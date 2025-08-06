



CEX)، پلتفرمهای غیرمتمرکز (DEX) بهمراتب بیشتر در معرض حوادث امنیتی قرار دارند؛ حملات هکری، آسیبپذیریهای قراردادهای هوشمند و MEXC +DEX دقیقاً در پاسخ به این نیاز شکل گرفته است. در مقایسه با صرافیهای متمرکز ()، پلتفرمهای غیرمتمرکز () بهمراتب بیشتر در معرض حوادث امنیتی قرار دارند؛ حملات هکری، آسیبپذیریهای قراردادهای هوشمند و کلاهبرداری های فیشینگ از جمله چالشهای اصلی این حوزه محسوب میشوند. برای بقا در این «جنگل تاریک» درونزنجیرهای، پلتفرمهای معاملاتی باید بر این تهدیدات امنیتی غلبه کنند.دقیقاً در پاسخ به این نیاز شکل گرفته است.





بهعنوان یک محصول ترکیبی که ویژگیهای CEX و DEX را در هم میآمیزد، +MEXC DEX این امکان را برای کاربران فراهم میکند که بهصورت مستقیم و بر بستر بلاکچین، از طریق اپلیکیشن رسمی یا وبسایت MEXC به معامله بپردازند.در نیمه نخست سال، این پلتفرم با یکپارچهسازی نقدینگی از چندین صرافی غیرمتمرکز (DEX) در اکوسیستمهایی همچون Solana، BNB Chain، Base و Tron موفق به پشتیبانی از دهها هزار توکن شد و برنامه دارد در آینده دامنه فعالیت خود را به بلاکچینها و پلتفرمهای بیشتری گسترش دهد. آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که +MEXC DEX بر اساس یک رویکرد دوگانه در حوزه امنیت عمل میکند؛ ترکیبی از حفاظتهای فناورانه و تدابیر نهادی، تا محیطی ایمن و قابل اعتماد برای معاملات روی زنجیره فراهم سازد.





نکته مهمتر این است که +MEXC DEX بر اساس یک چشمانداز امنیتی دوگانه عمل میکند: ترکیب حفاظتهای فناورانه و سازوکارهای نهادی، تا محیطی امن و قابل اعتماد برای معاملات درونزنجیرهای فراهم آورد.





این مقاله به بررسی ریسکهای امنیتی اصلی در فضای DEX و راهکارهای +MEXC DEX برای مقابله با آنها میپردازد؛ راهکارهایی که با ترکیب فناوری و ساختارهای نهادی، یک چرخه ایمنی جامع ایجاد کرده و موانع موجود در «جنگل تاریک» را از میان برمیدارد.













نمونه ریسک: آسیب پذیری های موجود در قراردادهای هوشمند همچنان رایج ترین و مخرب ترین بردار حمله در فضای صرافی های غیرمتمرکز (DEX) محسوب میشوند. در سال 2025، صرافی Cetus DEX به دلیل یک نقص امنیتی در قرارداد هوشمند خود مورد حمله قرار گرفت و این رخداد منجر به از دست رفتن حدود 223 میلیون دلار از دارایی کاربران شد.

راهکار +MEXC DEX: با بهکارگیری پروتکلهای سختگیرانه امنیتی در حوزه قراردادهای هوشمند و همکاری با شرکت حسابرسی شخصثالث GoPlus، تمامی جفتارزهای فهرستشده را تحت بررسیهای جامع امنیتی قرار میدهد. علاوه بر این، پیش از راهاندازی هر سرویس جدید، چندین مرحله ممیزی و آزمایش داخلی انجام میشود. سامانههای نظارت لحظهای و فرآیندهای بازبینی چندلایه بهطور قابلتوجهی احتمال بروز آسیبپذیریهای در سطح کد را کاهش میدهند.





نمونه ریسک: کمبود نقدشوندگی یا دستکاری در استخرهای نقدینگی میتواند منجر به لغزش شدید قیمت (Slippage) یا حتی شکست کامل تراکنشها شود که در نهایت ریسک از دست رفتن سرمایه را برای کاربران به همراه دارد. به عنوان مثال، در سال 2022 یک معاملهگر با سوءاستفاده از نقدشوندگی ضعیف در Mango Market توانست قیمت توکنها را دستکاری کرده و داراییهای کلانی را وام بگیرد. این حمله بیش از 100 میلیون دلار زیان به پروتکل وارد کرد و در نهایت موجب توقف فعالیت آن شد.





راهکار +MEXC DEX: پلتفرم +DEX با تجمیع نقدشوندگی از منابع متعدد DEX، عمق بیشتری در استخرهای نقدینگی ایجاد کرده و امکان اجرای بهینه سفارشها را فراهم میکند. هر معامله از طریق الگوریتمهای مسیریابی هوشمند، میان استخرهای مختلف توزیع میشود تا بهترین قیمت ممکن و کمترین میزان لغزش قیمتی حاصل شود. علاوه بر این، پلتفرم بهطور مداوم تغییرات غیرعادی نقدشوندگی را رصد میکند. در صورتی که نقدشوندگی یک توکن به هر دلیلی کاهش یابد (بهعنوان نمونه در اثر خروج سرمایه توسط تیم پروژه)، کاربران بلافاصله از طریق رابط معاملاتی هشدار دریافت خواهند کرد.









نمونه ریسک: در صورت به خطر افتادن فرانتاند یک صرافی غیرمتمرکز (بهعنوان مثال از طریق حملات DNS Hijacking یا تزریق کد مخرب)، کاربران ممکن است به وبسایتهای جعلی هدایت شوند و بدون آگاهی، تراکنشهای مخرب را تأیید کنند. برای نمونه، صرافی Curve Finance پیش تر قربانی چنین حملهای شد که منجر به سرقت بیش از 570 هزار دلار از دارایی کاربران گردید.





راهکار +MEXC DEX: پلتفرم +DEX صرفاً در بستر رسمی اپلیکیشن و وبسایت MEXC فعالیت میکند و کاربران نیازی به مراجعه به لینکهای ناشناخته یا وب سایت های شخص ثالث ندارند. زیرساخت امنیتی MEXC شامل مکانیزمهای پیشرفتهای نظیر تشخیص فیشینگ، ورود دو عاملی (



پلتفرم +DEX صرفاً در بستر رسمی اپلیکیشن و وبسایت MEXC فعالیت میکند و کاربران نیازی به مراجعه به لینکهای ناشناخته یا وب سایت های شخص ثالث ندارند. زیرساخت امنیتی MEXC شامل مکانیزمهای پیشرفتهای نظیر تشخیص فیشینگ، ورود دو عاملی ( 2FA ) و گواهیهای ضددستکاری است که بهطور مؤثر از حملات DNS و کلاهبرداریهای ناشی از وبسایتهای جعلی جلوگیری میکند.





نمونه ریسک: بازار رمزارز ذاتاً مستعد دستکاری قیمت و انتشار توکن های کلاهبرداری است. در حوزه میم کوین ها، برای مثال، توکنهای موسوم به هانیپات ( بازار رمزارز ذاتاً مستعد دستکاری قیمت و انتشار توکن های کلاهبرداری است. در حوزه میم کوین ها، برای مثال، توکنهای موسوم به هانیپات ( honeypot ) با ایجاد هیجان و تبلیغ اغواگرانه خریداران را جذب می کنند، اما پس از خرید، امکان فروش را قفل کرده و دارایی کاربران را در موقعیت های غیرقابل معامله حبس میکنند.





راهکار +MEXC DEX: از یکسو، +DEX با شرکت امنیتی GoPlus همکاری میکند تا پیش از فهرستسازی، قراردادهای توکنها را تحت اسکن و ارزیابی جامع قرار دهد. از سوی دیگر، پلتفرم با اتکا به الگوریتم های پیشرفته کنترل ریسک مبتنی بر هوش مصنوعی بهصورت مداوم رفتارهای معاملاتی غیرعادی را رصد میکند. در صورت مشاهده نشانه هایی از دستکاری—مانند پامپ هماهنگ قیمت یا واشتریدینگ—سامانه هشدار صادر میکند و پلتفرم می تواند بر حساب های مرتبط محدودیت های هدفمند اعمال کند؛ از جمله، در صورت ضرورت، مسدودسازی موقت دارایی ها.









نمونه ریسک: در اکوسیستم غیرمتمرکز، از دست رفتن یا افشای کلیدهای خصوصی به معنای از بین رفتن غیرقابلبازگشت داراییهاست. از نشت عبارات بازیابی (Mnemonic) ذخیرهشده در فضای ابری گرفته تا فریب در حملات امضای کور (Blind Signature Scams)، اینگونه رخدادها در فضای بلاکچین متأسفانه رایج هستند.





راهکار +MEXC DEX: برای کاهش این ریسک، +DEX مدیریت کلید ها را بهصورت امانی (Custodial) و با بهرهگیری از استانداردهای امنیتی در سطح سازمانی ارائه میدهد. این سازوکار، نیاز کاربران به مدیریت مستقیم کلید خصوصی را از بین میبرد و با بهرهگیری از زیرساختهای حفاظتشده، سطح امنیت داراییها را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.





همانطور که در بخشهای پیشین نیز مشاهده شد، +MEXC DEX با ترکیب تدابیر فنی پیشرفته و پشتیبانی نهادی، یک راهبرد امنیتی چندلایه و جامع را ارائه میدهد. از یکسو، پلتفرم با ابزارهای هوشمند و کنترلهای درونزنجیرهای بهطور فعال با تهدیدات بلاکچینی مقابله میکند و از سوی دیگر، با بهرهگیری از مکانیزمهایی نظیر صندوق ذخیره ریسک برای جبران خسارتهای پیشبینینشده، پشتیبانی نهادی لازم را فراهم میآورد—تا معاملهگران با اطمینان خاطر واقعی در بازار فعالیت کنند.

با این حال، نباید فراموش کرد که ریسکهای ذاتی دنیای آنچین همچنان پابرجا هستند. در این «جنگل تاریک» بلاکچینی، کاربران نیز باید نقش فعال ایفا کنند، به اصول ایمنی و توصیههای امنیتی پایبند باشند و همواره با هوشیاری کامل در بازارهای غیرمتمرکز فعالیت نمایند.













یکی از شایعترین ریسک ها در تراکنشهای آنچین، وارد کردن آدرس اشتباه است؛ چه به دلیل خطاهای دستی در تایپ آدرس و چه در اثر حملات Clipboard Hijacking هنگام کپی-پیست کردن. +MEXC DEX این مشکل را با ارائه قابلیت انتقال یککلیکی برطرف کرده است. کاربران میتوانند وجوه خود را مستقیماً از حساب اسپات اصلی به حساب +DEX منتقل کنند، بدون آنکه نیازی به وارد کردن آدرسهای خارجی باشد. این سازوکار بهطور چشمگیری خطر خطاهای انسانی یا هدایت مخرب وجوه به آدرسهای جعلی را کاهش میدهد و بهویژه در عملیات Cross-Chain (بین زنجیره ای) بسیار کاربردی است.





علاوه بر این، در انتقالهای با مبالغ بالا، پلتفرم بهصورت خودکار چند مرحله کنترل امنیتی اضافی—مانند احراز هویت کاربر یا ارسال کد تأیید از طریق پیامک—را فعال میکند تا از داراییهای کاربران محافظت بیشتری به عمل آید.





نحوه عملکرد: 1. انتخاب شبکه: در حال حاضر از شبکههای Solana، BNB Chain، Tron و Base پشتیبانی میشود و بهتدریج اکوسیستم های بیشتری به این فهرست اضافه خواهد شد.

2. انتخاب توکن: امکان انتقال داراییهای اصلی مانند USDT، SOL، BNB، TRX، ETH و سایر رمزارزهای معتبر فراهم است.

3. وارد کردن مبلغ: کاربر تنها کافی است مقدار موردنظر را مشخص کند تا فرآیند انتقال آغاز شود.













پلتفرم +MEXC DEX با ادغام کامل در اکوسیستم MEXC، امکان مدیریت کلیدها بهصورت امانی را فراهم کرده و بدین ترتیب پیچیدگی و ریسک نگهداری کلیدهای خصوصی توسط کاربر را از بین میبرد. با این حال، کاربران میتوانند با اتخاذ چند اقدام پیشگیرانه، امنیت حساب خود را در سطح بالاتری تضمین کنند:





1. استفاده از گذرواژههای قوی و بهروزرسانی منظم: از رمزهای عبور ساده یا تکراری استفاده نکنید و آن ها را هر 3 تا 6 ماه تغییر دهید.

2. فعالسازی احراز هویت دو عاملی (2FA): این قابلیت احتمال دسترسی غیرمجاز به حساب را به حداقل میرساند.

3. تنظیم کد ضد فیشینگ: از مسیر مرکز امنیت ← تنظیمات پیشرفته ← کد ضد فیشینگ یک کد اختصاصی ایجاد کنید. از آن پس، تمام ایمیلهای رسمی MEXC حاوی این کد خواهند بود و هر ایمیلی بدون آن، جعلی محسوب میشود.

4. بررسی دورهای دستگاههای متصل: در بخش مرکز امنیت ← دستگاه ها و فعالیت ← مدیریت دستگاه مطمئن شوید که فقط دستگاههای مورد اعتماد به حساب شما دسترسی دارند.

5. اقدام فوری در صورت بروز تهدید: اگر فعالیت مشکوکی مشاهده شد، با استفاده از گزینه مسدود کردن حساب حساب خود را فوراً مسدود کرده و از هرگونه انتقال دارایی جلوگیری کنید. سپس بلافاصله با پشتیبانی MEXC تماس بگیرید.









برای معاملهگران فعال، مرور دوره ای عملکرد نهتنها شرط حفظ سودآوری است، بلکه رکن اصلی ایمنی نیز محسوب میشود. +MEXC DEX با ارائه بخشهای پوزیشن های من (My Positions) و تاریخچه سفارشها (Order History) امکان پایش لحظه ای وضعیت پوزیشن ها و فعالیت های معاملاتی را فراهم کرده است. در هر بازبینی بر محورهای زیر تمرکز کنید:





1) آیا معاملات مطابق انتظار اجرا شدهاند؟

قیمت، زمان و نوع سفارش را با قصد اولیه خود تطبیق دهید.

در دورههای پرنوسان، بررسی کنید آیا سفارشهای بازار (Market Orders) دچار لغزش قیمتی بیشازحد شدهاند یا خیر.

در صورت مشاهده لغزش بالا، برای کنترل بهتر هزینه اجرا از سفارشهای محدود (Limit Orders) استفاده کنید.





2) آیا فعالیت غیرمجاز مشاهده شده است؟

وجود توکن های ناشناس در پرتفوی یا کاهش توضیحناپذیر موجودی میتواند نشانهای از به خطر افتادن حساب باشد.

گزارشهای ورود و مجوزدهی را مرور کنید تا هرگونه فعالیت مشکوک را سریع تشخیص دهید.









3) آیا در رفتار معاملاتی شما ریسک هایی نهفته است؟

لغزش بالا: آیا برای توکنهای با نقدشوندگی پایین زیاد از سفارش بازار استفاده میکنید؟

نقایص راهبردی: آیا به الگوهای هیجانی مانند دنبالهروی از رشدهای لحظهای (chasing) یا فروشهای شتابزده دچار میشوید؟

استفاده از ابزارها: آیا برای حفظ انضباط معاملاتی از حد ضرر/حد سود (Stop-Loss/Take-Profit) و انواع سفارشهای پیشرفته بهره میبرید؟





ابزارهای کمکی در +MEXC DEX

سفارش محدود، خرید/فروش سریع، سفارش محدود پیشرفته و حد ضرر/حد سود برای مدیریت دقیق ریسک و اجرا.

نمودارهای شمعی و نمودار عمق بازار برای ارزیابی روندها و سنجش نقدشوندگی.

با بازبینی منظم اجرای معاملات، سوابق مجوزدهی و عادات معاملاتی میتوانید خلأهای امنیتی احتمالی را شناسایی کرده و راهبرد خود را اصلاح کنید؛ تا تصمیمهایی آگاهانهتر و امنتر بگیرید.









پلتفرم +MEXC DEX با تجمیع نقدشوندگی از چندین صرافی غیرمتمرکز، بستری قدرتمند برای کشف قیمت در مراحل اولیه محسوب میشود. با این حال، همین ویژگی باعث میشود بسیاری از توکنهای فهرستشده در این پلتفرم در مراحل بسیار ابتدایی باشند یا هنوز ممیزی امنیتی (Audit) نشده باشند. بنابراین، کاربران بهشدت توصیه میشوند که پیش از هرگونه معامله، تحقیق جامع درباره پروژه و ارزیابی ریسک را در اولویت قرار دهند.





2.4.1 ارزیابی سریع ریسک با استفاده از شاخص های اصلی بازار





دو شاخص کلیدی—عمق نقدشوندگی و تعداد آدرس های دارنده توکن—میتوانند تصویری سریع از سلامت و سطح ریسک یک توکن ارائه دهند:





1) نقدشوندگی بالا + دارندگان زیاد: پروژه سالم

این ترکیب معمولاً نشاندهنده عمق بالای بازار و اجماع قوی جامعه است. در چنین شرایطی لغزش قیمتی پایین است و ریسک دستکاری قیمت کاهش مییابد. این نشانهای از وضعیت مناسب توکن است.





2) نقدشوندگی بالا + دارندگان محدود: احتمال سلطه نهنگها

با وجود نقدشوندگی عمیق، اگر تعداد کمی آدرس بخش عمدهای از عرضه توکن را در اختیار داشته باشند، نشاندهنده آن است که نهنگها یا تیم پروژه کنترل بیش از حدی بر بازار دارند. این امر ریسک دستکاری قیمت یا ریزشهای ناگهانی (Dump) را افزایش میدهد.





3) نقدشوندگی پایین + دارندگان زیاد: ارزشگذاری مصنوعی

چنین وضعیتی میتواند حاکی از هیجانزدگی مصنوعی بازار باشد. نقدشوندگی پایین باعث میشود حتی معاملات کوچک منجر به لغزشهای شدید قیمتی شوند و فروش دارایی به دلیل نبود خریدار کافی بسیار دشوار گردد.





4) نقدشوندگی پایین + دارندگان محدود: اجتناب کنید

این بالاترین سطح ریسک محسوب میشود: عمق بازار ضعیف و نبود علاقه جامعه. چنین توکنهایی بهشدت مستعد دستکاری بوده و خروج از موقعیت معاملاتی در آنها تقریباً غیرممکن است.





2.4.2 استفاده از شاخصهای امنیتی +DEX برای ارزیابی ریسک قرارداد





پس از انجام تحلیلهای پایه بازار، کاربران میتوانند با استفاده از ابزارهای شخصثالث یکپارچه در DEX+ (از طریق GoPlus)، امنیت قراردادهای توکن را ارزیابی کنند—بهویژه در مورد پروژههای ناشناس یا فاقد ممیزی رسمی که ریسک بالاتری دارند.





در این مرحله، بررسی چهار شاخص کلیدی برای ارزیابی ایمنی قرارداد ضروری است:





1) غیرقابلمسدودسازی (Non-Freezable)

بررسی کنید آیا قرارداد به تیم پروژه این اختیار را میدهد که دارایی کاربران را مسدود کرده یا انتقال توکنها را متوقف کند. وجود چنین مجوزهایی میتواند به این معنا باشد که کاربران هر لحظه کنترل داراییهای خود را از دست بدهند و این موضوع یک ریسک جدی حضانتی محسوب میشود.





2) غیرقابلچاپ مجدد (Non-Mintable)

اطمینان حاصل کنید که تیم پروژه امکان چاپ (Mint) توکنهای جدید بهصورت نامحدود را ندارد. مگر اینکه مدل تورمی مشخصی برای انگیزهبخشی به اکوسیستم تعریف شده باشد، قابلیت چاپ نامحدود توکن میتواند به کاهش ارزش توکنهای موجود (Dilution) و در نهایت سقوط قیمت منجر شود.





3) قفل نقدشوندگی (Liquidity Lock)

بررسی کنید که آیا استخر نقدینگی پروژه در DEXها برای مدتزمان مشخص یا بهصورت دائمی قفل شده است یا خیر. در غیر این صورت، تیم پروژه میتواند هر لحظه نقدینگی را خارج کند و این اقدام میتواند بلافاصله باعث سقوط شدید قیمت توکن شود.





4) تمرکز دارندگان برتر (Top 10 Holder Concentration)

توزیع توکن میان 10 آدرس برتر را ارزیابی کنید. تمرکز بالای مالکیت در دست عدهای محدود، احتمال دستکاری بازار توسط نهنگها را افزایش میدهد و میتواند منجر به نوسانات شدید و کاهش ثبات قیمتی شود.





شاخصهای امنیتی تکمیلی در ابزارهای ریسک +DEX





علاوه بر شاخصهای اصلی امنیت قرارداد، ابزارهای ریسک +DEX مجموعهای از شاخصهای تکمیلی را نیز ارائه میدهند که برای ارزیابی عمیقتر ریسک یک توکن بسیار حیاتی هستند:





1) تأیید قرارداد (Contract Verification)

این شاخص بررسی میکند که آیا کد قرارداد هوشمند توکن متنباز بوده و با نسخه مستقرشده روی بلاکچین مطابقت کامل دارد یا خیر. قراردادهای تأییدنشده مانند یک جعبه سیاه عمل میکنند و میتوانند آسیبپذیریهای بالقوه را از دید جامعه پنهان کنند.





2) سلب مالکیت (Ownership Renouncement)

آیا تیم پروژه کنترل مدیریتی قرارداد را کنار گذاشته است؟ در غیر این صورت، امکان تغییرات یکجانبه در رفتار توکن—از جمله چاپ مجدد، مسدودسازی یا تغییر نرخ مالیات تراکنشها—وجود دارد که میتواند امنیت داراییهای کاربران را تهدید کند.





3) شناسایی Honeypot

این شاخص بررسی میکند که آیا توکن محدودیتهای مخرب مانند امکان خرید ولی مسدود بودن فروش را اعمال کرده است یا خیر. نتیجهی «Not a Honeypot» نشاندهنده سالم بودن عملکرد عادی خرید و فروش توکن است.





4) قابلیت تغییر مالیات (Tax Modifiability)

آیا قرارداد به مالک پروژه اجازه میدهد نرخ مالیات خرید یا فروش را در هر زمان تغییر دهد؟ این یکی از ریسکهای پنهان رایج است که تیمها ابتدا با کارمزدهای پایین کاربران را جذب کرده و سپس نرخ مالیات فروش را بهطور ناگهانی (گاهی بالای 90%) افزایش میدهند تا نقدینگی را قفل کنند.





5) کنترل فهرست سیاه (Blacklist Control)

این شاخص مشخص میکند آیا قرارداد امکان لیستسیاه کردن آدرسها را دارد یا خیر. این قابلیت به تیم پروژه اجازه میدهد که دسترسی به معامله را محدود کند، دارایی کاربران را مسدود نماید یا مانع خروج سرمایهگذاران اولیه در زمان بروز رویدادهای منفی شود.









امنیت آنچین همچنان یکی از چالشهای اساسی و مداوم در صنعت رمزارز است. بر اساس گزارش امنیتی نیمسال 2025 Hacken در حوزه Web3 ، مجموع ارزش داراییهای رمزارزی به سرقت رفته در نیمه نخست سال 2025 از 3.1 میلیارد دلار فراتر رفته است؛ رقمی که رکورد کل سال 2024 (2.85 میلیارد دلار) را نیز پشت سر گذاشته است. از میان این خسارات، بیش از 1.83 میلیارد دلار ناشی از آسیبپذیریهای پلتفرمهای DeFi و CeFi، حدود 600 میلیون دلار در اثر حملات فیشینگ و مهندسی اجتماعی، و 263 میلیون دلار مربوط به نقصهای قراردادهای هوشمند بوده است—که این موارد را به مهمترین عوامل زیان در صنعت تبدیل میکند.





در مواجهه با این تهدیدات مکرر، +MEXC DEX رویکردی جامع اتخاذ کرده است که بهجای ایمنسازی بخشهای منفرد، یک چرخه امنیتی کامل را ایجاد میکند؛ چرخهای که از منطق قراردادهای هوشمند تا صندوقهای حمایت مالی کاربران را در بر میگیرد—از دفاع فنی پیشگیرانه تا جبران خسارت در سطح سازمانی.





سیستم +DEX یک سیستم دفاع فنی قدرتمند ایجاد کرده است. قراردادهای هوشمند اصلی این پلتفرم تحت ممیزیهای سختگیرانه شرکتهای پیشرو از جمله Hacken قرار گرفتهاند تا منطق کدنویسی از ابتدا مستحکم و قابلاعتماد باشد و سطح حمله به حداقل برسد. افزون بر این، پلتفرم با استفاده از تفکیک کیف پولهای سرد و گرم، رمزنگاری چندلایه و سامانه کنترل ریسک بلادرنگ، یک ماتریس پویا و چندبعدی برای تشخیص و مهار تهدیدات ایجاد کرده است که هدف آن جلوگیری از وقوع حوادث پیش از وقوع آنهاست.





فراتر از تدابیر فنی، +DEX لایهای از کاهش ریسک سازمانی را نیز ارائه میدهد. یک صندوق حمایتی 100 میلیون دلاری (Guardian Fund) ایجاد شده است تا در صورت بروز رخدادهای امنیتی عمده—مانند آسیبپذیریهای سیستمی یا حملات گسترده هکری—خسارات کاربران بهموقع و بهطور کامل جبران شود. آدرس کیف پول این صندوق بهطور عمومی روی بلاکچین ثبت شده و کاربران میتوانند هر لحظه موجودی و تاریخچه تراکنشهای آن را از طریق کاوشگرهای بلاکچینی بررسی کنند.





با ترکیب دفاع فنی پیشرفته و صندوق جبران خسارت شفاف در بلاکچین، +MEXC DEX یک سیستم امنیتی کامل از پیشگیری تا حفاظت و از کد تا سرمایه ایجاد کرده است. این رویکرد جامع به کاربران امکان میدهد تا ضمن بهرهگیری از فرصتهای آنچین، در محیطی ایمن و قابلاعتماد به معامله بپردازند.



