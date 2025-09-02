چگونه از MX برای جبران کارمزدهای معاملاتی استفاده کنیم





توکن MX ، توکن بومی پلتفرم MEXC ، ، به کاربران نه تنها مزایای ایردراپ رایگان، بلکه تخفیف های کارمزد معاملاتی نیز ارائه میدهد. این راهنما جزئیات استفاده از MX برای جبران کارمزدهای معاملاتی را شرح میدهد و تجربه شما را در MEXC بهبود میبخشد.





کارمزد معاملات اسپات پلتفرم MEXC به میزان 0% برای میکر و 0.05% برای تیکر است. برای معاملات فیوچرز، کارمزد میکر 0% و کارمزد تیکر 0.02% است. برای برخی از جفت های معاملاتی خاص، نرخ های کارمزد متفاوتی ممکن است اعمال شود. کاربران می توانند برای جزئیات بیشتر صفحه کارمزد را در وب سایت رسمی بررسی کنند. علاوه بر این، نرخ کارمزد ممکن است بسته به کشور و منطقه متفاوت باشد، بنابراین لطفاً برای اطلاعات دقیق و به روز به صفحه رسمی کارمزد مراجعه کنید.









در حال حاضر، کاربران پلتفرم میتوانند از تخفیف 20٪ در کارمزد های معاملاتی استفاده کنند وقتی که از MX برای جبران کارمزد های معاملات اسپات و فیوچرز دائمی USDT-M استفاده میکنند. اگر در 24 ساعت گذشته، 500 یا بیشتر توکن MX را در حساب اسپات خود داشته باشید، میتوانید از تخفیف 50٪ در کارمزد های معاملاتی اسپات و فیوچرز بهره مند شوید.





لطفاً توجه داشته باشید که مزایای حساب های اصلی و فرعی مستقل هستند و قابل اشتراک گذاری نیستند. تخفیف کارمزد برای نگه داشتن MX در حساب های اسپات قابل ترکیب با تخفیف استفاده از MX Deduction نیست؛ سیستم گزینه ای را که تخفیف بیشتری دارد، یعنی تخفیف برای نگهداشتن MX، اعمال خواهد کرد.





معاملات اسپات: هنگامی که ویژگی کسر MX فعال شود، میتوانید از تخفیف 20٪ در کارمزد های معاملاتی اسپات در MEXC بهره مند شوید. اگر موجودی MX شما برای پوشش کارمزد های معاملاتی کافی نباشد، سیستم به نرخ کارمزد استاندارد پلتفرم باز خواهد گشت. اگر در 24 ساعت گذشته، 500 یا بیشتر توکن MX را در حساب اسپات خود داشته باشید، میتوانید از تخفیف 50٪ در کارمزدهای معاملاتی بهرهمند شوید.





معاملات فیوچرز: پس از اینکه MX را به حساب فیوچرز خود منتقل کنید، ویژگی کسر MX فعال خواهد شد. کارمزد های ناشی از معاملات فیوچرز USDT-M شما با استفاده از MX جبران میشود و تخفیف 20٪ در کارمزد های معاملاتی به شما اعطا میشود. وقتی موجودی MX شما به پایان برسد، این ویژگی غیرفعال خواهد شد. اگر در 24 ساعت گذشته، 500 یا بیشتر توکن MX را در حساب اسپات خود داشته باشید، میتوانید از تخفیف 50٪ در کارمزدهای معاملاتی بهره مند شوید. لطفاً توجه داشته باشید که اگر در حساب فیوچرز شما یک پاداش فیوچرز وجود داشته باشد، ابتدا برای جبران کارمزدهای معاملاتی استفاده خواهد شد و تخفیف کارمزد معاملاتی اعمال نخواهد شد.









نوع نرخهای کارمزد اسپات رویداد نرخ کارمزد (بدون نگهداری MX) نرخ کارمزد تخفیفدار برای نگهداری 500 MX (تخفیف %50) نرخ کارمزد تخفیف دار برای استفاده از کسر MX (تخفیف %20) میکر 0% 0% 0% تیکر 0.05% 0.025% 0.04%

نوع نرخهای کارمزد فیوچرز رویداد نرخ کارمزد (بدون نگهداری MX) نرخ کارمزد تخفیفدار برای نگهداری 500 MX (تخفیف %50) نرخ کارمزد تخفیف دار برای استفاده از کسر MX (تخفیف %20) میکر 0% 0% 0% تیکر 0.02% 0.01% 0.016%









در اینجا، نحوه استفاده از MX برای جبران کارمزد های معاملاتی اسپات را نشان خواهیم داد. این فرآیند برای کارمزد های معاملاتی فیوچرز نیز مشابه است.









به صفحه کارمزد وب سایت رسمی MEXC مراجعه کنید و بر روی [دریافت تا 50٪ تخفیف در کارمزد معاملاتی] کلیک کنید.









برای شروع استفاده از MX به منظور جبران کارمزد های معاملاتی، لطفاً روی [اکنون فعال کنید] کلیک کنید.













1) در صفحه اصلی اپلیکیشن MEXC، روی آیکون کاربری در گوشه بالای سمت چپ ضربه بزنید.

2) روی [تنظیمات کارمزد] ضربه بزنید.

3) در صفحه تنظیمات کارمزد، روی [دریافت تا 50% تخفیف در کارمزد معاملات] ضربه بزنید.

4) روی [اکنون فعال کنید] ضربه بزنید تا از MX برای جبران کارمزدهای معاملاتی استفاده کنید.









توجه: این اطلاعات مشاوره ای در مورد سرمایه گذاری، مالیات، مسائل قانونی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر خدمات مرتبط دیگری ارائه نمیدهد و همچنین به عنوان مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری هر دارایی تلقی نمیشود. آکادمی MEXC اطلاعاتی را فقط برای مقاصد ارجاعی ارائه میدهد و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که به طور کامل با ریسک های مرتبط آشنا هستید و در سرمایه گذاری احتیاط کنید. این پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.