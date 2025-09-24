ویژگی مارجین سود و زیان در MEXC چیست؟









مارجین سود و زیان که گاهی از آن با عنوان «استراتژی پوزیشن غلتان» نیز یاد میشود، رویکردی معاملاتی است که در آن سودهای تحققنیافته از پوزیشن های باز در قراردادهای آتی بهعنوان وجه تضمین برای گشودن یا افزایش پوزیشن های جدید مورد استفاده قرار میگیرد. بهجای بستن یک پوزیشن سودده برای ثبت سود، معاملهگران این امکان را دارند که با اتکا به سودهای تحققنیافته، دامنه تعهدات خود را گسترش دهند و اندازه موقعیت را بدون نیاز به تزریق سرمایه جدید افزایش دهند.





این روش عموماً در محیطهای معاملاتی با اهرم بالا بهکار گرفته میشود و بیشترین کارایی را در بازارهایی دارد که روندهای قوی و جهتدار را تجربه میکنند. در چنین شرایطی، با تزریق پیوسته سودهای تحققنیافته در همان جهت معاملاتی، معاملهگر بهدنبال شتابدهی به رشد پوزیشن خود است. اگر این استراتژی در یک روند پایدار و قدرتمند بهدرستی اجرا شود، اثری تجمیعی یا «گلوله برفی» ایجاد میکند؛ به این معنا که هم اندازه موقعیت و هم پتانسیل بازدهی با سرعت بیشتری افزایش مییابد. در واقع، هر بار ورود تدریجی موفق به پوزیشن (Scale-in) موجب تشدید میزان ریسکپذیری و در عین حال تقویت ظرفیت بازدهی کلی خواهد شد.









روند معمول اجرای این استراتژی به این صورت است: معاملهگر ابتدا با سرمایه اولیه خود یک پوزیشن فیوچرز باز میکند. زمانی که این پوزیشن وارد سود میشود، بهجای آنکه سود را نقد کند، اصل سرمایه به همراه سود تحققنیافته بهعنوان مارجین برای افزایش اندازه پوزیشن بهکار گرفته میشود. در صورت اجرای موفق و پیوسته، این روش تجمیعی میتواند رشد حساب را با شتابی نمایی سرعت بخشد.





برای مثال، فرض کنید یک معامله گر با 10,000 USDT شروع میکند. هنگامیکه قیمت BTC به 40,000 USDT میرسد، او یک پوزیشن لانگ با اهرم 10x باز میکند که منجر به ایجاد پوزیشنی به ارزش 100,000 USDT (تقریباً 2.5 BTC) میشود. سپس معاملهگر استراتژی مارجین PNL را اتخاذ کرده و دو بار پوزیشن را «غلتان» میکند:





غلتش اول: با رشد BTC به 44,000 USDT (+10%)، سود تحقق نیافتهای معادل 10,000 USDT ایجاد میشود. این سود بهعنوان مارجین بهکار گرفته شده و اندازه پوزیشن به 200,000 USDT (≈ 4.5 BTC) افزایش مییابد.

غلتش دوم: سپس BTC تا 47,960 USDT (+9%) رشد میکند و سود تحققنیافته 18,000 USDT به دست میآید. این سود دوباره به مارجین اضافه شده و اندازه پوزیشن به 380,000 USDT (≈ 7.9 BTC) میرسد.





مراحل انجام این کار به صورت گام به گام در جدول زیر نشان داده شده است:





جدول مراحل اجرای استراتژی مارجین سود و زیان

مرحله قیمت BTC (USDT) تغییر قیمت اندازه پوزیشن (USDT) سود تحقق نیافته ارزش حساب (USDT) اقدام اندازه پوزیشن نهایی (USDT) پوزیشن اولیه 40,000 - 100,000 - 10,000 - 100,000 غلتش اول 44,000 +10%

100,000 10,000

20,000 استفاده از سود تحقق نیافته (10,000 USDT) به عنوان مارجین در اهرم 10x 200,000 غلتش دوم 47,960 +9% 200,000 18,000 38,000

استفاده از سود تحقق نیافته (18,000 USDT) به عنوان مارجین در اهرم 10x 380,000

مرحله نهایی 52,000 +8.4% 380,000 31,920 69,920 - 380,000





مقایسه نتایج

سناریو قیمت ورود (USDT) قیمت نهایی BTC (USDT) اندازه نهایی پوزیشن سود تحقق نیافته (USDT) مارجین اولیه (USDT) ارزش نهایی حساب (USDT) بدون مارجین سود و زیان 40,000 52,000

100,000 UDST (2.5 BTC)

(52,000 - 40,000) × 2.5 = 30,000

10,000

40,000

با مارجین سود و زیان 40,000 52,000 380,000 USDT (7.9 BTC) 31,920 (مرحله نهایی) 10,000 69,920



برای ساد هسازی، هزینه های معاملاتی، نرخ های تامین مالی (Funding Costs) و اسلیپیج احتمالی در این مثال لحاظ نشدهاند.





این مثال نشان میدهد که استراتژی مارجین سود و زیان در صورت تداوم روند بازار میتواند بازدهی را به طور قابلتوجهی افزایش دهد. بااینحال، این رویکرد ویژگیهای خاصی دارد:

اندازه پوزیشن تهاجمی: در هر غلتش معمولاً کل سرمایه یا بخش عمدهای از آن به کار گرفته میشود.

وابستگی به تشخیص صحیح روند: یک خطای تحلیلی میتواند تمام سود انباشتهشده را از بین ببرد.

ماهیت اهرمی: این استراتژی عمدتاً در معاملات آتی با اهرم بالا اجرا میشود که هم سود و هم ریسک را چندبرابر میکند.









اختصاص به پوزیشن های مارجین متقاطع جدید: تنها پوزیشن هایی که به تازگی در حالت مارجین متقاطع باز میشوند، امکان استفاده از قابلیت مارجین سود و زیان را دارند. پوزیشن های مارجین ایزوله شامل این طرح نمیشوند.

محدودیت در نوع سود تحققنیافته قابل استفاده: هنگام استفاده از مارجین سود و زیان، تنها سود تحقق نیافته مربوط به پوزیشن های مارجین متقاطع بهعنوان وجه قابل استفاده در نظر گرفته میشود. سود تحققنیافته در پوزیشن های مارجین ایزوله قابلیت استفاده در این مکانیزم را ندارد.

کاربرد در حالت مارجین سود تک دارایی: این قابلیت صرفاً در حالت مارجین سود تک دارایی فعال است. در حالت مارجین سود چند دارایی، محاسبه وجوه قابل استفاده بر اساس منطق متفاوتی انجام میشود و مارجین سود و زیان قابل اعمال نیست.













مارجین کراس (متقاطع) را انتخاب کنید. با افزایش سود تحققنیافته در پوزیشن های کراس مارجین، میزان وجوه قابل استفاده شما نیز بیشتر خواهد شد. ابتدا وارد صفحه معاملات فیوچرز در صرافی MEXC شوید و حالترا انتخاب کنید. با افزایش سود تحققنیافته در پوزیشن های کراس مارجین، میزان وجوه قابل استفاده شما نیز بیشتر خواهد شد.





فرمول محاسبه وجوه قابل استفاده در حالت کراس مارجین به شکل زیر است:

وجوه قابل استفاده = موجودی کیف پول – مارجین پوزیشن – مارجین سفارش + مجموع سود تحقق نیافته تمام پوزیشن های مارجین کراس













1) اپلیکیشن MEXC را باز کرده و وارد بخش معاملات فیوچرز شوید.

2) حالت مارجین کراس را انتخاب کنید.

3) پس از باز کردن پوزیشن، هرچه سود تحققنیافته در پوزیشن های مارجین کراس افزایش یابد، وجوه قابل استفاده شما نیز بیشتر خواهد شد.









نکته مهم: در حالت مارجین پیشرفته، کاربران این امکان را دارند که برای پوزیشن های خرید (لانگ) و فروش (شورت)، حالت های مارجین متفاوتی انتخاب کنند. به عنوان نمونه، ممکن است پوزیشن لانگ در حالت ایزوله (Isolated Margin) و پوزیشن شورت در حالت کراس (Cross Margin) تنظیم شود، یا برعکس، لانگ در حالت کراس و شورت در حالت ایزوله قرار گیرد.

با این حال، در هر دو حالت فوق، وجوه قابل استفاده همچنان بهصورت وجوه قابل استفاده در کراس مارجین (Cross Margin Available Funds) نمایش داده خواهد شد.













رمز موفقیت در استفاده از مارجین سود و زیان در توانایی معامله گر برای ارزیابی درست پایداری روند بازار نهفته است. این استراتژی مستلزم آن است که معاملهگر در زمان شفاف بودن روند و تقویت مومنتوم، با قاطعیت پوزیشن های خود را افزایش دهد تا از طریق اثر تجمیعی (Compounding) حداکثر سود ممکن را محقق کند.





با این حال، این رویکرد به طور ذاتی یک شمشیر دولبه محسوب میشود: در شرایطی که بازار روندی پایدار دارد، میتواند بازدهی خارق العادهای به همراه داشته باشد، اما هرگونه بازگشت ناگهانی قیمت ممکن است نهتنها سود تحققنیافته انباشته، بلکه سرمایه اولیه را نیز به سرعت از بین ببرد. غیرقابل پیشبینی بودن بازار، تصمیمگیریهای احساسی و استفاده از اهرمهای بالا همگی ریسک این روش را تشدید میکنند.





از همین رو، مارجین سود و زیان بهعنوان یک استراتژی پرریسک و پربازده شناخته میشود که نیازمند دقت بالا در تحلیل بازار، انضباط سختگیرانه و تابآوری روانی بالاست. توصیه میشود معاملهگران پیش از استفاده، سطوح مشخص برداشت سود و توقف زیان را تعیین کنند، مدیریت ریسک قدرتمندی به کار گیرند و بخشی از سود را بهموقع ذخیره نمایند. در نهایت، هر کسی که قصد استفاده از این استراتژی را دارد باید تنها با بخشی از سرمایهای وارد شود که از پیش آمادگی از دست دادن کامل آن را دارد.





