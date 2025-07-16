در اکتبر 2024، MEXC دادههای مربوط به سوزاندن توکنهای MX در سهماهه سوم 2024 را اعلام کرد، که در مجموع 2,480,000 توکن MX سوزانده شد. این ابتکار به منظور تقویت اعتماد میان دارندگان توکن MX انجام شد. با ندر اکتبر 2024، MEXC دادههای مربوط به سوزاندن توکنهای MX در سهماهه سوم 2024 را اعلام کرد، که در مجموع 2,480,000 توکن MX سوزانده شد. این ابتکار به منظور تقویت اعتماد میان دارندگان توکن MX انجام شد. با ن
گزارش رویدادهای منطقه MX در اکتبر

در اکتبر 2024، MEXC دادههای مربوط به سوزاندن توکنهای MX در سهماهه سوم 2024 را اعلام کرد، که در مجموع 2,480,000 توکن MX سوزانده شد. این ابتکار به منظور تقویت اعتماد میان دارندگان توکن MX انجام شد. با نگهداری توکن های MX، شما همچنین میتوانید در رویداد های ماهانه انحصاری شرکت کنید و جوایز رایگان ایردراپ دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره مزایای نگهداری توکن MX، مقاله "سه مزیت برتر برای دارندگان MX" را مطالعه کنید.

1. عملکرد رویدادهای منطقه MX در اکتبر 2024


در اکتبر 2024، MEXC مجموعاً 93 رویداد ایردراپ برگزار کرد که جوایزی به ارزش بیش از 5.64 میلیون دلار توزیع شد. این ایردراپ ها بازده سالانه (APY) تا 37% را ارائه دادند.

بر اساس دادههای پلتفرم MEXC، پنج توکن برتر رویدادهای ایردراپ اکتبر هرکدام رشد بیش از 100% را تجربه کردند. در رأس این رشد، توکن NIM با افزایش چشمگیر 2,747% بیشترین رشد ماه را به خود اختصاص داد. در حالی که توکن های ZND و GALAXIS به ترتیب با افزایش 392٪ و 282% در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

5 توکن با کیفیت برتر در اکتبر 2024

نام پروژه
زمان ایردراپ
(زمان سپرده گذاری MX)
نرخ افزایش قیمت
(بر اساس دادهها از 31 اکتبر)
NIM
2024/10/18
2,747%
ZND
2024/10/24
392%
GALAXIS
2024/10/3
282%
MVT
2024/10/3
110%
OLAS
2024/10/30
105%

2. چگونه در رویدادهای ایردراپ توکن شرکت کنیم


لانچ پول و کیک استارتر رویدادهای ایردراپ انحصاری و رایگان برای دارندگان توکن MX هستند. اگر شما 1,000 یا بیشتر توکن MX در اختیار دارید، میتوانید برای شرکت در هر دو رویداد ثبتنام کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که سیستم روزانه سه عکس تصادفی از حساب ها میگیرد. شما باید اطمینان حاصل کنید که حساب اسپات شما به مدت 24 ساعت متوالی حداقل 1,000 توکن MX در اختیار داشته باشد، از روز قبل از رویداد و ساعت 15:59 به وقت UTC. اگر موجودی MX شما در هر لحظه از این 24 ساعت کمتر از 1,000 توکن شود، شما واجد شرایط برای شرکت در رویدادهای لانچ پول و کیک استارتر نخواهید بود.

برای شرکت در این رویدادها، به صفحه اصلی وب سایت رسمی MEXC مراجعه کنید و از منوی کشویی [اسپات] در نوار ناوبری بالای صفحه، لینک های مربوط به رویداد های لانچ پول و کیک استارتر را پیدا خواهید کرد.


3. چگونه MX خریداری کنیم


اگر هنوز دارنده توکن MX نیستید و قصد شرکت در رویداد های لانچ پول و کیک استارتر را دارید، برای واجد شرایط شدن، باید حداقل 1,000 توکن MX در MEXC خریداری و نگهداری کنید. برای یادگیری نحوه خرید توکن های MX، به راهنمای "خرید MX در یک دقیقه" مراجعه کرده و مراحل ارائه شده را دنبال کنید.

علاوه بر شرکت در رویدادهای ایردراپ رایگان، نگهداری توکن های MX به شما تخفیف در کارمزدهای معاملاتی میدهد. به عنوان یک دارنده MX، شما میتوانید از MX برای کاهش کارمزدهای معاملات اسپات و فیوچرز دائمی USDT-M استفاده کنید و از تخفیف 20% بهرهمند شوید. علاوه بر این، اگر حداقل 1,000 توکن MX را به مدت 24 ساعت در حساب اسپات خود نگهداری کردهاید، میتوانید از تخفیف 50% در کارمزدهای معاملاتی بهرهمند شوید.

پلتفرم MEXC با انتخاب گسترده توکنها و سرعت بالای لیستگذاری، توانسته است جذب کاربر زیادی داشته باشد. این پلتفرم به دلیل نقدینگی عمیق، عملیات روان، امنیت و پایداری، و پاسخدهی سریع به کاربران از محبوبیت زیادی برخوردار است. MEXC به شعار "اولویت با کاربران" پایبند است و هدف آن ارائه یک پلتفرم معاملاتی ایمن و پایدار برای کاربران خود است.


توضیحات: این اطلاعات مشاورهای در خصوص سرمایهگذاری، مالیات، مسائل حقوقی، مالی، حسابداری یا مشاوره های مرتبط ارائه نمیدهد و به هیچوجه مشاوره ای برای خرید، فروش یا نگهداری هر دارایی محسوب نمیشود. آکادمی MEXC اطلاعاتی برای مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسکهای مربوطه را به طور کامل درک کرده و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نمیباشد.


در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

توکن MX، توکن بومی پلتفرم MEXC، ، به کاربران نه تنها مزایای ایردراپ رایگان، بلکه تخفیف های کارمزد معاملاتی نیز ارائه میدهد. این راهنما جزئیات استفاده از MX برای جبران کارمزدهای معاملاتی را شرح میدهد و

رویداد های کیک استارتر و لانچ پد، ایردراپ های انحصاری رایگان برای دارندگان توکن MX هستند. به منظور تشویق مشارکت فعال و افزایش جوایز، MEXC قوانین جدیدی برای ضریب پاداش سطح در این رویداد ها تنظیم کرده ا

1. رویداد کیک استارتر چیست؟رویداد کیک استارتر یک فعالیت است که در مرحله پیش راه اندازی یک پروژه آغاز میشود و کاربران میتوانند برای حمایت از پروژه مورد علاقه خود در MEXC رای دهند، که سپس پروژه توکن های

کیک استارتر یک رویداد ایردراپ انحصاری برای دارندگان توکن MX در پلتفرم MEXC است. با نگهداری مقدار مشخصی از توکن MX، کاربران میتوانند به صورت رایگان در این رویداد شرکت کرده و از پروژه های جدید توکن ایرد

