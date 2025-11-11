با بینش‌ های کلیدی در مورد NVIDIA xStock (NVDAX)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت NVIDIA xStock (NVDAX)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

گواهی NVIDIA xStock (NVDAx) یک گواهی ردیاب است که به عنوان توکن‌ های Solana SPL و ERC-20 صادر می‌شود. NVDAx قیمت NVIDIA Corp (شرکت زیربنایی) را ردیابی می‌کند. NVDAx به گونه‌ای طراحی شده است که به شرکت‌کنندگان واجد شرایط بازار ارزهای دیجیتال، دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام NVIDIA Corp را ارائه دهد، در حالی که مزایای فناوری بلاکچین را نیز حفظ می‌کند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی NVIDIA xStock (NVDAX) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت NVIDIA xStock (NVDAX) تحلیل تاریخچه قیمت NVDAX به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت NVDAX را بررسی کنید!