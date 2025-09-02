پرسش‌ های متداول مرتبط با واریز و برداشت‌

















در وب سایت:

واریز ← واریز ارز دیجیتال کلیک کنید. 1）در وب سایت MEXC ، به نوار پیمایش بالا سمت راست بروید و رویکلیک کنید.

2）ارز دیجیتالی را که می خواهید واریز کنید و شبکه مربوطه را انتخاب کنید و آدرس واریز را در پلتفرم برداشت کپی کنید.

3）ممو/تگ (در صورت نیاز) را در پلتفرم برداشت کپی کنید.

4）برداشت را در پلتفرم برداشت کامل کنید و منتظر بمانید تا به حساب واریز شود.





در اپلیکیشن:

1）در برنامه MEXC، روی دارایی ها در پایین کلیک کنید. روی واریز ← واریز ارز دیجیتال کلیک کنید.

2）ارز دیجیتالی را که می خواهید واریز کنید و شبکه مربوطه را انتخاب کنید و آدرس واریز را در پلتفرم برداشت کپی کنید.

3）شناسه ممو/تگ (در صورت نیاز) را در پلتفرم برداشت کپی کنید.

4）برداشت را در پلتفرم برداشت کامل کنید و منتظر بمانید تا به حساب واریز شود.





موارد قابل توجه:

1）برخی از توکن ها هنگام واریز یا برداشت به اطلاعات ممو/تگ نیاز دارند تا از منحصر به فرد بودن آدرس واریز یا برداشت اطمینان حاصل شود. جزئیات ممو/تگ نادرست منجر به واریز یا برداشت ناموفق می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد ممو/تگ، لطفاً به ممو/تگ چیست مراجعه کنید؟

2）برخی از توکن ها مانند LUNC کارمزدی را در قرارداد هوشمند رسمی در هنگام واریز دریافت می کنند. کاربران می توانند با استفاده از TxID جزئیات مصرف توکن و واریز روی بلاک چین را بررسی کنند.

3）آدرس شبکه واریز و برداشت شبکه باید یکسان باشد. در غیر این صورت، سپرده شکست خواهد خورد.

4）پلت فرم MEXC از واریز مستقیم به حساب فیوچر برای توکن های خاص مانند USDT پشتیبانی می کند. در طول فرآیند واریز، حساب واریزی را تغییر دهید و واریز به حساب اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.









اگر وجه واریزی شما به حساب واریز نشده است، لطفاً موارد زیر را بررسی و تأیید کنید:

1）وضعیت کانال واریزی را بررسی کنید

اگر کانال واریز بسته باشد یا تحت تعمیر و نگهداری باشد، واریز بلافاصله پردازش نمی شود. لطفا صبر کنید تا کانال واریز مجدد باز شود و سپس وضعیت واریز خود را بررسی کنید.

2）وضعیت واریز را تأیید کنید

دو وضعیت واریز وجود دارد که ممکن است نشان دهنده یک واریز به حساب واریز نشده باشد: واریز ناموفق و در حال واریز شدن.

واریز ناموفق: دلیل ناموفق بودن واریز را مرور کنید.

در حال واریز شدن: منتظر بمانید تا واریز تکمیل شود. توجه داشته باشید که پس از ورود تراکنش به شبکه بلاک چین، واریز های در این وضعیت قابل لغو یا برگشت نیستند. توجه: اگر واریز اجباری اتفاق بیفتد یا مبلغ واریز کمتر از حداقل نیاز پلتفرم باشد، حتی اگر وضعیت "در حال واریز شدن" را نشان دهد، واریزی به حساب واریز نخواهد شد.

3）تأییدیه های بلوک را تأیید کنید

واریز ها ممکن است به دلیل دو مشکل شکست بخورند:

تأییدیه های ناکافی: اطلاعات واریز صحیح است، اما تأییدیه های زنجیره ای مورد نیاز هنوز در انتظار هستند. لطفاً صبور باشید - پس از تأیید کافی، واریز با موفقیت پردازش خواهد شد.

تراکم شبکه: هیچ مشکلی با اطلاعات واریز وجود ندارد. در حال حاضر به دلیل ازدحام شبکه به تاخیر افتاده است. لطفا صبور باشید، وجوه به زودی واریز خواهد شد.





برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تأییدیه های بلوک، لطفاً برای اطلاعات بیشتر به نحوه بررسی تعداد تأییدیه های بلوک در MEXC مراجعه کنید.

4）سازگاری توکن/آدرس/شبکه را بررسی کنید

توکن پشتیبانی نشده: در حالی که نام توکن ممکن است یکسان باشد، آدرس قرارداد متفاوت از به حساب واریز شدن موفقیت آمیز وجه واریزی جلوگیری می کند.

آدرس/شبکه پشتیبانینشده: آدرس قرارداد توکن واریز شده با آدرس پشتیبانی شده توسط MEXC مطابقت ندارد و از به حساب واریز شدن موفقیت آمیز وجه واریزی جلوگیری میکند.





5）قرارداد هوشمند پشتیبانی نمی شود در حال حاضر، برخی از توکن ها را نمی توان از طریق قرارداد هوشمند در MEXC واریز کرد. در چنین مواردی، انتقالات قرارداد هوشمند در حساب MEXC شما منعکس نمی شود و نیاز به پردازش دستی دارد.

6）بررسی کنید که آیا توکن از لیست حذف شده است یا خیر

اگر توکنی را واریز کرده اید که از لیست پلتفرم MEXC حذف شده است، لطفاً برای کمک با خدمات مشتریان تماس بگیرید. اگر واریز شما هنوز به حساب واریز نشده است، لطفاً درخواست بازگشت واریزی به حساب واریز نشده را در پلتفرم MEXC ارسال کنید. ما پرونده شما را بررسی می کنیم و از طریق ایمیل یا اعلان پلتفرم ظرف 1 تا 2 روز به شما اطلاع می دهیم.











1）زمان پردازش

بازگشت برای واریز به آدرس اشتباه ظرف 60 روز پردازش می شود. MEXC این فرآیند را تسریع خواهد کرد و پس از تکمیل بازگشت، کاربران از طریق ایمیل مطلع خواهند شد.





2）کارمزد های پردازش

پلتفرم MEXC متعهد به کمک به کاربران برای بازیابی وجوه ناشی از خطاهای عملیاتی است. با این حال، از آنجایی که این فرآیند مستلزم کارمزد های قابل توجه کار، زمان و مدیریت ریسک است، ممکن است کارمزد پردازش اعمال شود.





3）نحوه بررسی TxID برای واریز برگشتی

پس از بررسی درخواست بازگشت شما، MEXC ایمیلی حاوی TxID ارسال می کند. می توانید از این TxID برای ردیابی دارایی برگشتی استفاده کنید.













فرآیند واریز شامل دو مرحله شمارش تایید در بلاک چین است:





اولین تاییدیه：هنگامی که تراکنش واریز تعداد کافی تأییدیه در شبکه بلاک چین دریافت می کند، وجوه از قبل به حساب واریز می شود. کاربران می توانند در MEXC معامله کنند اما نمی توانند عملیات خاصی مانند برداشت، انتقال، برداشت OTC، صدور هدیه یا انتقال حساب فرعی را انجام دهند.





دومین تاییدیه ：هنگامی که تراکنش واریز تأییدیه های اضافی در شبکه بلاک چین دریافت می کند، وجوه رسماً به حساب واریز می شود. سپس کاربران می توانند عملیات منظمی مانند برداشت و انتقال را انجام دهند.





این مکانیسم پردازش واریز را سرعت می بخشد و کاربران را قادر می سازد تا با حفظ امنیت، سریع تر ترید کنند. اگر اطلاعات از قبل به حساب واریز شدن در صفحه واریز حساب ظاهر نمی شود، ممکن است به دلیل عدم پشتیبانی شبکه واریز ازاز قبل به حساب واریز شدن یا ایجاد محدودیت های ریسک توسط حساب باشد.





مزایای از قبل به حساب واریز شدن:

امنیت پیشرفته: از کلاهبرداری مانند خرج کردن مضاعف جلوگیری می کند و تضمین می کند که ارز دیجیتال واریز شده توسط کاربر واقعی و معتبر است.

ریسک کاهش یافته: با محدود کردن برداشت ها قبل از پردازش کامل واریز، خطرات برداشت را محدود می کند.

تجربه کاربری پیشرفته: با فعال کردن معاملات پس از تایید اولیه، روند واریز را تسریع می کند.









واریزی شما به طور موقت در حالت تعلیق است زیرا کیف پول ارز دیجیتال در حال حاضر در حال تعمیر است.

واریز ها و برداشت ها برای اطمینان از امنیت وجوه شما متوقف شده است. پس از اتمام تعمیر و نگهداری، عملیات واریز و برداشت از سر گرفته می شود. لطفاً برای به روز رسانی در مورد وضعیت تعمیر و نگهداری و زمان از سرگیری خاص به اطلاعیه های ما مراجعه کنید.













واریز اجباری زمانی اتفاق میافتد که کاربران توکن هایی را که یا پشتیبانی نمیشوند (از لیست حذف شده یا لیست نشدهاند) واریز می کنند یا از واریز در پلتفرم منع میشوند. هنگامی که کانال های واریز بسته می شوند، دارایی های واریز شده را نمی توان به حساب کاربر واریز کرد.





پلتفرم MEXC برای ساده کردن فرآیند بازگشت برای چنین مواردی، ویژگی بازگشت اجباری واریز را معرفی کرده است. این ویژگی به دارایی های واریز اجباری اجازه میدهد تا مستقیماً به آدرس منبع اصلی بازگردانده شوند، تجربه کاربر را بهبود میبخشد و زمان انتظار و پردازش را به حداقل می رساند. زمان تخمینی پردازش برای بازگشت واریز اجباری 3 تا 7 روز کاری است.

















وب سایت:

دارایی ها ← برداشت کلیک کنید. 1）در وب سایت MEXC ، به گوشه سمت راست بالای نوار پیمایش بروید و رویکلیک کنید.

2）رمز ارزی را که می خواهید برداشت کنید انتخاب کنید، آدرس برداشت را وارد کنید و شبکه مربوطه را انتخاب کنید.

3）در صورت نیاز، ممو/تگ را پر کنید.

4）مبلغی را که می خواهید برداشت کنید وارد کنید و منتظر بمانید تا برداشت کامل شود.





اپلیکیشن:

1）برنامه MEXC را باز کنید و روی دارایی ها ← برداشت کلیک کنید.

2）رمز ارزی را که میخواهید برداشت کنید انتخاب کنید و روی برداشت درون زنجیرهای کلیک کنید. آدرس برداشت را وارد کرده و شبکه مربوطه را انتخاب کنید.

3）در صورت نیاز، ممو/تگ را پر کنید.

4）مبلغی را که می خواهید برداشت کنید وارد کنید و روی تأیید کلیک کنید. سپس منتظر بمانید تا برداشت کامل شود.









وب سایت:

دارایی ها ← برداشت کلیک کنید. 1）در وب سایت MEXC ، به گوشه سمت راست بالای نوار پیمایش بروید و رویکلیک کنید.

2）رمز ارزی را که می خواهید برداشت کنید انتخاب کنید و کاربر MEXC را انتخاب کنید.

3）ایمیل/شماره تلفن همراه/MEXC UID گیرنده را وارد کنید.

4）مبلغ مورد نظر برای برداشت را وارد کنید و روی ارسال کلیک کنید. سپس منتظر بمانید تا برداشت کامل شود.





اپلیکیشن:

1）اپلیکیشن MEXC را باز کنید و روی دارایی ها ← برداشت کلیک کنید.

2）رمز ارزی را که می خواهید برداشت کنید انتخاب کنید و روی انتقال MEXC کلیک کنید.

3）ایمیل/شماره تلفن همراه/MEXC UID گیرنده را وارد کنید.

4）مبلغی را که می خواهید برداشت کنید وارد کنید و روی ارسال کلیک کنید. سپس منتظر بمانید تا برداشت کامل شود.













اگر قبل از دریافت پیامک یا ایمیل تایید، متوجه اشتباه بودن آدرس برداشت شدید، می توانید با رفتن به تاریخچه برداشت و انتخاب لغو، تراکنش را لغو کنید. پس از لغو، می توانید برداشت جدیدی را با آدرس صحیح شروع کنید.





وب سایت:

دارایی ها ← تاریخچه تامین مالی کلیک کنید. 1）در وب سایت MEXC ، به گوشه سمت راست بالای نوار پیمایش بروید و رویکلیک کنید.

2）در زیر برداشت، تراکنش برداشت را پیدا کنید و روی لغو کلیک کنید.





اپلیکیشن:

1）در اپلیکیشن، روی نماد کاربر در گوشه سمت چپ بالای صفحه اصلی کلیک کنید، سپس روی تراکنش ها کلیک کنید.

2）روی واریز ها/ برداشت ها ← برداشت کلیک کنید. تراکنش برداشت را پیدا کنید و روی لغو کلیک کنید.













پس از برداشت موفقیت آمیز، اگر حساب شما به یک آدرس ایمیل پیوند داده شده باشد، یک ایمیل اعلان دریافت خواهید کرد. همچنین می توانید اعلان های خود را در پیام های درون برنامه بررسی کنید. نحوه مشاهده پیامهای درون برنامه در اینجا آمده است:





وب سایت: در صفحه اصلی، روی نماد چت در گوشه بالا سمت راست (بالا سمت چپ برای منطقه خاورمیانه) کلیک کنید تا پیام های درون برنامه را مشاهده کنید.

اپلیکیشن: در صفحه اصلی، روی نماد چت در گوشه بالا سمت راست (بالا سمت چپ برای منطقه خاورمیانه) کلیک کنید تا پیامهای درون برنامه را مشاهده کنید.





اگر برداشت شما از MEXC به پلتفرم دیگری در بلاک چین تایید شده است اما وجوه دریافت نشده است، TxID برداشت را کپی کنید و برای کمک با تیم خدمات مشتریان پلتفرم دریافت کننده تماس بگیرید. برای راهنمایی در مورد نحوه یافتن TxID، لطفاً به مقاله نحوه یافتن TxID در MEXC مراجعه کنید.









اگر دارایی های برداشت شده به پلتفرم دیگری به کیف پول MEXC شما برگردانده شود، باید آنها را به صورت دستی به حساب خود واریز کنید. مراحل مشخص به شرح زیر است:





وب سایت:

پشتیبانی کاربر ← مرکز راهنمایی ← درخواست بازگشت واریز به حساب واریز نشده پیمایش کنید. 1）در وب سایت MEXC ، به قسمتپیمایش کنید.

2）برداشت از MEXC به پلتفرم دیگری بازگردانده شد و برای تکمیل فرم دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.





اپلیکیشن:

1）در برنامه MEXC، روی نماد کاربر ← خدمات مشتریان و پشتیبانی ← مرکز راهنمایی ← درخواست بازگشت واریز به حساب واریز نشده کلیک کنید.

2）برداشت از MEXC به پلتفرم دیگری بازگردانده شد را انتخاب کنید و برای تکمیل فرم دستور العمل های روی صفحه را دنبال کنید.





واریز دستی ظرف 1 تا 3 روز کاری پردازش می شود. لطفاً پس از ارسال درخواست صبورانه منتظر بمانید و توجه داشته باشید که مبلغ برگشتی ممکن است با مبلغ برداشت اصلی به دلیل کارمزد های کسر شده توسط پلتفرم دریافت کننده متفاوت باشد.













اگر قبل از دریافت پیامک یا ایمیل تایید برداشت، متوجه نادرست بودن اطلاعات یادداشت شده اید، می توانید به تاریخچه برداشت بروید و تراکنش را لغو کنید. سپس با استفاده از آدرس صحیح دوباره برداشت را آغاز کنید.

وب سایت:

دارایی ها ← تاریخچه تامین مالی را انتخاب کنید. 1）در وب سایت MEXC ، به نوار پیمایش بروید ورا انتخاب کنید.

2）در زیر برداشت، تراکنش برداشت را پیدا کنید و روی لغو کلیک کنید.





اپلیکیشن:

1）در برنامه MEXC، روی نماد کاربر در گوشه سمت چپ بالای صفحه اصلی کلیک کنید و روی تراکنش ها کلیک کنید.

2）روی واریز ها/ برداشت ها ← برداشت کلیک کنید، تراکنش برداشت را پیدا کنید و روی لغو کلیک کنید.





اگر متوجه شدید که پس از دریافت ایمیل یا پیامک تأیید برداشت، اطلاعات یادداشت را اشتباه وارد کردهاید، TxID برداشت را کپی کنید و برای کمک در بازیابی داراییها، با خدمات مشتریان پلتفرم دریافت کننده تماس بگیرید.













اگر وضعیت برداشت «در حال پردازش» را نشان دهد، این معمولاً به دلیل ازدحام شبکه بلاک چین است که ممکن است باعث تاخیر در تراکنش شود. لطفا صبورانه صبر کنید





اگر وضعیت برداشت «تکمیل شده» را نشان می دهد اما دارایی ها پس از مدتی به حساب واریز نشده است، لطفاً منتظر بمانید تا تعداد تأییدیه های لازم در شبکه بلاک چین برآورده شود. همچنین می توانید TxID را از MEXC کپی کنید و برای کمک بیشتر با تیم خدمات مشتریان در پلتفرم دریافت کننده تماس بگیرید.





اگر درخواست برداشت بیش از 1 ساعت بدون ایجاد TxID معلق بوده است، لطفاً فوراً با خدمات مشتریان MEXC تماس بگیرید و یک اسکرین شات از درخواست برداشت ارائه دهید. ما به شما در رسیدگی به درخواست شما کمک خواهیم کرد.













برخی از توکن های شبکه اصلی قبل از تکمیل انتقال نیاز به فعال سازی در کیف پول دارند. در غیر این صورت، انتقال با شکست مواجه خواهد شد. هنگامی که کاربران توکن ها را از MEXC برداشت می کنند، سیستم به طور خودکار بررسی می کند که آیا آدرس توکن فعال شده است یا خیر. در صورت فعال نشدن، کاربران در حین فرآیند برداشت اعلان دریافت خواهند کرد. کاربران همچنین می توانند از کاوشگر بلاک چین برای بررسی فعال بودن آدرس توکن شان استفاده کنند.



