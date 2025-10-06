قیمت لحظه‌ ای Pandu Pandas امروز برابر است با 0.00005893 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PANDU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PANDU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Pandu Pandas امروز برابر است با 0.00005893 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PANDU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PANDU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Pandu Pandas

Pandu Pandas قیمت لحظه ای(PANDU)

قیمت لحظه‌ ای 1 PANDU به USD:

$0.000059
$0.000059$0.000059
-19.46%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Pandu Pandas (PANDU)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:14:51 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Pandu Pandas (PANDU) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0000586
$ 0.0000586$ 0.0000586
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00008438
$ 0.00008438$ 0.00008438
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0000586
$ 0.0000586$ 0.0000586

$ 0.00008438
$ 0.00008438$ 0.00008438

$ 0.0002790700975526
$ 0.0002790700975526$ 0.0002790700975526

$ 0.00000048806902605
$ 0.00000048806902605$ 0.00000048806902605

-5.79%

-19.46%

-44.14%

-44.14%

قیمت لحظه‌ ای Pandu Pandas (PANDU) برابر است با $ 0.00005893. در 24 ساعت گذشته، PANDU در بازه قیمتی حداقل $ 0.0000586 تا حداکثر $ 0.00008438 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PANDU برابر با $ 0.0002790700975526 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00000048806902605 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PANDU در یک ساعت گذشته -5.79%، در 24 ساعت گذشته -19.46% و در 7 روز گذشته -44.14% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Pandu Pandas (PANDU)

No.1386

$ 5.68M
$ 5.68M$ 5.68M

$ 182.72K
$ 182.72K$ 182.72K

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

96.37B
96.37B 96.37B

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

96.37%

SOL

ارزش بازار فعلی Pandu Pandas برابر است با $ 5.68M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 182.72K. عرضه در گردش PANDU برابر است با 96.37B، و عرضه کل آن 99999377352 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.89M است.

تاریخچه قیمت Pandu Pandas (PANDU) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Pandu Pandas برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0000142555-19.46%
30 روز$ +0.00002784+89.54%
60 روز$ +0.00003893+194.65%
90 روز$ +0.00003893+194.65%
تغییر قیمت امروز Pandu Pandas

امروز، PANDU تغییر $ -0.0000142555 (-19.46%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Pandu Pandas

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.00002784 (+89.54%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Pandu Pandas

با گسترش بازه به 60 روز، PANDU تغییر $ +0.00003893 (+194.65%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Pandu Pandas

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.00003893 (+194.65%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Pandu Pandas (PANDU) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Pandu Pandas را ببینید.

Pandu PandasPANDU چیست

از دل جنگل آمده‌ ام تا عشق را در بلاک‌-چین سولانا پخش کنم. می‌خوای دوست من باشی؟

هم اکنون Pandu Pandas در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Pandu Pandas خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ PANDU را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Pandu Pandas را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Pandu Pandas شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Pandu Pandas (USD)

ارزش Pandu Pandas (PANDU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Pandu Pandas (PANDU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Pandu Pandas را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Pandu Pandas را بررسی کنید!

توکنومیکس Pandu Pandas (PANDU)

درک، توکنومیکس Pandu Pandas (PANDU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PANDU بیشتر بدانید!

نحوه خریدPandu Pandas (PANDU)

آیا به دنبال نحوه خرید Pandu Pandas هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Pandu Pandas را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

PANDU به ارزهای محلی

منابع Pandu Pandas

برای درک عمیق‌ تر Pandu Pandas، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Pandu Pandas
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Pandu Pandas

امروز Pandu Pandas (PANDU) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PANDU به واحد USD برابر است با 0.00005893 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PANDU نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PANDU نسبت به USD برابر است با $ 0.00005893. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Pandu Pandas چقدر است؟
ارزش بازار PANDU برابر است با $ 5.68M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PANDU چقدر است؟
عرضه در گردش PANDU برابر است با 96.37B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PANDU چقدر بوده است؟
PANDU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0002790700975526 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PANDU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PANDU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000048806902605 USD رسید.
حجم معاملات PANDU چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PANDU برابر است با $ 182.72K USD.
آیا PANDU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PANDU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PANDU مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Pandu Pandas (PANDU)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

