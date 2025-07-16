کوین SOGNI چیست؟ رونمایی از یک ابرشبکه غیرمتمرکز برای هوش مصنوعی خلاق

در بحبوحه همگرایی رو به رشد هوش مصنوعی و بلاکچین، SOGNI در حال تعریف مجدد تولید خلاقانه و توزیع ارزش به شیوه ای انقلابی است. این چیزی بیش از مجموعهای از ابزارها است - SOGNI یک DePIN (شبکه زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز) مبتنی بر جامعه است که برای از بین بردن ساختارهای تولید محتوای متمرکز Web2 با استفاده از هوش مصنوعی خلاق طراحی شده است.









با پیشرفت سریع فناوری هوش مصنوعی، تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی به نیرویی محوری در صنایع خلاق تبدیل شدهاند. با این حال، اکثر پلتفرمهای خلاق هوش مصنوعی فعلی تحت سلطه غولهای فناوری متمرکز هستند که نگرانی هایی را در مورد سانسور محتوا، نظارت بر داده ها و الگوریتم های مبهم (جعبه سیاه) ایجاد میکنند. هنرمندان اغلب برای حفظ مالکیت خلاق یا کسب بازده اقتصادی منصفانه تلاش میکنند. در همین حال، اجرای مدلهای هوش مصنوعی معمولاً نیاز به تنظیمات پیچیده یا سخت افزار پرهزینه دارد و موانع قابل توجهی را برای توسعهدهندگان و سازندگان مستقل ایجاد میکند.





کوین SOGNI برای رسیدگی به این مسائل ظهور کرد. SOGNI به عنوان اولین DePIN جهان که به طور خاص برای هوش مصنوعی خلاق ساخته شده است، از بلاکچین برای تغییر شکل نحوه تخصیص قدرت محاسباتی استفاده میکند. هدف آن ایجاد یک اکوسیستم خلق هوش مصنوعی باز، کارآمد و با اولویت حفظ حریم خصوصی است. چشمانداز آن دموکراتیزه کردن دسترسی به منابع محاسباتی با کارایی بالا است که به سازندگان در هر کجای جهان امکان میدهد محتوای هوش مصنوعی با کیفیت بالا را با هزینه کم و بدون موانع ورودی تولید کنند - هنر مبتنی بر هوش مصنوعی را از دست تعداد کمی به جامعه خلاق جهانی بیاورند.













پروتکل سوپرنت Sogni که بر پایه زنجیره لایه دوم اتریوم (Base) ساخته شده است، تطبیق و تسویه خودکار تراکنشهای قدرت محاسباتی را از طریق قراردادهای هوشمند امکانپذیر میکند. مانع ورود برای گرهها کم است - هر رایانه شخصی میتواند با نصب یک کلاینت سبک برای ارائه منابع محاسباتی، در شبکه شرکت کند.









سازندگان: با آپلود آثار یا مدلهای تنظیم دقیق، پاداش توکن دریافت میکنند. محتوای با کیفیت بالا ممکن است برای «کتابخانه نمایشگاه SOGNI» انتخاب شود و مشوقهای بیشتری برای دیده شدن و ترافیک دریافت کند.





توسعه دهندگان: میتوانند با استفاده از Sogni SDK ابزارهای سفارشی بسازند و از طریق یک مدل اشتراک درآمد در بازار برنامه، درآمد کسب کنند.





اپراتورهای گره: منابع GPU را برای کسب tSOGNI (توکنهای شبکه آزمایشی) به اشتراک بگذارند، که پس از راهاندازی شبکه اصلی، به صورت 1:1 برای SOGNI قابل بازخرید خواهد بود.









ایستگاه کاری حرفهای (macOS/Windows) پشتیبانی از تنظیم پیشرفته با ControlNet و LoRA رویاهای جیبی موبایل (iOS/Android) تولید تصاویر از طریق دستورات صوتی با پشتیبانی از پیشنمایش AR رویاهای وب دسترسی مبتنی بر مرورگر استفاده از ویژگی های اصلی بدون نیاز به نصب، یکپارچه با اشتراک گذاری اجتماعی استیکربات ربات تلگرام ایجاد استیکرهای چت شخصی سازی شده با یک کلیک













تمام اعلانها و سوابق تولید تصویر کاملاً خارج از سرور نگهداری میشوند و از سوءاستفاده برای آموزش مدل جلوگیری شده و از حریم خصوصی کاربر محافظت میشود. SOGNI تأکید میکند که «خلاقیت یک دارایی خصوصی است» و تضمین میکند که هر کاربر کنترل کامل بر محتوای تولید شده خود را حفظ میکند.









با بهرهگیری از یک شبکه دولایه که پردازندههای گرافیکی (GPU) و دستگاههای مشارکتی جامعه را با هم ترکیب میکند، SOGNI میتواند تصاویری با کیفیت قابل مقایسه با هزینه 50% کمتر از Midjourney تولید کند. اپراتورهای دستگاههای RTX 4090 میتوانند به طور متوسط 300 تا 350 دلار در ماه درآمد کسب کنند که مشارکت در این طرح را بسیار جذاب میکند.









دارندگان توکنهای SOGNI از طریق یک DAO (سازمان خودمختار غیرمتمرکز) در مدیریت اکوسیستم مشارکت میکنند. این شامل رأیگیری در مورد اولویتهای ادغام مدل جدید، تنظیم نسبت پاداش برای مشارکتهای محاسباتی و تأیید پیشنهاد های کمکهای مالی جامعه میشود. به عنوان مثال، در آوریل 2025، DAO اولین پیشنهاد خود را برای اختصاص 5% از هزینه های تراکنش برای حمایت از هنرمندان مستقل تصویب کرد.









توکن SOGNI از یک سیستم دو توکنی متشکل از امتیازهای Spark و توکن SOGNI استفاده میکند.





امتیازهای Spark، امتیازهای با قیمت ثابت و غیرقابل انتقال هستند که منحصراً برای پرداخت هزینه خدمات تولید استفاده میشوند. توکن SOGNI یک ارز دیجیتال ERC-20 است که در هر دو زنجیره Base و Etherlink در گردش است. این توکن به عنوان دروازه و ابزار مشارکت برای اکوسیستم عمل میکند و چندین کاربرد ارائه میدهد.









نماد توکن: SOGNI

کل عرضه: 10 میلیارد توکن









در زمان راهاندازی، توکنهای SOGNI در دستههای استراتژیک توزیع خواهند شد تا از تولیدکنندگان محتوا حمایت کنند، مالکیت غیرمتمرکز را ترویج دهند و پایداری بلندمدت را تضمین کنند:





ذخیره سونگی (Sogni Reserve): 28.7%

پاداش نودهای GPU یا (GPU Node Rewards): 20.0%

تیم و مشاوران (Team & Advisors): 20.0%

صندوق خالقان و توسعه دهندگان (Creator & Developer Fund): 10.0%

ذخیره نقدینگی (Liquidity Reserve): 8.0%

دور پیش بذری (Pre-seed Round): 8.0%

دور بذر (Seed Round): 3.3%

عرضه عمومی (Public Sale): 1.0%

دور آنجل (Angel Round): 1.0%













نگهداری توکنهای SOGNI طیف گستردهای از مزایای اکوسیستم را در اختیار شما قرار میدهد، از جمله:





سازندگان: از تخفیفهای رندر، ابزارهای ضرب، امتیازات ویژه نمایش و افزایش رتبه در جدول امتیازات لذت میبرند.

ارائهدهندگان محاسبات (کارگران): با سپردهگذاری، درآمد و اولویت وظایف را افزایش میدهند.

توسعهدهندگان مدل: با سپردهگذاری SOGNI، میزان دیده شدن مدل و درآمد را افزایش میدهند.

دارندگان توکن: در پیشنهادهای مدیریتی و تصمیمات داوری شرکت میکنند.

سهامداران بلندمدت: در صفهای دریافت، جوایز اسپارک جایزه و واجد شرایط بودن برای ایردراپهای NFT اولویت دریافت میکنند.

ارائهدهندگان نقدینگی: توکنهای LP را برای کمک به تثبیت اکوسیستم و کسب پاداش، سپردهگذاری میکنند.









توکن SOGNI با طراحی غیرمتمرکز، مبتنی بر حریم خصوصی و متعادل از نظر انگیزه، الگوی جدیدی از آزادی، انصاف و کارایی را در دنیای هوش مصنوعی خلاق معرفی میکند. این پلتفرم نه تنها ابزارهای در دسترس و کاربرپسندی را برای هنرمندان فراهم میکند، بلکه انگیزهها و فرصتهای مشارکتی را برای مشارکتکنندگان محاسباتی، توسعهدهندگان مدل و کاربران عادی نیز فراهم میکند. با راهاندازی شبکه اصلی، فعال شدن نقدینگی و گسترش اکوسیستم، SOGNI در حال ساخت یک اقتصاد خلاق جدید و بسیار غیرمتمرکز است که در آن هر کسی میتواند شرکت کند. با گذشت زمان، SOGNI قصد دارد به ترکیبی از Render، Midjourney و GitHub تبدیل شود - که به خالقان در سراسر جهان قدرت میبخشد.





پلتفرم MEXC به عنوان یک صرافی پیشرو در زمینه داراییهای دیجیتال جهانی، اولین صرافی است که SOGNI را در لیست خود قرار داده و تجربه معاملاتی یکپارچه و کارمزدهای بسیار رقابتی را ارائه میدهد. میتوانید با دنبال کردن این مراحل، به سرعت معاملات SOGNI را شروع کنید:





2）در نوار جستجو عبارت "SOGNI" را جستجو کرده و معاملات اسپات را انتخاب کنید

3）نوع سفارش خود را انتخاب کنید، پارامترهای مبلغ و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید









شما همچنین میتوانید با مراجعه به صفحه رویداد MEXC Airdrop+ به رویداد ایردراپ SOGNI بپیوندید و در 100,000 USDT سهیم شوید!





سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین به عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها عمل نمیکند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.



