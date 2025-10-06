قیمت لحظه‌ ای Ani Grok Companion امروز برابر است با 0.001548 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ANI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ANI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Ani Grok Companion امروز برابر است با 0.001548 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ANI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ANI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Ani Grok Companion

Ani Grok Companion قیمت لحظه ای(ANI)

قیمت لحظه‌ ای 1 ANI به USD:

+1.97%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Ani Grok Companion (ANI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:53:38 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Ani Grok Companion (ANI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0017
$ 0.0017$ 0.0017
بیشترین قیمت 24 ساعته

+2.65%

+1.97%

-10.47%

-10.47%

قیمت لحظه‌ ای Ani Grok Companion (ANI) برابر است با $ 0.001548. در 24 ساعت گذشته، ANI در بازه قیمتی حداقل $ 0.001451 تا حداکثر $ 0.0017 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ANI برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ANI در یک ساعت گذشته +2.65%، در 24 ساعت گذشته +1.97% و در 7 روز گذشته -10.47% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Ani Grok Companion (ANI)

$ 82.84K
$ 82.84K$ 82.84K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

ارزش بازار فعلی Ani Grok Companion برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 82.84K. عرضه در گردش ANI برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.

تاریخچه قیمت Ani Grok Companion (ANI) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Ani Grok Companion برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00002987+1.97%
30 روز$ -0.00131-45.84%
60 روز$ -0.007616-83.11%
90 روز$ -0.045212-96.69%
تغییر قیمت امروز Ani Grok Companion

امروز، ANI تغییر $ +0.00002987 (+1.97%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Ani Grok Companion

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00131 (-45.84%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Ani Grok Companion

با گسترش بازه به 60 روز، ANI تغییر $ -0.007616 (-83.11%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Ani Grok Companion

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.045212 (-96.69%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Ani Grok Companion (ANI) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Ani Grok Companion را ببینید.

Ani Grok CompanionANI چیست

Ani یک میم کوین با تم هوش مصنوعی + انیمه است که نام آن ترکیبی از «انیمه» و «هوش مصنوعی» است. این نام از Ani، یکی از اولین شخصیت‌ های هوش مصنوعی در اپلیکیشن Grok iOS ساخته‌ ی ایلان ماسک، xAI - یک هوش مصنوعی شخصیت‌ محور که ماسک شخصاً در X تبلیغ کرده است - گرفته شده است.

هم اکنون Ani Grok Companion در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Ani Grok Companion خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ANI را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Ani Grok Companion را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Ani Grok Companion شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Ani Grok Companion (USD)

ارزش Ani Grok Companion (ANI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ani Grok Companion (ANI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ani Grok Companion را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ani Grok Companion را بررسی کنید!

توکنومیکس Ani Grok Companion (ANI)

درک، توکنومیکس Ani Grok Companion (ANI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ANI بیشتر بدانید!

نحوه خریدAni Grok Companion (ANI)

آیا به دنبال نحوه خرید Ani Grok Companion هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Ani Grok Companion را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ANI به ارزهای محلی

منابع Ani Grok Companion

برای درک عمیق‌ تر Ani Grok Companion، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Ani Grok Companion

امروز Ani Grok Companion (ANI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ANI به واحد USD برابر است با 0.001548 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ANI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ANI نسبت به USD برابر است با $ 0.001548. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Ani Grok Companion چقدر است؟
ارزش بازار ANI برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ANI چقدر است؟
عرضه در گردش ANI برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ANI چقدر بوده است؟
ANI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ANI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ANI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات ANI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ANI برابر است با $ 82.84K USD.
آیا ANI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ANI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ANI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:53:38 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ani Grok Companion (ANI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب ANI به USD

مقدار

ANI
ANI
USD
USD

1 ANI = 0.001548 USD

معامله ANI

/USDTANI
$0.001546
$0.001546$0.001546
+1.84%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

