قیمت لحظه‌ ای John Tsubasa Rivals امروز برابر است با 0.01391 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت JOHN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت JOHN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو John Tsubasa Rivals

John Tsubasa Rivals قیمت لحظه ای(JOHN)

قیمت لحظه‌ ای 1 JOHN به USD:

$0.01391
$0.01391
-1.83%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای John Tsubasa Rivals (JOHN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:07:42 (UTC+8)

اطلاعات قیمت John Tsubasa Rivals (JOHN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01378
$ 0.01378
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01451
$ 0.01451
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01378
$ 0.01378

$ 0.01451
$ 0.01451

0.00%

-1.83%

-5.12%

-5.12%

قیمت لحظه‌ ای John Tsubasa Rivals (JOHN) برابر است با $ 0.01391. در 24 ساعت گذشته، JOHN در بازه قیمتی حداقل $ 0.01378 تا حداکثر $ 0.01451 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته JOHN برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، JOHN در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -1.83% و در 7 روز گذشته -5.12% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار John Tsubasa Rivals (JOHN)

$ 111.68K
$ 111.68K

$ 13.91M
$ 13.91M

1,000,000,000
1,000,000,000

KLAY

ارزش بازار فعلی John Tsubasa Rivals برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 111.68K. عرضه در گردش JOHN برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.91M است.

تاریخچه قیمت John Tsubasa Rivals (JOHN) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت John Tsubasa Rivals برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0002593-1.83%
30 روز$ -0.00073-4.99%
60 روز$ -0.00332-19.27%
90 روز$ +0.00819+143.18%
تغییر قیمت امروز John Tsubasa Rivals

امروز، JOHN تغییر $ -0.0002593 (-1.83%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه John Tsubasa Rivals

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00073 (-4.99%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه John Tsubasa Rivals

با گسترش بازه به 60 روز، JOHN تغییر $ -0.00332 (-19.27%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه John Tsubasa Rivals

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.00819 (+143.18%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت John Tsubasa Rivals (JOHN) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت John Tsubasa Rivals را ببینید.

John Tsubasa RivalsJOHN چیست

کاپیتان سوباسا -RIVALS- | مینی اپ یک بازی فوتبال نسل بعدی است که کاپیتان سوباسا محبوب جهانی را با قدرت وب 3 ترکیب می‌کند. جان نقش مهمی در حمایت از رشد کل اکوسیستم با تکامل بازی ایفا می‌کند و تضمین می‌کند که بازیکنان می‌توانند از ارزش بلندمدت آن لذت ببرند.

هم اکنون John Tsubasa Rivals در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های John Tsubasa Rivals خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ JOHN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره John Tsubasa Rivals را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید John Tsubasa Rivals شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت John Tsubasa Rivals (USD)

ارزش John Tsubasa Rivals (JOHN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از John Tsubasa Rivals (JOHN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت John Tsubasa Rivals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت John Tsubasa Rivals را بررسی کنید!

توکنومیکس John Tsubasa Rivals (JOHN)

درک، توکنومیکس John Tsubasa Rivals (JOHN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده JOHN بیشتر بدانید!

نحوه خریدJohn Tsubasa Rivals (JOHN)

آیا به دنبال نحوه خرید John Tsubasa Rivals هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی John Tsubasa Rivals را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

JOHN به ارزهای محلی

منابع John Tsubasa Rivals

برای درک عمیق‌ تر John Tsubasa Rivals، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی John Tsubasa Rivals
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره John Tsubasa Rivals

امروز John Tsubasa Rivals (JOHN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای JOHN به واحد USD برابر است با 0.01391 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی JOHN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی JOHN نسبت به USD برابر است با $ 0.01391. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار John Tsubasa Rivals چقدر است؟
ارزش بازار JOHN برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش JOHN چقدر است؟
عرضه در گردش JOHN برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت JOHN چقدر بوده است؟
JOHN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت JOHN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
JOHN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات JOHN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای JOHN برابر است با $ 111.68K USD.
آیا JOHN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد JOHN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت JOHN مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به John Tsubasa Rivals (JOHN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

