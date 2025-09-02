راهنمای عملیات معاملات فیوچرز MEXC (اپلیکیشن)

معاملات فیوچرز MEXC روشی پیشرفته برای معامله ارزهای دیجیتال در اختیار کاربران MEXC قرار می دهد. برخلاف معاملات اسپات ، معاملات فیوچرز دارای منطق معاملاتی و روش های بازگشایی خاصی است. هدف این مقاله کمک به کاربران MEXC های تازه وارد در معاملات فیوچرز است تا از 0 به 1 جهش کنند. این به عنوان راهنمای مبتدی برای معاملات فیوچرز عمل می کند و شروع معاملات فیوچرز را برای تازه واردان آسان می کند.









پلتفرم معاملات فیوچرز MEXC به معاملات فیوچرز USDT-M و فیوچرز Coin-M تقسیم می شود:





1. قراردادهای فیوچرز USDT-M به USDT تسویه میشوند: میتوانید با نگه داشتن USDT در معاملات فیوچرز برای چندین ارز دیجیتال در MEXC شرکت کنید.





2. قراردادهای فیوچرز Coin-M در ارزهای دیجیتال پایه مانند BTC، ETH و غیره تسویه می شود.





3. در این مقاله از قراردادهای فیوچرز USDT-M به عنوان مثال استفاده خواهیم کرد.









قبل از شرکت در معاملات فیوچرز، باید از دارایی های کافی (به عنوان مثال USDT) در حساب فیوچرز خود اطمینان حاصل کنید.









1. برنامه MEXC را باز کنید و روی [دارایی ها] - [انتقال] کلیک کنید.





2. تأیید: انتقال از [اسپات] به [فیوچرز].





3. ارز دیجیتال را انتخاب کنید. (در اینجا ما از [USDT] به عنوان مثال استفاده می کنیم.)





4. مبلغ انتقال را وارد کنید.





5. روی [انتقال] کلیک کنید.













از آنجایی که هر دو حالت [حالت پوزیشن]، [حالت مارجین] و [حالت اهرمی] می توانند بر سود و زیان شما در فرآیند معاملات فیوچرز تأثیر بگذارند، MEXC توصیه می کند از منطق زیر برای تکمیل سفارش استفاده کنید:





[حالت پوزیشن]، [حالت مارجین]، و [حالت اهرمی] را تنظیم کنید ← حالت سفارش را انتخاب کنید ← پارامترها را تنظیم کنید ← سفارش را تأیید کنید [باز کردن شورت] / [باز کردن لانگ].









1. [حالت دو طرفه]: شما می توانید به طور همزمان هر دو پوزیشن لانگ و شورت را برای یک جفت معاملات فیوچرز واحد نگه دارید.





2. [حالت یک طرفه]: شما فقط می توانید یک نوع پوزیشن (چه لانگ یا شورت) را برای یک جفت معاملات فیوچرز منفرد نگه دارید.





3. به عنوان مثال، در حالت دو طرفه، می توانید هر دو پوزیشن خرید و فروش را برای جفت معاملات فیوچرز BTC/USDT نگه دارید. در حالت یک طرفه، شما فقط می توانید یک پوزیشن خرید یا فروش برای جفت معاملات فیوچرز BTC/USDT داشته باشید.





4. رابطه بین [حالت پوزیشن] و پوزیشن ها/سفارشهای موجود: هنگامی که و پوزیشن های موجود یا سفارشهای باز دارید، تنظیم حالت وپوزیشن مجاز نیست.









1. روی نماد [...] در گوشه سمت راست بالای صفحه معاملات فیوچرز ضربه بزنید.





2. روی [ترجیحات] ضربه بزنید.





3. روی [حالت پوزیشن] ضربه بزنید.





4. بین [حالت دو طرفه] یا [حالت یک طرفه] را انتخاب کنید.

















1. مارجین ایزوله: در این حالت، پوزیشن هر سفارش به طور مستقل در هنگام شروع سفارش محاسبه می شود. اگر نیاز به اضافه کردن پوزیشن باشد، حتی اگر دارایی های کافی در سایر حساب های مارجین ایزوله یا حساب های مارجین متقاطع داشته باشید، به طور خودکار پوزیشن هایی را برای آن جفت معاملاتی اضافه نمی کند. باید به صورت دستی پوزیشن ها را اضافه کنید.





مثال: در حالت حاشیه ایزوله، یک کاربر 1000 USDT در حساب فیوچرز خود دارد، تنها از 200 USDT به عنوان مارجین اولیه استفاده می کند و یک پوزیشن خرید در BTC باز می کند. در صورت انحلال، کاربر فقط 200 USDT را از دست خواهد داد، نه کل موجودی USDT موجود در حساب را.





2. مارجین کراس: در این حالت، شما از تمام موجودی های موجود در ارز تسویه حساب مربوطه به عنوان مارجین پوزیشن برای حفظ پوزیشن خود و جلوگیری از لیکوئید استفاده می کنید. در حالت مارجین کراس، اگر ارزش خالص دارایی برای برآورده کردن نیاز مارجین نگهداری کافی نباشد، لیکوئید اجباری آغاز می شود. اگر پوزیشن به اجبار لیکوئید شود، تمام دارایی ها را به ارز تسویه حساب مربوطه از دست خواهید داد.





مثال: در حالت مارجین کراس، یک کاربر 1000 USDT در حساب فیوچرز خود دارد، تنها از 200 USDT به عنوان مارجین اولیه استفاده می کند و یک پوزیشن لانگ در BTC باز می کند. هنگام مواجهه با لیکوئید، کاربر کل موجودی USDT را در حساب از دست می دهد.





3. ارتباط بین حالت مارجین و پوزیشن ها/سفارشهای موجود: تنظیم حالت مارجین بر پوزیشن های موجود و سفارش های باز تأثیری ندارد.









1. روی نماد مارجین [ایزوله] در گوشه سمت چپ بالای صفحه معاملات فیوچرز ضربه بزنید.





2. برای انتخاب حالت مارجین مربوطه، انگشت خود را به چپ یا راست بکشید: [ایزوله] یا [کراس].





3. [اعمال همزمان برای همه معاملات فیوچرز] را علامت بزنید.





4. روی [تأیید] ضربه بزنید.

















1. [حالت ساده]: در این حالت، همان اهرم و حالت مارجین برای هر دو پوزیشن لانگ و شورت استفاده می شود.





2. [حالت پیشرفته]: در این حالت می توان از اهرم های مختلف و حالت های مارجین برای پوزیشن های لانگ و شورت استفاده کرد.





مثال:





در [حالت ساده]، می توانید مستقیماً [ایزوله]/[کراس] و ضریب اهرم را تنظیم کنید.









در [حالت پیشرفته]، می توانید به طور جداگانه [ایزوله]/[کراس] مارجین و ضریب اهرم را برای پوزیشن های لانگ و شورت تنظیم کنید.









3. رابطه بین حالت اهرم و پوزیشن/سفارش های موجود: اگر پوزیشن های موجود یا سفارشات باز در هر جفت فیوچرز وجود داشته باشد، تنظیم حالت اهرم مجاز نیست. تغییر در حالت اهرم به طور یکسان برای تمام جفت های معاملات فیوچرز اعمال می شود.









1. روی نماد [...] در گوشه سمت راست بالای صفحه معاملات فیوچرز ضربه بزنید.





2. روی [تنظیمات] ضربه بزنید.





3. روی [حالت اهرمی] ضربه بزنید.





4. [حالت ساده] یا [حالت پیشرفته] را انتخاب کنید.

















برای تسهیل ثبت سفارش برای کاربران MEXC، می توانید پوزیشن نمودار K-line را در صفحه معاملات فیوچرز قبل از ادامه عملیات پیکربندی کنید.





1. روی [...] در سمت راست بالای صفحه معاملات فیوچرز ضربه بزنید.





2. روی [تنظیمات] ضربه بزنید.





3. روی [صفحه معاملاتی K-line] ضربه بزنید.





4. [بالا] یا [پایین] را انتخاب کنید.





5. روی [تأیید] ضربه بزنید.









برای جزئیات بیشتر، لطفاً به "نحوه تنظیم تنظیمات فیوچرز" مراجعه کنید.









1. منطق عملیاتی: تنظیم قیمت ← تنظیم واحد پایه ← تعیین مقدار ← (اختیاری) تنظیم [زمان در اجبار] ← ثبت سفارش [باز کردن شورت] / [باز کردن لانگ].





2. سفارشات لیمیت: در اصل، وقتی معاملهگران از سفارش های لیمیت استفاده میکنند، انتظار دارند «کم بخرند و بالا بفروشند»، به این معنی که با قیمتی پایینتر از آخرین قیمت بازار و با قیمتی بالاتر از آخرین قیمت بازار، شورت میروند.





3. هنگامی که [سفارشات لیمیت] را انتخاب می کنید، فقط می توانید سفارشات [باز کردن لانگ] را با قیمتی کمتر از آخرین قیمت بازار و سفارشات [باز کردن شورت] را با قیمتی بالاتر از آخرین قیمت بازار تنظیم کنید. در غیر این صورت به عنوان سفارش مارکت اجرا می شود.





4. واحدهای پایه فیوچرز: BTC، USDT، و Cont.





5. دستورالعمل های اجبار زمانی (Time-In-Force): بر اساس سهولت اجرا، سه گزینه time in force را می توان به صورت زیر مرتب کرد:





1）3.4.1 سفارشات GTC (پابرجا تا زمان لغو شدن - سفارش تا زمانی که به طور کامل اجرا یا لغو شود فعال باقی می ماند).





2）3.4.1 سفارشات IOC (فوری یا لغو - اگر سفارش را نتوان بلافاصله با قیمت مشخص شده تکمیل کرد، لغو خواهد شد).





3）3.4.1 سفارشات FOK (اجرا یا لغو - اگر سفارش را نتوان به طور کامل تکمیل کرد، بلافاصله لغو خواهد شد).





قیمت را تعیین کنید.





واحد پایه را تنظیم کنید.





مقدار را تعیین کنید.





دستورالعملهای اجبار زمانی (Time-In-Force) را تنظیم کنید.





سفارش [باز کردن شورت] / [باز کردن لانگ] را قرار دهید.

















1. منطق عملیاتی: تنظیم واحد پایه ← تعیین مقدار ← (اختیاری) تنظیم MTL (مارکت به لیمیت) ← ثبت سفارش [باز کردن شورت] / [باز کردن لانگ].





2. سفارشات مارکت: به عنوان ساده ترین سفارشات قابل اجرا، سفارش شما با بهترین قیمت موجود در بازار تکمیل می شود.





3. واحدهای پایه فیوچرز: BTC، USDT، و Cont.





4. (مارکت به لیمیت) MTL (Market to Limit): سفارش با بهترین قیمت موجود اجرا می شود و هر قسمت تکمیل نشده به یک سفارش محدود تبدیل می شود. این نوع سفارش برای شرایطی مناسب است که امکان تکمیل کردن کل سفارش با یک سفارش بازار وجود ندارد.









1. واحد پایه را تنظیم کنید.





2. مقدار را تنظیم کنید.





3. (اختیاری) MTL [مارکت به لیمیت] را تنظیم کنید.





4. سفارش [باز کردن شورت] / [باز کردن لانگ] را قرار دهید.













1. منطق عملیاتی: تنظیم نوع قیمت (آخرین، منصفانه، و قیمت شاخص) و روش فعال سازی (لیمیت یا مارکت) ← تنظیم [قیمت فعال سازی] ← تنظیم [قیمت] ← تنظیم واحد پایه ← تعیین مقدار ← (اختیاری) تنظیم [زمان در اجبار] ← ثبت سفارش [باز کردن شورت] / [باز کردن لانگ].





2. سفارش های فعال سازی مشابه سفارش های استاپ لیمیت در معاملات اسپات هستند: با تنظیم [قیمت فعال سازی] و [قیمت]، میتوانید با قیمتی بالاتر از آخرین قیمت بازار یا با قیمتی کمتر از آخرین، لانگ یا شورت کنید.





3. [قیمت فعال سازی] و [قیمت] را می توان روی آخرین، منصفانه یا قیمت شاخص تنظیم کرد. قیمت های فعال سازی و اجرا می توانند لیمیت یا مارکت باشند.





4. واحدهای پایه فیوچرز: BTC، USDT، و Cont.





5. زمان به کار: بلند مدت، 7 روز، و 24 ساعت.









1. تعیین نوع قیمت: آخرین، منصفانه، و قیمت شاخص.





2. روش فعال سازی را تنظیم کنید: لیمیت یا مارکت.





3. [قیمت فعال سازی] را تنظیم کنید.





4. تنظیم [قیمت].





5. واحد پایه را تنظیم کنید.





6. مقدار را تعیین کنید.





7. (اختیاری) دستورالعملهای اجبار زمانی را تنظیم کنید.





8. سفارش [باز کردن شورت] / [باز کردن لانگ] را قرار دهید.













1. منطق عملیاتی: [نرخ] یا [فاصله قیمت] را انتخاب کنید ← تنظیم [نرخ] یا [فاصله قیمت] ← تنظیم واحد پایه ← تعیین مقدار ← (اختیاری) تنظیم [قیمت فعال سازی] ← ثبت سفارش [باز کردن شورت] / [باز کردن لانگ].





2. سفارشات تریلینگ استاپ مشابه سفارشات استاپ لاس با ویژگی تریلینگ هستند. یعنی خرید لانگ و/یا شورت با قیمتی بالاتر و/یا کمتر از آخرین قیمت بازار. [قیمت فعال سازی] با ارجاع به بالاترین یا کمترین قیمت در یک بازه زمانی 10 دقیقه ای محاسبه می شود.





3. هنگامی که شما لانگ (لانگ باز می کنید): قیمت فعال سازی = (1 + تفاوت قیمت) * بالاترین قیمت تاریخی (دوره زمانی 10 دقیقه). وقتی کوتاه می شورت (شورت باز می کنید): قیمت فعال سازی = (1 - تفاوت قیمت) * کمترین قیمت تاریخی (دوره زمانی 10 دقیقه).





4. [قیمت فعال سازی] شرط فعال سازی برای سفارش پسین است. اگر [قیمت فعالسازی] را تنظیم نکنید، هنگامی که آخرین قیمت (یا قیمت بازار) به [قیمت فعال سازی] رسید، سفارش فعال سازی بلافاصله بهعنوان سفارش بازار قرار میگیرد. اگر [قیمت فعال سازی] را تنظیم کنید، پس از فعال شدن سفارش، [قیمت محرک] ایجاد می شود.





5. [قیمت فعال سازی] را می توان روی آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص تنظیم کرد.









1. [نرخ] یا [فاصله قیمت] را انتخاب کنید.





2. [نرخ] یا [فاصله قیمت] را تنظیم کنید.





3. واحد پایه را تنظیم کنید.





4. مقدار را تعیین کنید.





5. (اختیاری) [قیمت فعال سازی] را تنظیم کنید.





6. [باز کردن شورت] / [باز کردن لانگ] را ثبت سفارش کنید.













1. منطق عملیاتی: قیمت را تنظیم کنید ← تنظیم واحد پایه ← تعیین مقدار ← ثبت سفارش [باز کردن شورت] / [باز کردن لانگ].





2. سفارشات Post Only تضمین می کند که معامله گر همیشه میکر باشد. هنگامی که معامله انجام می شود، معامله گر به عنوان یک تامین کننده نقدینگی، کارمزد معاملات را دریافت می کند.





3. واحدهای پایه فیوچرز: BTC، USDT، و Cont.









1. قیمت را تعیین کنید.





2. واحد پایه را تنظیم کنید.





3. مقدار را تعیین کنید.





4. سفارش [باز کردن شورت] / [باز کردن لانگ] را ثبت کنید.









[توجه]: اگر میخواهید درباره سفارشهای فیوچرز اطلاعات بیشتری کسب کنید، اگر میخواهید درباره سفارشهای فیوچرز اطلاعات بیشتری کسب کنید، ثبت انواع مختلف سفارشات فیوچرز - MEXC Learn را بخوانید.





3.5 چگونه حداکثر اندازه پوزیشن تعیین میشود

در پنل معاملاتی، میتوانید حداکثر اندازه پوزیشن قابل باز شدن برای پوزیشن لانگ یا شورت را مشاهده کنید.

نحوه محاسبه حداکثر اندازه پوزیشن: زمانی که یک سفارش فیوچرز ثبت میکنید، سیستم ابتدا حداکثر اندازه پوزیشن را که میتوانید باز کنید محاسبه میکند. اگر واحد پوزیشن را به USDT یا توکن جفت ارز تغییر دهید، سیستم مقدار را به معادل USDT یا مقدار توکن تبدیل می کند. عددی که به عنوان حداکثر مقدار قابل باز شدن نمایش داده میشود، حداکثر مقداری است که میتوانید با توجه به اهرم انتخابی فعلی خود در پوزیشن لانگ یا شورت وارد شوید.





روش محاسبه برای واحدهای مختلف پوزیشن (مقدار توکن، USDT، تعداد قرارداد)

حداکثر پوزیشن باز لانگ/شورت (بر حسب قرارداد) = مارجین در دسترس / \[قیمت تخمینی ورود × اندازه قرارداد × (نرخ مارجین اولیه + 2 × نرخ کارمزد تخمینی)] حداکثر پوزیشن باز (بر حسب ارزش USDT) = تعداد قرارداد × اندازه فیوچرز × قیمت حداکثر پوزیشن باز (بر حسب مقدار توکن) = تعداد قرارداد × اندازه فیوچرز

نکات: 1) قیمت تخمینی ورود و نرخ کارمزد تخمینی (برای محاسبه کارمزد تخمینی ورود و خروج) بسته به نوع سفارش (مارکت یا لیمیت) و جهت معامله (لانگ یا شورت) متفاوت است. 2) سفارش های لیمیت: سیستم از قیمتی که شما وارد کرده اید به عنوان قیمت تخمینی ورود استفاده می کند (به عنوان سفارش های غیر تیکر اجرا می شوند). 3) سفارش های مارکت: سیستم از بهترین قیمت موجود در دفتر سفارش استفاده میکند — Bid1 برای باز کردن پوزیشن شورت و Ask1 برای باز کردن پوزیشن لانگ.

مقدار قرارداد باید عدد صحیح باشد. اگر مقدار محاسبه شده شامل اعشار باشد، به پایین گرد میشود.













اگر سفارش شما فعال نشده است، لطفاً [باز کردن سفارش] و [تاریخچه سفارش] را بررسی کنید.

















اگر سفارش شما فعال شده است، لطفاً [پوزیشن ها] را بررسی کنید.













اگر سفارش شما فعال شد و سود یا زیان را تجربه کردید، می توانید به طور فعال پوزیشن را در زمان مناسب بر اساس انتظارات خود ببندید. همچنین، میتوانید با تنظیم عملکردهای برداشت سود و توقف ضرر قبل یا بعد از ثبت سفارش، پوزیشن را به طور فعال ببندید. برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله: تنظیم برداشت سود و استاپ لاس برای معاملات فیوچرز مراجعه کنید.









لیکوئید شدن اجباری یک اقدام بسته شدن غیرفعال است. برای اطمینان از اینکه ضرر از مارجین واریز شده تجاوز نمی کند، MEXC به اجبار پوزیشن های باز باقی مانده را زمانی که مارجین موجود کمتر از مقدار لازم برای حفظ پوزیشن باشد، تسویه خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله لیکوئید شدن اجباری چیست؟ مراجعه کنید.









این مقاله یک نمای کلی از سه مرحله اصلی برای تکمیل معاملات فیوچرز ارائه می دهد: انتقال وجوه، ارسال (5 نوع) سفارش و نظارت بر سفارش. با توجه به اولین قرار گرفتن شما در معاملات فیوچرز، هر حالت قرار دادن سفارش با منطق عملیاتی اولیه خلاصه شده است و پیچیدگی معاملات فیوچرز را برای شما کاهش می دهد. برخی از مطالب نیز از طریق فلوچارت ها به صورت مختصر ارائه شده است. هنگامی که با معاملات فیوچرز آشنا شدید، می توانید تفکر عملیاتی خود را بر اساس تجربه خود ساده کنید، مانند دسته بندی 5 نوع سفارش بر اساس دشواری اجرا. اگر مایل به تبادل تجربیات معاملاتی با کاربران بیشتری هستید، می توانید به گروه رسمی تلگرام ما بپیوندید یا توییتر رسمی ما را دنبال کنید.









