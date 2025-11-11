شبکه Camp لایه IP خودمختار است — نخستین بلاک‌چین لایه 1 که به‌ طور اختصاصی برای پشتیبانی بومی از منشأ (provenance)، صدور مجوز برنامه‌ پذیر، و کسب درآمد عامل‌ ها در سطح پروتکل ساخته شده است. همان‌ طور که هوش مصنوعی مولد خلاقیت را متحول می‌ کند، Camp زیرساختی فراهم می‌کند تا بتوان مالکیت فکری را روی زنجیره ثبت، مجوزدهی و کسب درآمد کرد؛ چه در مصرف انسان به انسان (PvP) و چه در مصرف بومی هوش مصنوعی. Camp محتوا را به‌صورت پیش‌ فرض قابل برنامه‌ ریزی، قابل اجرا و قابل کسب درآمد می‌ سازد — و بدین ترتیب شکاف زیرساختی در تقاطع هوش مصنوعی و مالکیت فکری را برطرف می‌ کند.