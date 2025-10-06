SUMMITSUMMIT چیست

سامیت (Summit) با مکانیزم پیشگامانه‌ ی «متحد شوید تا کسب کنید» که توسط یک جامعه‌ی فوق‌العاده فعال و پرشور تقویت می‌شود، در حال متحول کردن فضای توکن‌های میم است. سامیت با 99% از کل عرضه، استاندارد جدیدی را برای استیکینگ مبتنی بر جامعه و توکنومیک میم پایدار تعیین می‌کند و آنچه را که در دنیای توکن‌های میم امکان‌پذیر است، از نو تعریف می‌کند.

هم اکنون SUMMIT در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های SUMMIT خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ SUMMIT را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره SUMMIT را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید SUMMIT شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت SUMMIT (USD)

ارزش SUMMIT (SUMMIT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SUMMIT (SUMMIT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SUMMIT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SUMMIT را بررسی کنید!

توکنومیکس SUMMIT (SUMMIT)

درک، توکنومیکس SUMMIT (SUMMIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SUMMIT بیشتر بدانید!

نحوه خریدSUMMIT (SUMMIT)

آیا به دنبال نحوه خرید SUMMIT هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی SUMMIT را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SUMMIT به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع SUMMIT

برای درک عمیق‌ تر SUMMIT، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره SUMMIT امروز SUMMIT (SUMMIT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SUMMIT به واحد USD برابر است با 0.0000103 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SUMMIT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0000103 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SUMMIT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SUMMIT چقدر است؟ ارزش بازار SUMMIT برابر است با -- USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SUMMIT چقدر است؟ عرضه در گردش SUMMIT برابر است با -- USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SUMMIT چقدر بوده است؟ SUMMIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.002838504788824605 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SUMMIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SUMMIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000010580377364973 USD رسید. حجم معاملات SUMMIT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SUMMIT برابر است با $ 6.04K USD . آیا SUMMIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SUMMIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SUMMIT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SUMMIT (SUMMIT)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

