برچسب ST چیست؟

7/16/2025
1. برچسب ST چیست؟


برای اطمینان از بلوغ و توسعه سالم صنعت بلاکچین و ارز دیجیتال و همچنین حفاظت از منافع کاربران، پلتفرم MEXC "قوانین ST" را ایجاد کرده است. برای توکن های پروژه ای که قوانین ST را فعال کنند، MEXC اقداماتی مانند افزودن برچسب هشدار ST، تعلیق معاملات یا حذف توک نها از لیست را انجام خواهد داد.

2. پلتفرم چگونه توکن هایی را که با برچسب ST مشخص شدهاند مدیریت میکند؟


هنگامی که یک توکن پروژه با برچسب ST مشخص میشود، باید تحت ارزیابی جامع توسط MEXC قرار گیرد. فرآیند کلی به شرح زیر است:

2.1 پروژه با برچسب ST ارزیابی را با موفقیت پشت سر میگذارد.


اگر پروژه حداقل چهار معیار ارزیابی را برآورده کند و قیمت فعلی توکن به قیمت اولیه لیست شدن آن نزدیک باشد، پروژه وارد یک دوره نظارت سه روزه تقویمی میشود. پس از این دوره، اگر ارزیابی شود که پروژه به طور کلی عملکرد خوبی دارد، برچسب ST برداشته خواهد شد.

2.2 پروژه با برچسب ST در ارزیابی موفق نمیشود.


اگر پروژه بتواند حداقل چهار معیار ارزیابی را در دوره اصلاح برآورده کند، وارد دوره نظارت خواهد شد. پس از این، اگر ارزیابی شود که پروژه مطابق با استانداردها عمل میکند و به طور کلی عملکرد خوبی دارد، برچسب ST حذف خواهد شد.

اگر پروژه بتواند در دوره اصلاح حداقل چهار معیار ارزیابی را برآورده کند، وارد دوره نظارت میشود. پس از آن، اگر پروژه ارزیابی شود که استانداردها را رعایت کرده و به طور کلی عملکرد خوبی دارد، برچسب ST برداشته خواهد شد.

اگر پروژه در دوره اصلاح نتواند حداقل چهار معیار ارزیابی را برآورده کند، جفت ارزهای مرتبط از معامله معلق و از لیست حذف خواهند شد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد معیارهای ارزیابی، میتوانید قوانین هشدار ST را مطالعه کنید.

3. کاربران چگونه باید با توکن هایی که با برچسب ST مشخص شدهاند برخورد کنند؟


زمانی که یک توکن پروژه با برچسب ST مشخص میشود، به این معنی است که ممکن است این توکن از لیست حذف شود و شما قادر به واریز این توکن نخواهید بود.

اگر پروژه در نهایت ارزیابی MEXC را ناموفق پشت سر بگذارد و از لیست حذف شود، MEXC دیگر از واریز و خدمات معاملاتی برای توکن مرتبط پشتیبانی نخواهد کرد و به شما این امکان را میدهد که توکن های خود را در مدت 30 روز برداشت کنید. لطفاً توکن ها را به کیف پول شخصی یا صرافی دیگر خود بهطور سریع برداشت کنید تا از هرگونه از دست رفتن دارایی جلوگیری شود.

اگر پس از حذف توکن از لیست، همچنان توکن را به پلتفرم MEXC واریز کنید، پلتفرم داراییهای واریزی را به آدرس ارسال اصلی در بلاکچین بازخواهد گرداند که این امر شامل کارمزدهای تراکنش درون زنجیره ای خواهد بود. اگر این آدرس، آدرس کیف پول شما نیست، لطفاً برای کمک به واریز با پلتفرم آدرس ارسال اصلی تماس بگیرید.

4. برچسب ST در کجا روی پلتفرم نمایش داده خواهد شد؟


اگر یک توکن پروژه با برچسب ST مشخص شود، شما میتوانید برچسب ST را در صفحه معاملات اسپات و صفحه واریز/برداشت در پلتفرم MEXC مشاهده کنید.

ما از وب سایت به عنوان مثال استفاده خواهیم کرد. برچسب به طور مشابه در اپلیکیشن نمایش داده میشود.

در صفحه معاملات اسپات، یک پیام یادآوری پاپآ پ برای توکن های پروژه ای که با برچسب ST مشخص شدهاند ظاهر میشود و برچسب ST در سمت راست نام توکن پروژه نمایش داده خواهد شد. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.


در صفحه واریز، هنگام انتخاب توکن، پروژه هایی که برچسب ST دارند، برچسب ST را خواهند داشت، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.


به طور مشابه، در صفحه برداشت، هنگام انتخاب یک ارز دیجیتال، توکن های پروژه ای که با برچسب ST مشخص شدهاند، برچسب "ST" را نمایش خواهند داد، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.


5. چگونه بررسی کنیم که کدام دارایی ها با برچسب ST مشخص شدهاند؟


شما میتوانید به طور منظم بخش "حذف ارز دیجیتال" را در بخش "اعلانات" پلتفرم MEXC بررسی کنید. MEXC هر ماه اعلانات مربوطه را منتشر میکند و نام پروژه های علامت دار با برچسب ST را لیست میکند. لطفاً آگاه باشید و اطمینان حاصل کنید که اطلاعات مربوطه را بهموقع دریافت کنید.


سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاوره سرمایهگذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگری را ارائه نمیدهد و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگه داری هیچ داراییای محسوب نمیشود. مرکز دانستنی های MEXC صرفاً برای اهداف مرجع اطلاعات ارائه میدهد و توصیه سرمایه گذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را به طور کامل درک کرده و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. این پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.


