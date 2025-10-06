قیمت لحظه‌ ای Exotic Markets امروز برابر است با 1.239 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EXO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EXO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Exotic Markets امروز برابر است با 1.239 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EXO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EXO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره EXO

اطلاعات قیمت EXO

توکنومیکس EXO

پیش‌بینی قیمت EXO

تاریخچه EXO

راهنمای خرید EXO

مبدل EXO به ارز فیات

اسپات EXO

فیوچرز USDT-M EXO

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Exotic Markets

Exotic Markets قیمت لحظه ای(EXO)

قیمت لحظه‌ ای 1 EXO به USD:

$1.237
$1.237$1.237
-2.90%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Exotic Markets (EXO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:42:18 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Exotic Markets (EXO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.232
$ 1.232$ 1.232
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.337
$ 1.337$ 1.337
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.232
$ 1.232$ 1.232

$ 1.337
$ 1.337$ 1.337

--
----

--
----

-0.41%

-2.90%

-11.19%

-11.19%

قیمت لحظه‌ ای Exotic Markets (EXO) برابر است با $ 1.239. در 24 ساعت گذشته، EXO در بازه قیمتی حداقل $ 1.232 تا حداکثر $ 1.337 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته EXO برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، EXO در یک ساعت گذشته -0.41%، در 24 ساعت گذشته -2.90% و در 7 روز گذشته -11.19% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Exotic Markets (EXO)

--
----

$ 62.79K
$ 62.79K$ 62.79K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

ارزش بازار فعلی Exotic Markets برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 62.79K. عرضه در گردش EXO برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.

تاریخچه قیمت Exotic Markets (EXO) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Exotic Markets برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.03694-2.90%
30 روز$ -1.392-52.91%
60 روز$ -3.761-75.22%
90 روز$ -3.761-75.22%
تغییر قیمت امروز Exotic Markets

امروز، EXO تغییر $ -0.03694 (-2.90%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Exotic Markets

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -1.392 (-52.91%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Exotic Markets

با گسترش بازه به 60 روز، EXO تغییر $ -3.761 (-75.22%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Exotic Markets

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -3.761 (-75.22%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Exotic Markets (EXO) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Exotic Markets را ببینید.

Exotic MarketsEXO چیست

زیرساخت اختیار معامله و مشتقات بر بستر سولانا

هم اکنون Exotic Markets در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Exotic Markets خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ EXO را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Exotic Markets را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Exotic Markets شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Exotic Markets (USD)

ارزش Exotic Markets (EXO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Exotic Markets (EXO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Exotic Markets را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Exotic Markets را بررسی کنید!

توکنومیکس Exotic Markets (EXO)

درک، توکنومیکس Exotic Markets (EXO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EXO بیشتر بدانید!

نحوه خریدExotic Markets (EXO)

آیا به دنبال نحوه خرید Exotic Markets هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Exotic Markets را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

EXO به ارزهای محلی

1 Exotic Markets(EXO) به VND
32,604.285
1 Exotic Markets(EXO) به AUD
A$1.88328
1 Exotic Markets(EXO) به GBP
0.91686
1 Exotic Markets(EXO) به EUR
1.05315
1 Exotic Markets(EXO) به USD
$1.239
1 Exotic Markets(EXO) به MYR
RM5.2038
1 Exotic Markets(EXO) به TRY
51.98844
1 Exotic Markets(EXO) به JPY
¥188.328
1 Exotic Markets(EXO) به ARS
ARS$1,775.06574
1 Exotic Markets(EXO) به RUB
98.17836
1 Exotic Markets(EXO) به INR
109.30458
1 Exotic Markets(EXO) به IDR
Rp20,649.99174
1 Exotic Markets(EXO) به PHP
73.28685
1 Exotic Markets(EXO) به EGP
￡E.58.79055
1 Exotic Markets(EXO) به BRL
R$6.65343
1 Exotic Markets(EXO) به CAD
C$1.72221
1 Exotic Markets(EXO) به BDT
151.62882
1 Exotic Markets(EXO) به NGN
1,806.11508
1 Exotic Markets(EXO) به COP
$4,765.37985
1 Exotic Markets(EXO) به ZAR
R.21.32319
1 Exotic Markets(EXO) به UAH
52.18668
1 Exotic Markets(EXO) به TZS
T.Sh.3,059.25207
1 Exotic Markets(EXO) به VES
Bs263.907
1 Exotic Markets(EXO) به CLP
$1,163.421
1 Exotic Markets(EXO) به PKR
Rs349.79448
1 Exotic Markets(EXO) به KZT
666.48288
1 Exotic Markets(EXO) به THB
฿40.44096
1 Exotic Markets(EXO) به TWD
NT$37.93818
1 Exotic Markets(EXO) به AED
د.إ4.54713
1 Exotic Markets(EXO) به CHF
Fr0.97881
1 Exotic Markets(EXO) به HKD
HK$9.61464
1 Exotic Markets(EXO) به AMD
֏476.16009
1 Exotic Markets(EXO) به MAD
.د.م11.42358
1 Exotic Markets(EXO) به MXN
$22.78521
1 Exotic Markets(EXO) به SAR
ريال4.64625
1 Exotic Markets(EXO) به ETB
Br187.65894
1 Exotic Markets(EXO) به KES
KSh160.17792
1 Exotic Markets(EXO) به JOD
د.أ0.878451
1 Exotic Markets(EXO) به PLN
4.49757
1 Exotic Markets(EXO) به RON
лв5.40204
1 Exotic Markets(EXO) به SEK
kr11.59704
1 Exotic Markets(EXO) به BGN
лв2.06913
1 Exotic Markets(EXO) به HUF
Ft412.99587
1 Exotic Markets(EXO) به CZK
25.84554
1 Exotic Markets(EXO) به KWD
د.ك0.379134
1 Exotic Markets(EXO) به ILS
4.02675
1 Exotic Markets(EXO) به BOB
Bs8.57388
1 Exotic Markets(EXO) به AZN
2.1063
1 Exotic Markets(EXO) به TJS
SM11.46075
1 Exotic Markets(EXO) به GEL
3.37008
1 Exotic Markets(EXO) به AOA
Kz1,133.57349
1 Exotic Markets(EXO) به BHD
.د.ب0.465864
1 Exotic Markets(EXO) به BMD
$1.239
1 Exotic Markets(EXO) به DKK
kr7.9296
1 Exotic Markets(EXO) به HNL
L32.64765
1 Exotic Markets(EXO) به MUR
56.34972
1 Exotic Markets(EXO) به NAD
$21.33558
1 Exotic Markets(EXO) به NOK
kr12.35283
1 Exotic Markets(EXO) به NZD
$2.14347
1 Exotic Markets(EXO) به PAB
B/.1.239
1 Exotic Markets(EXO) به PGK
K5.2038
1 Exotic Markets(EXO) به QAR
ر.ق4.50996
1 Exotic Markets(EXO) به RSD
дин.124.55667
1 Exotic Markets(EXO) به UZS
soʻm15,109.75368
1 Exotic Markets(EXO) به ALL
L103.02285
1 Exotic Markets(EXO) به ANG
ƒ2.21781
1 Exotic Markets(EXO) به AWG
ƒ2.2302
1 Exotic Markets(EXO) به BBD
$2.478
1 Exotic Markets(EXO) به BAM
KM2.08152
1 Exotic Markets(EXO) به BIF
Fr3,687.264
1 Exotic Markets(EXO) به BND
$1.59831
1 Exotic Markets(EXO) به BSD
$1.239
1 Exotic Markets(EXO) به JMD
$198.67365
1 Exotic Markets(EXO) به KHR
4,995.95775
1 Exotic Markets(EXO) به KMF
Fr524.097
1 Exotic Markets(EXO) به LAK
26,934.78207
1 Exotic Markets(EXO) به LKR
රු376.92858
1 Exotic Markets(EXO) به MDL
L20.98866
1 Exotic Markets(EXO) به MGA
Ar5,556.0477
1 Exotic Markets(EXO) به MOP
P9.912
1 Exotic Markets(EXO) به MVR
18.9567
1 Exotic Markets(EXO) به MWK
MK2,151.04029
1 Exotic Markets(EXO) به MZN
MT79.18449
1 Exotic Markets(EXO) به NPR
रु174.92202
1 Exotic Markets(EXO) به PYG
8,786.988
1 Exotic Markets(EXO) به RWF
Fr1,797.789
1 Exotic Markets(EXO) به SBD
$10.19697
1 Exotic Markets(EXO) به SCR
16.93713
1 Exotic Markets(EXO) به SRD
$49.42371
1 Exotic Markets(EXO) به SVC
$10.84125
1 Exotic Markets(EXO) به SZL
L21.33558
1 Exotic Markets(EXO) به TMT
m4.34889
1 Exotic Markets(EXO) به TND
د.ت3.615402
1 Exotic Markets(EXO) به TTD
$8.41281
1 Exotic Markets(EXO) به UGX
Sh4,316.676
1 Exotic Markets(EXO) به XAF
Fr696.318
1 Exotic Markets(EXO) به XCD
$3.3453
1 Exotic Markets(EXO) به XOF
Fr696.318
1 Exotic Markets(EXO) به XPF
Fr126.378
1 Exotic Markets(EXO) به BWP
P16.54065
1 Exotic Markets(EXO) به BZD
$2.49039
1 Exotic Markets(EXO) به CVE
$117.59349
1 Exotic Markets(EXO) به DJF
Fr219.303
1 Exotic Markets(EXO) به DOP
$79.35795
1 Exotic Markets(EXO) به DZD
د.ج161.09478
1 Exotic Markets(EXO) به FJD
$2.80014
1 Exotic Markets(EXO) به GNF
Fr10,773.105
1 Exotic Markets(EXO) به GTQ
Q9.49074
1 Exotic Markets(EXO) به GYD
$259.42182
1 Exotic Markets(EXO) به ISK
kr151.158

منابع Exotic Markets

برای درک عمیق‌ تر Exotic Markets، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Exotic Markets

امروز Exotic Markets (EXO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای EXO به واحد USD برابر است با 1.239 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی EXO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی EXO نسبت به USD برابر است با $ 1.239. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Exotic Markets چقدر است؟
ارزش بازار EXO برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش EXO چقدر است؟
عرضه در گردش EXO برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت EXO چقدر بوده است؟
EXO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت EXO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
EXO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات EXO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EXO برابر است با $ 62.79K USD.
آیا EXO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد EXO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EXO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:42:18 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Exotic Markets (EXO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب EXO به USD

مقدار

EXO
EXO
USD
USD

1 EXO = 1.239 USD

معامله EXO

/USDTEXO
$1.237
$1.237$1.237
-3.51%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,042.09
$114,042.09$114,042.09

-0.80%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,116.10
$4,116.10$4,116.10

-1.36%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05407
$0.05407$0.05407

-2.94%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.11
$201.11$201.11

+0.49%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4462
$4.4462$4.4462

-14.26%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,116.10
$4,116.10$4,116.10

-1.36%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,042.09
$114,042.09$114,042.09

-0.80%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.11
$201.11$201.11

+0.49%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6281
$2.6281$2.6281

-1.24%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.87
$1,137.87$1,137.87

-0.50%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001185
$0.001185$0.001185

+97.50%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001640
$0.0000000000000001640$0.0000000000000001640

+1,404.58%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1602
$0.1602$0.1602

+220.40%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000309
$0.0000000000309$0.0000000000309

+202.94%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04342
$0.04342$0.04342

+117.10%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03362
$0.03362$0.03362

+80.55%