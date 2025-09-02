چگونه از MX برای جبران کارمزدهای معاملاتی استفاده کنیم

نوع
نرخهای کارمزد اسپات
رویداد
نرخ کارمزد (بدون نگهداری MX)
نرخ کارمزد تخفیفدار برای نگهداری 500 MX (تخفیف %50)
نرخ کارمزد تخفیف دار برای استفاده از کسر MX (تخفیف %20)
میکر
0%
0%
0%
تیکر
0.05%
0.025%
0.04%
نوع
نرخهای کارمزد فیوچرز
رویداد
نرخ کارمزد (بدون نگهداری MX)
نرخ کارمزد تخفیفدار برای نگهداری 500 MX (تخفیف %50)
نرخ کارمزد تخفیف دار برای استفاده از کسر MX (تخفیف %20)
میکر
0%
0%
0%
تیکر
0.02%
0.01%
0.016%
در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC
رویداد های کیک استارتر و لانچ پد، ایردراپ های انحصاری رایگان برای دارندگان توکن MX هستند. به منظور تشویق مشارکت فعال و افزایش جوایز، MEXC قوانین جدیدی برای ضریب پاداش سطح در این رویداد ها تنظیم کرده ا
1. رویداد کیک استارتر چیست؟رویداد کیک استارتر یک فعالیت است که در مرحله پیش راه اندازی یک پروژه آغاز میشود و کاربران میتوانند برای حمایت از پروژه مورد علاقه خود در MEXC رای دهند، که سپس پروژه توکن های
در اکتبر 2024، MEXC دادههای مربوط به سوزاندن توکنهای MX در سهماهه سوم 2024 را اعلام کرد، که در مجموع 2,480,000 توکن MX سوزانده شد. این ابتکار به منظور تقویت اعتماد میان دارندگان توکن MX انجام شد. با ن
کیک استارتر یک رویداد ایردراپ انحصاری برای دارندگان توکن MX در پلتفرم MEXC است. با نگهداری مقدار مشخصی از توکن MX، کاربران میتوانند به صورت رایگان در این رویداد شرکت کرده و از پروژه های جدید توکن ایرد