Lemmy The Bat قیمت لحظه ای(LBAI)

قیمت لحظه‌ ای 1 LBAI به USD:

$0.00000711
-6.07%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Lemmy The Bat (LBAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:50:13 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Lemmy The Bat (LBAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0000066
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00000832
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0000066
$ 0.00000832
$ 0.000142961223304784
$ 0.000000069696303443
0.00%

-6.06%

-61.33%

-61.33%

قیمت لحظه‌ ای Lemmy The Bat (LBAI) برابر است با $ 0.00000707. در 24 ساعت گذشته، LBAI در بازه قیمتی حداقل $ 0.0000066 تا حداکثر $ 0.00000832 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LBAI برابر با $ 0.000142961223304784 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000000069696303443 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LBAI در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -6.06% و در 7 روز گذشته -61.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Lemmy The Bat (LBAI)

No.2554

$ 487.83K
$ 53.70K
$ 487.83K
69.00B
69,000,000,000
69,000,000,000
100.00%

ETH

ارزش بازار فعلی Lemmy The Bat برابر است با $ 487.83K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.70K. عرضه در گردش LBAI برابر است با 69.00B، و عرضه کل آن 69000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 487.83K است.

تاریخچه قیمت Lemmy The Bat (LBAI) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Lemmy The Bat برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0000004595-6.06%
30 روز$ -0.0000189-72.78%
60 روز$ -0.00003673-83.86%
90 روز$ -0.00004293-85.86%
تغییر قیمت امروز Lemmy The Bat

امروز، LBAI تغییر $ -0.0000004595 (-6.06%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Lemmy The Bat

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0000189 (-72.78%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Lemmy The Bat

با گسترش بازه به 60 روز، LBAI تغییر $ -0.00003673 (-83.86%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Lemmy The Bat

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00004293 (-85.86%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Lemmy The Bat (LBAI) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Lemmy The Bat را ببینید.

Lemmy The BatLBAI چیست

اولین توکن میم خفاش که با هوش مصنوعی پرواز خواهد کرد.

هم اکنون Lemmy The Bat در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Lemmy The Bat خود ارائه می دهد.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ LBAI را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Lemmy The Bat را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Lemmy The Bat شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Lemmy The Bat (USD)

ارزش Lemmy The Bat (LBAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Lemmy The Bat (LBAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Lemmy The Bat را بررسی کنید!

توکنومیکس Lemmy The Bat (LBAI)

درک، توکنومیکس Lemmy The Bat (LBAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LBAI بیشتر بدانید!

نحوه خریدLemmy The Bat (LBAI)

آیا به دنبال نحوه خرید Lemmy The Bat هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است!

LBAI به ارزهای محلی

1 Lemmy The Bat(LBAI) به VND
منابع Lemmy The Bat

برای درک عمیق‌ تر Lemmy The Bat، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Lemmy The Bat
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Lemmy The Bat

امروز Lemmy The Bat (LBAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LBAI به واحد USD برابر است با 0.00000707 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LBAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LBAI نسبت به USD برابر است با $ 0.00000707. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Lemmy The Bat چقدر است؟
ارزش بازار LBAI برابر است با $ 487.83K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LBAI چقدر است؟
عرضه در گردش LBAI برابر است با 69.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LBAI چقدر بوده است؟
LBAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.000142961223304784 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LBAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LBAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000000069696303443 USD رسید.
حجم معاملات LBAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LBAI برابر است با $ 53.70K USD.
آیا LBAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LBAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LBAI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:50:13 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Lemmy The Bat (LBAI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

