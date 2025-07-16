1. احراز هویت دو عاملی (2FA) چیست؟ احراز هویت دو عاملی (2FA) یک سد مستحکم امنیتی است که با بهکارگیری دو یا چند لایه تأییدیه، از حسابهای کاربری شما در برابر تهدیدات آنلاین محافظت میکند. حتی در صورتی که1. احراز هویت دو عاملی (2FA) چیست؟ احراز هویت دو عاملی (2FA) یک سد مستحکم امنیتی است که با بهکارگیری دو یا چند لایه تأییدیه، از حسابهای کاربری شما در برابر تهدیدات آنلاین محافظت میکند. حتی در صورتی که
1. احراز هویت دو عاملی (2FA) چیست؟


احراز هویت دو عاملی (2FA) یک سد مستحکم امنیتی است که با بهکارگیری دو یا چند لایه تأییدیه، از حسابهای کاربری شما در برابر تهدیدات آنلاین محافظت میکند. حتی در صورتی که رمز عبور شما به خطر بیفتد، این سیستم پیشرفته اطمینان میدهد که دسترسی غیرمجاز به داراییهای شما دشوارتر از همیشه خواهد بود. با این روش، شما میتوانید با آرامش خاطر بیشتری به فعالیتهای دیجیتال خود ادامه دهید.

از جمله رایجترین روشهای احراز هویت دو عاملی میتوان به کدهای تأیید ارسال شده از طریق پیامک، کدهای تأیید پویا مانند گوگل آتنتیکیتور و همچنین شناسایی بیومتریک مثل تشخیص چهره یا اثر انگشت اشاره کرد. پلتفرم MEXC با استفاده از این ابزارهای قدرتمند، در هر لحظه و در هر تراکنشی از جمله ورود به حساب و انتقال وجوه، امنیت داراییهای شما را در بالاترین سطح ممکن حفظ میکند. با احراز هویت دو عاملی در MEXC، شما نه تنها از یک تجربه کاربری بینقص بهرهمند خواهید شد، بلکه از امنیتی فوقالعاده نیز برخوردار خواهید بود.

این مقاله یک آموزش دقیق درباره نحوه تنظیم و استفاده از گوگل آتنتیکیتور ارائه میدهد.

2. احراز هویت گوگل گوگل آتنتیکیتور چیست؟


احراز هویت Google Authenticator یک ابزار تولید رمز پویا است که مشابه تأیید پویا از طریق پیامک عمل میکند. پس از اتصال، هر 30 ثانیه یک کد تأیید پویا تولید میکند. این ابزار حتی در حالت آفلاین روی تلفن همراه قابل استفاده است.

3. اهمیت اتصال گوگل آتنتیکیتور


فعال سازی گوگل آتنتیکیتور امنیت ورود، معامله و برداشت وجه در MEXC را به طور قابل توجهی افزایش میدهد و احتمال از دست دادن دارایی مالی به دلیل سرقت رمز عبور حساب توسط هکرها را کاهش میدهد.

4. دانلود گوگل آتنتیکیتور


  • برای کاربران iOS: به App Store وارد شده و با استفاده از یک Apple ID غیرایرانی، عبارت "گوگل آتنتیکیتور" را جستجو کنید و دانلود کنید.
  • برای کاربران اندروید: به Google Play Store وارد شده و عبارت "گوگل آتنتیکیتور" را جستجو کنید و دانلود کنید.

5. چگونه گوگل آتنتیکیتور را متصل کنیم؟


مرحله 1: به حساب کاربری خود وارد شوید، روی آیکون کاربر در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید. گزینه [امنیت] را انتخاب کنید.


مرحله 2: روی گزینه اتصال گوگل آتنتیکیتور کلیک کنید.


مرحله 3: اگر قبلاً گوگل آتنتیکیتور را دانلود و نصب کردهاید، روی [بعدی] کلیک کنید. در غیر این صورت، میتوانید با اسکن کد QR موجود در صفحه، آن را دانلود و نصب کنید.

برای مشاهده ویدیو های آموزشی جهت یادگیری مراحل خاص، کاربران iOS میتوانند روی لینک [App Store] کلیک کنند و کاربران Android میتوانند روی لینک [Google Play] کلیک کنند.


مرحله 4: احراز هویت گوگل آتنتیکیتور را باز کرده و کد QR را اسکن کنید یا کلید موجود را کپی کرده و به گوگل آتنتیکیتور اضافه کنید.

همزمان، لطفاً به یاد داشته باشید که نسخهای پشتیبان از کلید را در مکانی امن نگهداری کنید. این کلید میتواند در صورت تعویض یا گم شدن تلفن همراه برای بازیابی گوگل آتنتیکیتور استفاده شود. لطفاً حتماً قبل از اتصال، نسخه پشتیبان از کلید فوق را تهیه کنید.


مرحله 5: روی [دریافت کد] کلیک کنید. کد تأییدی که به ایمیل متصل شده ارسال شده است را وارد کنید و کد تولید شده توسط گوگل آتنتیکیتور را کپی کرده و وارد کنید. پس از وارد کردن، روی [ارسال] کلیک کنید تا اتصال تکمیل شود.


