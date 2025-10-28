پیش‌بینی قیمت Figma (FIGON) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت Figma برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه FIGON را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Figma را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $53.29 $53.29 $53.29 +0.37% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Figma برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Figma (FIGON) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Figma احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 53.29 برسد. پیش‌ بینی قیمت Figma (FIGON) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Figma احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 55.9545 برسد. پیش‌ بینی قیمت Figma (FIGON) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت FIGON تا سال 2027 به حدود $ 58.7522 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Figma (FIGON) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت FIGON تا سال 2028 به حدود $ 61.6898 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Figma (FIGON) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی FIGON تا سال 2029 حدود $ 64.7743 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Figma (FIGON) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی FIGON تا سال 2030 حدود $ 68.0130 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Figma (FIGON) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Figma احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 110.7860 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Figma (FIGON) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Figma احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 180.4588 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 53.29 0.00%

2026 $ 55.9545 5.00%

2027 $ 58.7522 10.25%

2028 $ 61.6898 15.76%

2029 $ 64.7743 21.55%

2030 $ 68.0130 27.63%

2031 $ 71.4136 34.01%

2032 $ 74.9843 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 78.7336 47.75%

2034 $ 82.6702 55.13%

2035 $ 86.8037 62.89%

2036 $ 91.1439 71.03%

2037 $ 95.7011 79.59%

2038 $ 100.4862 88.56%

2039 $ 105.5105 97.99%

2040 $ 110.7860 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Figma برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 53.29 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 53.2973 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 53.3411 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 53.5089 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Figma (FIGON) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای FIGON در October 28, 2025(امروز) ، 53.29$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Figma (FIGON) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای FIGON، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 53.2973$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Figma (FIGON) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای FIGON، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 53.3411$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Figma (FIGON) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای FIGON به میزان 53.5089$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Figma قیمت فعلی $ 53.29$ 53.29 $ 53.29 تغییر قیمت (24 ساعته) +0.37% ارزش بازار $ 441.57K$ 441.57K $ 441.57K سرمایه در گردش 8.29K 8.29K 8.29K حجم (24 ساعته) $ 58.87K$ 58.87K $ 58.87K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای FIGON در حال حاضر $ 53.29 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل +0.37% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 58.87K رسیده است. علاوه بر این، FIGON دارای عرضه در گردش حدود 8.29K واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 441.57K برآورد می‌ شود.

قیمت تاریخی Figma طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Figma، قیمت فعلی Figma برابر با 53.29 USD است. عرضه در گردش Figma(FIGON) برابر با 0.00 FIGON است که ارزش بازار آن را به $441.57K می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت -0.03% $ -1.7300 $ 55.15 $ 52.8

7 روز -0.04% $ -2.3900 $ 57.19 $ 51.17

30 روز 0.01% $ 0.539999 $ 71.93 $ 49.58 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Figma حرکت قیمتی -1.7300$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر -0.03% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Figma با بالاترین قیمت $57.19 و پایین‌ ترین قیمت $51.17 معامله شده است. تغییر قیمت آن -0.04% بوده است. این روند اخیر پتانسیل FIGON برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Figma تغییر 0.01% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $0.539999 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که FIGON ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت Figma را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت FIGON

ماژول پیش‌ بینی قیمت Figma (FIGON) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Figma ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی FIGON را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Figma در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده FIGON را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Figma را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده FIGON ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت FIGON می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Figma بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت FIGON مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت FIGON به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا FIGON ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود FIGON تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت FIGON در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Figma (FIGON)، انتظار می‌ رود که قیمت FIGON تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک FIGON در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Figma (FIGON) در حال حاضر $53.29 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که FIGON تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی FIGON در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Figma (FIGON) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد FIGON به حدود -- برسد. قیمت تخمینی FIGON در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Figma (FIGON) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی FIGON در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Figma (FIGON) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک FIGON در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Figma (FIGON) در حال حاضر $53.29 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که FIGON تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت FIGON برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Figma (FIGON) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد FIGON به حدود -- برسد.