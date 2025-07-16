در بازار تجارت ارز دیجیتال، حملات فیشینگ یک نوع رایج تقلب هستند. حملهکنندگان خود را بهعنوان پلتفرمهای معتبر ارز دیجیتال یا نمایندگان خدمات مشتری معرفی میکنند و خدمات تقلبی ارائه میدهند تا کاربران را فدر بازار تجارت ارز دیجیتال، حملات فیشینگ یک نوع رایج تقلب هستند. حملهکنندگان خود را بهعنوان پلتفرمهای معتبر ارز دیجیتال یا نمایندگان خدمات مشتری معرفی میکنند و خدمات تقلبی ارائه میدهند تا کاربران را ف
حمله فیشینگ چیست؟

در بازار تجارت ارز دیجیتال، حملات فیشینگ یک نوع رایج تقلب هستند. حملهکنندگان خود را بهعنوان پلتفرمهای معتبر ارز دیجیتال یا نمایندگان خدمات مشتری معرفی میکنند و خدمات تقلبی ارائه میدهند تا کاربران را فریب دهند و اطلاعات حساس مانند مشخصات ورود، کلیدهای خصوصی یا جزئیات مالی را از آنها بدست آورند.

1. انواع حملات فیشینگ


وب سایت های جعلی: ایجاد وبسایتهایی که بهشدت شبیه صرافیها یا کیف پولهای معتبر هستند تا کاربران را فریب داده و وارد کردن اطلاعاتشان را ترغیب کنند.

ایمیلهای جعلی: ارسال ایمیلهایی که بهنظر از مؤسسات رسمی میآیند و از کاربران میخواهند روی لینکها کلیک کرده و اطلاعات شخصی خود را وارد کنند.

کلاهبرداریهای شبکه های اجتماعی: جعل هویت پلتفرمهای معاملاتی یا افراد معتبر در شبکههای اجتماعی برای فریب کاربران و دریافت اطلاعات حساس آنها.

2. نحوه عملکرد حملات فیشینگ


جعل هویت: حملهکنندگان خود را بهعنوان نهادهای معتبر، مانند صرافیها، تیمهای پروژه یا KOLهای معروف معرفی میکنند.
ایجاد طعمه: آنها طعمههایی مانند وبسایتها، ایمیلها یا پیامهای متنی جعلی ایجاد میکنند تا کاربران را فریب داده و به کلیک کردن روی لینکها یا دانلود پیوستها ترغیب کنند.

تحریک به انجام اقدامات: حملهکنندگان کاربران را به وارد کردن اطلاعات حساس مانند رمز عبور حساب یا کلیدهای خصوصی وادار میکنند.

سرقت اطلاعات: اطلاعات وارد شده توسط کاربران جمعآوری شده و برای فعالیتهای غیرقانونی مانند سرقت حسابها یا وجوه استفاده میشود.

استفاده از اطلاعات: حملهکنندگان از اطلاعات سرقتشده برای انجام دزدی هویت، انتقال وجوه یا انجام دیگر فعالیتهای مخرب بهرهبرداری میکنند.

3. تأثیر حملات فیشینگ


زیان مالی: حملهکنندگان وجوه کاربران را سرقت کرده و باعث زیانهای اقتصادی فوری میشوند.

دزدی هویت: پس از بهدست آوردن اطلاعات شخصی، حملهکنندگان ممکن است اقدام به تقلب هویتی کنند. به عنوان مثال، آنها ممکن است حساب رسانه اجتماعی یک پروژه یا شخصیت مشهور را تصاحب کرده و لینکهای مخرب منتشر کنند تا فالوورها را فریب داده و افراد بیشتری را قربانی کنند.

نفوذ به دادهها: اطلاعات حساس ممکن است فاش شود و خطرات امنیتی بلندمدت ایجاد کند. حملهکنندگان ممکن است حسابهای نفوذ کرده را رصد کرده و منتظر تجمع داراییها قبل از انجام سرقتهای بیشتر باشند.

آسیب به شهرت: اعتماد به یک پلتفرم یا فرد ممکن است کاهش یابد، بهویژه برای پلتفرمهای معاملاتی، زیرا اعتماد و حس امنیت کاربران را تضعیف میکند. از زمان راهاندازی، MEXC رکورد عدم وقوع حوادث امنیتی عمده را حفظ کرده و محیطی امن و پایدار برای تجارت کاربران فراهم کرده است.

4. چگونه از حملات فیشینگ جلوگیری کنیم


بررسی دقیق آدرس وبسایتها: همیشه نام دامنه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که به وبسایت رسمی مراجعه میکنید. از کلیک روی لینکهای مشکوک خودداری کنید.

فعالسازی تأیید هویت دو مرحلهای: امنیت حسابهای شخصی خود را تقویت کنید تا از از دست دادن داراییها جلوگیری شود.

احتیاط در برابر ایمیلهای مشکوک: به ایمیلهایی که درخواست اطلاعات شخصی، ادعاهای جوایز یا برداشتها دارند، توجه کنید. از کلیک روی پیوستها یا لینکها بدون تأیید خودداری کنید.

استفاده از نرمافزارهای امنیتی: نرمافزار آنتیویروس و ضدبدافزار را نصب کرده و بهطور منظم آن را بهروزرسانی کنید تا دستگاههای خود را محافظت کرده و بهروز نگه دارید.

تغییر رمزعبورها بهطور منظم: رمزعبورهای قوی ایجاد کرده و آنها را بهطور مکرر بهروزرسانی کنید. از استفاده مجدد از رمزعبورهای مشابه در پلتفرمهای مختلف خودداری کنید.

آموزش و یادگیری: توانایی خود را برای شناسایی تاکتیکهای فیشینگ بهبود دهید تا از تهدیدات بالقوه جلوگیری کنید.

سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر خدمات مرتبط دیگری ارائه نمیدهد و همچنین مشاورهای برای خرید، فروش یا نگهداری هر دارایی نمیباشد. MEXC Learn اطلاعات را تنها برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری نمیباشد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مرتبط را بهطور کامل درک کرده و هنگام سرمایهگذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نمیباشد.


