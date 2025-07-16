گزارش رویدادهای منطقه MX در اکتبر









در اکتبر 2024، MEXC دادههای مربوط به سوزاندن توکنهای MX در سهماهه سوم 2024 را اعلام کرد، که در مجموع 2,480,000 توکن MX سوزانده شد. این ابتکار به منظور تقویت اعتماد میان دارندگان توکن MX انجام شد. با نگهداری توکن های MX، شما همچنین میتوانید در رویداد های ماهانه انحصاری شرکت کنید و جوایز رایگان ایردراپ دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره مزایای نگهداری توکن MX، مقاله " سه مزیت برتر برای دارندگان MX " را مطالعه کنید.









در اکتبر 2024، MEXC مجموعاً 93 رویداد ایردراپ برگزار کرد که جوایزی به ارزش بیش از 5.64 میلیون دلار توزیع شد. این ایردراپ ها بازده سالانه (APY) تا 37% را ارائه دادند.





بر اساس دادههای پلتفرم MEXC، پنج توکن برتر رویدادهای ایردراپ اکتبر هرکدام رشد بیش از 100% را تجربه کردند. در رأس این رشد، توکن NIM با افزایش چشمگیر 2,747% بیشترین رشد ماه را به خود اختصاص داد. در حالی که توکن های ZND و GALAXIS به ترتیب با افزایش 392٪ و 282% در رتبه های بعدی قرار گرفتند.





نام پروژه زمان ایردراپ (زمان سپرده گذاری MX) نرخ افزایش قیمت (بر اساس دادهها از 31 اکتبر) NIM 2024/10/18 2,747% ZND 2024/10/24 392% GALAXIS 2024/10/3 282% MVT 2024/10/3 110% OLAS 2024/10/30 105%









لانچ پول و کیک استارتر رویدادهای ایردراپ انحصاری و رایگان برای دارندگان توکن MX هستند. اگر شما 1,000 یا بیشتر توکن MX در اختیار دارید، میتوانید برای شرکت در هر دو رویداد ثبتنام کنید.





لطفاً توجه داشته باشید که سیستم روزانه سه عکس تصادفی از حساب ها میگیرد. شما باید اطمینان حاصل کنید که حساب اسپات شما به مدت 24 ساعت متوالی حداقل 1,000 توکن MX در اختیار داشته باشد، از روز قبل از رویداد و ساعت 15:59 به وقت UTC. اگر موجودی MX شما در هر لحظه از این 24 ساعت کمتر از 1,000 توکن شود، شما واجد شرایط برای شرکت در رویدادهای لانچ پول و کیک استارتر نخواهید بود.





برای شرکت در این رویدادها، به صفحه اصلی وب سایت رسمی MEXC مراجعه کنید و از منوی کشویی [اسپات] در نوار ناوبری بالای صفحه، لینک های مربوط به رویداد های لانچ پول و کیک استارتر را پیدا خواهید کرد.













اگر هنوز دارنده توکن MX نیستید و قصد شرکت در رویداد های لانچ پول و کیک استارتر را دارید، برای واجد شرایط شدن، باید حداقل 1,000 توکن MX در MEXC خریداری و نگهداری کنید. برای یادگیری نحوه خرید توکن های MX، به راهنمای " خرید MX در یک دقیقه " مراجعه کرده و مراحل ارائه شده را دنبال کنید.





علاوه بر شرکت در رویدادهای ایردراپ رایگان، نگهداری توکن های MX به شما تخفیف در کارمزدهای معاملاتی میدهد. به عنوان یک دارنده MX، شما میتوانید از MX برای کاهش کارمزدهای معاملات اسپات و فیوچرز دائمی USDT-M استفاده کنید و از تخفیف 20% بهرهمند شوید. علاوه بر این، اگر حداقل 1,000 توکن MX را به مدت 24 ساعت در حساب اسپات خود نگهداری کردهاید، میتوانید از تخفیف 50% در کارمزدهای معاملاتی بهرهمند شوید.





