حمله فیشینگ چیست؟





در بازار تجارت ارز دیجیتال، حملات فیشینگ یک نوع رایج تقلب هستند. حملهکنندگان خود را بهعنوان پلتفرمهای معتبر ارز دیجیتال یا نمایندگان خدمات مشتری معرفی میکنند و خدمات تقلبی ارائه میدهند تا کاربران را فریب دهند و اطلاعات حساس مانند مشخصات ورود، کلیدهای خصوصی یا جزئیات مالی را از آنها بدست آورند.









وب سایت های جعلی: ایجاد وبسایتهایی که بهشدت شبیه صرافیها یا کیف پولهای معتبر هستند تا کاربران را فریب داده و وارد کردن اطلاعاتشان را ترغیب کنند.





ایمیلهای جعلی: ارسال ایمیلهایی که بهنظر از مؤسسات رسمی میآیند و از کاربران میخواهند روی لینکها کلیک کرده و اطلاعات شخصی خود را وارد کنند.





کلاهبرداریهای شبکه های اجتماعی: جعل هویت پلتفرمهای معاملاتی یا افراد معتبر در شبکههای اجتماعی برای فریب کاربران و دریافت اطلاعات حساس آنها.









جعل هویت: حملهکنندگان خود را بهعنوان نهادهای معتبر، مانند صرافیها، تیمهای پروژه یا KOLهای معروف معرفی میکنند.

ایجاد طعمه: آنها طعمههایی مانند وبسایتها، ایمیلها یا پیامهای متنی جعلی ایجاد میکنند تا کاربران را فریب داده و به کلیک کردن روی لینکها یا دانلود پیوستها ترغیب کنند.





تحریک به انجام اقدامات: حملهکنندگان کاربران را به وارد کردن اطلاعات حساس مانند رمز عبور حساب یا کلیدهای خصوصی وادار میکنند.





سرقت اطلاعات: اطلاعات وارد شده توسط کاربران جمعآوری شده و برای فعالیتهای غیرقانونی مانند سرقت حسابها یا وجوه استفاده میشود.





استفاده از اطلاعات: حملهکنندگان از اطلاعات سرقتشده برای انجام دزدی هویت، انتقال وجوه یا انجام دیگر فعالیتهای مخرب بهرهبرداری میکنند.









زیان مالی: حملهکنندگان وجوه کاربران را سرقت کرده و باعث زیانهای اقتصادی فوری میشوند.





دزدی هویت: پس از بهدست آوردن اطلاعات شخصی، حملهکنندگان ممکن است اقدام به تقلب هویتی کنند. به عنوان مثال، آنها ممکن است حساب رسانه اجتماعی یک پروژه یا شخصیت مشهور را تصاحب کرده و لینکهای مخرب منتشر کنند تا فالوورها را فریب داده و افراد بیشتری را قربانی کنند.





نفوذ به دادهها: اطلاعات حساس ممکن است فاش شود و خطرات امنیتی بلندمدت ایجاد کند. حملهکنندگان ممکن است حسابهای نفوذ کرده را رصد کرده و منتظر تجمع داراییها قبل از انجام سرقتهای بیشتر باشند.





آسیب به شهرت: اعتماد به یک پلتفرم یا فرد ممکن است کاهش یابد، بهویژه برای پلتفرمهای معاملاتی، زیرا اعتماد و حس امنیت کاربران را تضعیف میکند. از زمان راهاندازی، MEXC رکورد عدم وقوع حوادث امنیتی عمده را حفظ کرده و محیطی امن و پایدار برای تجارت کاربران فراهم کرده است.









بررسی دقیق آدرس وبسایتها: همیشه نام دامنه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که به وبسایت رسمی مراجعه میکنید. از کلیک روی لینکهای مشکوک خودداری کنید.





فعالسازی تأیید هویت دو مرحلهای: امنیت حسابهای شخصی خود را تقویت کنید تا از از دست دادن داراییها جلوگیری شود.





احتیاط در برابر ایمیلهای مشکوک: به ایمیلهایی که درخواست اطلاعات شخصی، ادعاهای جوایز یا برداشتها دارند، توجه کنید. از کلیک روی پیوستها یا لینکها بدون تأیید خودداری کنید.





استفاده از نرمافزارهای امنیتی: نرمافزار آنتیویروس و ضدبدافزار را نصب کرده و بهطور منظم آن را بهروزرسانی کنید تا دستگاههای خود را محافظت کرده و بهروز نگه دارید.





تغییر رمزعبورها بهطور منظم: رمزعبورهای قوی ایجاد کرده و آنها را بهطور مکرر بهروزرسانی کنید. از استفاده مجدد از رمزعبورهای مشابه در پلتفرمهای مختلف خودداری کنید.





آموزش و یادگیری: توانایی خود را برای شناسایی تاکتیکهای فیشینگ بهبود دهید تا از تهدیدات بالقوه جلوگیری کنید.





سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر خدمات مرتبط دیگری ارائه نمیدهد و همچنین مشاورهای برای خرید، فروش یا نگهداری هر دارایی نمیباشد. MEXC Learn اطلاعات را تنها برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری نمیباشد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مرتبط را بهطور کامل درک کرده و هنگام سرمایهگذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نمیباشد.