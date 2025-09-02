چطور در MEXC برداشت انجام دهیم ؟

با استفاده از ویژگی برداشت در MEXC، میتوانید داراییهای دیجیتال خود را به کیف پول منتقل کنید. علاوه بر این، میتوانید از ویژگی انتقال داخلی برای انتقال وجه بین کاربران MEXC نیز استفاده کنید. در ادامه مراحل انجام هر عملیات را گامبهگام توضیح میدهیم.





1) در وبسایت رسمی MEXC، روی گزینه [دارایی ها] در گوشه بالا سمت راست کلیک کرده و [برداشت] را انتخاب کنید.









2) [ارز دیجیتال] را که می خواهید برداشت کنید انتخاب کنید، [آدرس خارجی] را وارد کنید، [شبکه] را انتخاب کنید و [مقدار] را پر کنید. پس از تایید اطلاعات، روی [ارسال] کلیک کنید.









توجه:

آدرس برداشت به آدرس برداشت ارز دیجیتال اشاره دارد که به عنوان آدرس کیف پول نیز شناخته می شود. این آدرس یک شناسه منحصر به فرد متشکل از یک رشته طولانی از اعداد و حروف است که برای تعیین اینکه ارز دیجیتال باید به کدام حساب یا کیف پول منتقل شود استفاده می شود.





شبکه انتقال به شبکه ای اطلاق می شود که برای پردازش تراکنش ها و نقل و انتقالات ارزهای دیجیتال استفاده می شود. ارزهای دیجیتال مختلف ممکن است از شبکه های بلاک چین مختلفی استفاده کنند، به عنوان مثال، بیت کوین از شبکه بیت کوین استفاده می کند و اتریوم از شبکه اتریوم و غیره استفاده می کند. برخی از ارزهای دیجیتال از چندین شبکه پشتیبانی می کنند، بنابراین انتخاب شبکه صحیح در چنین شرایطی مهم است. به عنوان مثال، با USDT، باید بررسی کنید که آیا در شبکه ERC-20 یا TRC-20 است. انتخاب شبکه اشتباه ممکن است منجر به عدم اعتبار برداشت شود.







در زمان برداشت، کاربر باید حداقل مقدار مجاز برداشت را رعایت کند. در صورتی که مبلغ برداشت کمتر از این حد باشد، لازم است پیش از آغاز فرآیند برداشت، میزان توکن مورد نظر را تا حداقل مقدار تعیین شده افزایش دهید. همچنین، کارمزد برداشت اعمال می شود که میزان آن ممکن است بر اساس هزینه های شبکه (Network Fees) متغیر باشد.

صرافی MEXC متعهد به ارائه بهترین تجربه کاربری است. چنانچه متوجه شدید پلتفرم دیگری کارمزدی پایین تر برای برداشت ارائه می دهد، میتوانید با ارسال تصاویر اسکرین شات و لینک صفحه وب مربوطه به بخش پشتیبانی آنلاین ما، بازخورد خود را ثبت کنید. هنگام برداشت برخی از ارزهای دیجیتال، باید ممو را پر کنید. عدم ارائه ممو ممکن است منجر به عدم اعتبار برداشت شود. برای جزئیات بیشتر در مورد یادداشت، لطفاً به مقاله " ممو/تگ چیست؟ " مرجعه کنید.





3) کدهای تأیید ایمیل و Google Authenticator را وارد کرده و روی [ارسال] کلیک کنید









4) منتظر بمانید تا برداشت با موفقیت انجام شود.













1) وارد سایت رسمی MEXC شده، روی [دارایی ها] کلیک کرده و در گوشه راست ، [برداشت] را انتخاب کنید.









2) ارز دیجیتالی که میخواهید انتقال دهید، انتخاب کنید.

3) گزینه [کاربران MEXC] را انتخاب کنید. در حال حاضر میتوانید از [ایمیل]، [شماره تلفن]،یا [MEXC UID] برای انتقال استفاده کنید. جزئیات حساب دریافتکننده را وارد کنید.

4)اطلاعات مربوطه و مقدار انتقال را وارد کرده و روی [ارسال] کلیک کنید.









5) کدهای تأیید ایمیل و Google Authenticator را وارد کرده و روی [ارسال] کلیک کنید.









6) انتقال با موفقیت انجام شد.













1) روی [دارایی ها] در گوشه پایین سمت راست اپلیکیشن ضربه بزنید. 2) روی [برداشت] ضربه بزنید. 3) ارز دیجیتالی که میخواهید برداشت کنید، انتخاب کنید. 4) روش برداشت را [برداشت درون زنجیره ای] انتخاب کنید.









5) آدرس برداشت را وارد کنید، شبکه را انتخاب کنید و مقدار برداشت را مشخص کنید. سپس روی [تایید] ضربه بزنید. 6) پس از خواندن یادآوری، روی [تایید] ضربه بزنید. 7) پس از اطمینان از صحت اطلاعات، روی [تایید برداشت] ضربه بزنید. 8) کدهای تأیید ایمیل و Google Authenticator را وارد کرده و روی [ارسال] ضربه بزنید.













1) روی [دارایی ها] در گوشه پایین سمت راست اپلیکیشن ضربه بزنید. 2)روی [برداشت] ضربه بزنید. 3) ارز دیجیتالی که میخواهید انتقال دهید، انتخاب کنید. 4)روش برداشت را [انتقال MEXC] انتخاب کنید.









5) اطلاعات حساب دریافتکننده و مقدار ارسال را وارد کرده و روی [ارسال] ضربه بزنید. در حال حاضر میتوانید از سه روش ایمیل، شماره موبایل یا UID دریافتکننده برای انتقال استفاده کنید. 6) صحت اطلاعات را بررسی کرده و روی [تایید] ضربه بزنید 7) کدهای تأیید ایمیل و Google Authenticator را وارد کرده و روی [تایید] ضربه بزنید. 8) انتقال کامل خواهد شد.









1.برای ارزهایی که از چندین شبکه پشتیبانی میکنند، مانند USDT، مطمئن شوید شبکه صحیح را انتخاب کردهاید.

2.اگر ارز دیجیتال نیاز به Memo دارد، Memo صحیح را از پلتفرم دریافتکننده کپی کرده و به دقت وارد کنید. در غیر این صورت، دارایی ممکن است پس از برداشت از دست برود.

3.اگر پس از وارد کردن آدرس، صفحه اعلام کرد که آدرس نامعتبر است، آدرس را بررسی کنید یا با خدمات مشتریان آنلاین تماس بگیرید.

4.کارمزد برداشت برای هر ارز متفاوت است و میتوانید آن را پس از انتخاب ارز در صفحه برداشت مشاهده کنید.

5.حداقل مقدار برداشت و کارمزد برداشت برای هر ارز در صفحه برداشت قابل مشاهده است.



