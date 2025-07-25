نحوه استفاده از صدور داده های حساب MEXC





برای کمک به کاربران جهت ذخیره سریع تاریخچه معاملات و تأمین مالی شخصی شان، MEXC ویژگی خودکار ذخیره داده های حساب را راه اندازی کرده است تا کاربران به راحتی داده های 540 روز گذشته خود را ذخیره کنند.









راهحل یکپارچه : تمام وظایف ذخیره داده ها در یک صفحه متحد در دسترس است که فرآیند را آسان و راحت میکند.

انتخاب انعطاف پذیر : پشتیبانی از ذخیره داده ها برای حداکثر 540 روز با گزینه های فیلتر قابل تنظیم.

دسترسی سریع: دانلود دستی یا ارسال داده ها به ایمیل پیوندی شما برای دسترسی آسان در هر زمان.









مرکز راهنمایی کلیک کنید. به وبسایت رسمی MEXC بروید و وارد حساب کاربری خود شوید. سپس به پایین صفحه بروید و رویکلیک کنید.









در صفحه مرکز کمک، روی ذخیره داده حساب در بخش خدمات خودکار کلیک کنید.









در صفحه ذخیره داده حساب، دلیل ذخیره داده ها را بر اساس وضعیت خود انتخاب کرده و سپس روی گام بعدی کلیک کنید.











نوع داده را برای ذخیره گرفتن انتخاب کنید: معاملات فیوچرز، معاملات اسپات، تاریخچه تأمین مالی، فیات یا درآمد. مثال زیر نحوه خروجی گرفتن و ذخیره داده های معاملات فیوچرز را نشان می دهد.

1) دادههای فیوچرز مورد نظر برای خروجی گرفتن، شامل تاریخچه پوزیشن، تاریخچه سفارش، تاریخچه معاملات، جریان سرمایه و صورت حساب فیوچرز و تاریخچه سفارشات کپی ترید خود را انتخاب کنید. 2) بازه زمانی برای ذخیره داده ها را تنظیم کنید. هر گزارش از داده های 540 روز گذشته پشتیبانی می کند (تا روز قبل). 3) فرمت ذخیره را انتخاب کنید، یا Excel یا PDF، بسته به نیاز خاص شما. توجه: فرمت اکسل از رمزگذاری فایل پشتیبانی می کند. پس از تولید به من ایمیل بزنید را انتخاب کنید تا داده های ذخیره شده به ایمیل پیوندی شما ارسال شود. اگر این گزینه را انتخاب نکنید یا ایمیلی به حساب شما پیوند داده نشده باشد، میتوانید دادهها را از صفحه ذخیره تاریخچه دانلود کنید. 4) گزینهرا انتخاب کنید تا داده های ذخیره شده به ایمیل پیوندی شما ارسال شود. اگر این گزینه را انتخاب نکنید یا ایمیلی به حساب شما پیوند داده نشده باشد، میتوانید دادهها را از صفحهدانلود کنید. 5) پس از پر کردن اطلاعات مورد نیاز در صفحه دادههای فیوچرز، روی ذخیرهکلیک کنید. شما میتوانید داده های حساب خود را برای اسپات، فیوچرز و تاریخچه فاندینگ به ترتیب تا 10 بار در هر ماه تقویمی ذخیره کنید.









پس از ذخیره، MEXC شما را از طریق ایمیل یا پیامک مطلع خواهد کرد. لینک دانلود برای 7 روز معتبر خواهد بود، بنابراین لطفاً اطمینان حاصل کنید که آن را در این مدت دانلود کنید.













3.1 اگر رکورد ایجاد نشد، چه باید بکنم؟ میتوانید صفحه را دوباره بارگذاری کرده و تلاش برای ذخیره را از سر بگیرید، یا با خدمات مشتری تماس بگیرید تا برای ذخیره دستی کمک بگیرید.





3.2 چگونه میتوانم فایل دادههای ذخیره شده را دانلود کنم؟ به مرکز کمک → ذخیره داده های حساب → ذخیره تاریخچه بروید. لینک برای 7 روز معتبر است.





3.3 چگونه میتوانم درخواست دادههای ذخیره شدهای که در حال حاضر در دسترس نیستند را بدهم؟ برای نیازهای تخصصی ذخیره داده ها، لطفاً با تیم خدمات مشتری تماس بگیرید. در MEXC، ما به بازخورد شما اهمیت میدهیم و از پیشنهادات شما برای بهبود خدمات خود استقبال میکنیم.



3.4 اگر بخواهم دادههایی فراتر از 540 روز گذشته را صادر کنم چه باید کرد؟ ما کاملاً درک میکنیم که دسترسی به داده های معاملاتی گذشته تان چقدر اهمیت دارد. در حال حاضر، پلتفرم فقط امکان خروجی گرفتن از دادههای مربوط به 540 روز اخیر را فراهم می کند و اطلاعات ماقبل این بازه زمانی در دسترس نیست. توصیه می کنیم به صورت دوره ای از سوابق معاملاتی خود نسخه پشتیبان تهیه کنید تا همواره به تاریخچه کامل معاملاتتان دسترسی داشته باشید.

