Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports. Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

هم اکنون StarHeroes در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های StarHeroes خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



پیش‌ بینی قیمت StarHeroes (USD)

ارزش StarHeroes (STARHEROES) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از StarHeroes (STARHEROES) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت StarHeroes را بررسی کنید.

توکنومیکس StarHeroes (STARHEROES)

درک، توکنومیکس StarHeroes (STARHEROES) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STARHEROES بیشتر بدانید!

نحوه خریدStarHeroes (STARHEROES)

آیا به دنبال نحوه خرید StarHeroes هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی StarHeroes را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

STARHEROES به ارزهای محلی

منابع StarHeroes

برای درک عمیق‌ تر StarHeroes، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره StarHeroes امروز StarHeroes (STARHEROES) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STARHEROES به واحد USD برابر است با 0.004765 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STARHEROES نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.004765 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STARHEROES نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار StarHeroes چقدر است؟ ارزش بازار STARHEROES برابر است با $ 1.05M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STARHEROES چقدر است؟ عرضه در گردش STARHEROES برابر است با 220.47M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STARHEROES چقدر بوده است؟ STARHEROES به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.3053024632863512 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STARHEROES در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STARHEROES به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00283335761097623 USD رسید. حجم معاملات STARHEROES چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STARHEROES برابر است با $ 80.97K USD . آیا STARHEROES در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STARHEROES در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STARHEROES مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به StarHeroes (STARHEROES)

