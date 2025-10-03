قیمت لحظه‌ ای Timeworx.io امروز برابر است با 0.004089 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TIX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TIX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Timeworx.io امروز برابر است با 0.004089 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TIX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TIX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

Timeworx.io قیمت لحظه ای(TIX)

$0.004089
+1.03%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Timeworx.io (TIX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:50:54 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Timeworx.io (TIX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

+0.02%

+1.03%

-1.00%

-1.00%

قیمت لحظه‌ ای Timeworx.io (TIX) برابر است با $ 0.004089. در 24 ساعت گذشته، TIX در بازه قیمتی حداقل $ 0.00403 تا حداکثر $ 0.004113 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TIX برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TIX در یک ساعت گذشته +0.02%، در 24 ساعت گذشته +1.03% و در 7 روز گذشته -1.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Timeworx.io (TIX)

$ 23.11K
$ 23.11K$ 23.11K

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BSC

ارزش بازار فعلی Timeworx.io برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 23.11K. عرضه در گردش TIX برابر است با --، و عرضه کل آن 500000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.04M است.

تاریخچه قیمت Timeworx.io (TIX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Timeworx.io برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00004169+1.03%
30 روز$ -0.000374-8.39%
60 روز$ +0.000029+0.71%
90 روز$ -0.003938-49.06%
تغییر قیمت امروز Timeworx.io

امروز، TIX تغییر $ +0.00004169 (+1.03%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Timeworx.io

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.000374 (-8.39%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Timeworx.io

با گسترش بازه به 60 روز، TIX تغییر $ +0.000029 (+0.71%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Timeworx.io

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.003938 (-49.06%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Timeworx.io (TIX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Timeworx.io را ببینید.

Timeworx.ioTIX چیست

کوین Timeworx.io لایه پردازش داده برای هوش مصنوعی نسل بعدی است که بر ماموریتی برای ایجاد انقلابی در پردازش داده‌ ها با ترکیب تمرکززدایی، هوش مصنوعی و هوش انسانی برای ارائه راه‌ حل‌ های مقیاس‌ پذیر، کارآمد و شفاف متمرکز است.

هم اکنون Timeworx.io در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Timeworx.io خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TIX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Timeworx.io را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Timeworx.io شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Timeworx.io (USD)

ارزش Timeworx.io (TIX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Timeworx.io (TIX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Timeworx.io را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Timeworx.io را بررسی کنید!

توکنومیکس Timeworx.io (TIX)

درک، توکنومیکس Timeworx.io (TIX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TIX بیشتر بدانید!

نحوه خریدTimeworx.io (TIX)

آیا به دنبال نحوه خرید Timeworx.io هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Timeworx.io را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TIX به ارزهای محلی

منابع Timeworx.io

برای درک عمیق‌ تر Timeworx.io، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Timeworx.io
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Timeworx.io

امروز Timeworx.io (TIX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TIX به واحد USD برابر است با 0.004089 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TIX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TIX نسبت به USD برابر است با $ 0.004089. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Timeworx.io چقدر است؟
ارزش بازار TIX برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TIX چقدر است؟
عرضه در گردش TIX برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TIX چقدر بوده است؟
TIX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TIX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TIX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات TIX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TIX برابر است با $ 23.11K USD.
آیا TIX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TIX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TIX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:50:54 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

