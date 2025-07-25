نحوه معامله سهام توکنیزه شده در MEXC









سهام توکنیزه شده به توکن های دیجیتالی اطلاق میشود که نمایانگر مالکیت یا حقوق مرتبط با سهام واقعی شرکت ها هستند. این توکن ها عمدتاً بر بستر فناوری بلاکچین منتشر میشوند و امکان ثبت، انتقال و مدیریت مالکیت سهام را بهصورت غیرمتمرکز و دیجیتال فراهم می سازند.





در این ساختار، سرمایه گذاران به جای در اختیار داشتن گواهی های فیزیکی یا مالکیت مستقیم بر سهام، توکن هایی را در اختیار دارند که با سهام مشخصی متناظرند. برخی از این توکن ها ممکن است حقوق اقتصادی مشابهی با سهام پایه به دارندگان خود اعطا کنند؛ از جمله بهره مندی از افزایش قیمت، دریافت سود نقدی (dividends) و سایر مزایای مربوط به سهام اصلی.





بهطور کلی، توکنیزه سازی سهام را میتوان گامی در جهت تسهیل دسترسی جهانی به بازارهای مالی، افزایش نقدشوندگی، کاهش هزینه های تراکنش و ارتقای شفافیت دانست.









در مقایسه با معاملات سنتی سهام، سهام توکنیزهشده مزایای قابل توجهی را برای سرمایه گذاران و فعالان بازار به همراه دارد:





دسترسی جهانی و بدون وقفه: این داراییها برخلاف بورسهای سنتی، محدود به ساعات معاملاتی خاص یا مناطق جغرافیایی مشخص نیستند و به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته قابل معاملهاند.

نقدشوندگی بالا: امکان سرمایه گذاری با مبالغ کمتر، ورود سرمایهگذاران خرد را تسهیل کرده و موجب افزایش حجم و عمق بازار میشود.

شفافیت: تمامی تراکنشها بر روی یک دفترکل تغییرناپذیر مبتنی بر بلاک چین ثبت میشوند که این موضوع سطح بالایی از اعتماد، قابلیت رهگیری و امکان حسابرسی دقیق را فراهم میکند.

کارایی بالا: استفاده از قراردادهای هوشمند فرآیندهای اجرایی را خودکار میسازد، زمان تسویه را کاهش می دهد و هزینه های عملیاتی را به طور چشمگیری پایین میآورد.





ترکیب زیرساخت شفاف و غیرمتمرکز فناوری بلاک چین با ارزش های ذاتی اوراق بهادار سنتی، سهام توکنیزه شده را به ابزاری نوین و انعطافپذیر در بازارهای مالی تبدیل کرده است. این ابزار مالی، مرزهای جغرافیایی و زمانی را کنار زده و بهواسطه افزایش قابلیت نقدشوندگی و ترکیبپذیری بالا—که گاه با اصطلاح «لِگوی مالی» از آن یاد میشود—تحولی بنیادین در ساختار سرمایهگذاری به وجود آورده است.





بر اساس دادههای وبسایت تخصصی RWA.xyz ، بازار سهام توکنیزه شده از اوایل سال 2025 روندی صعودی را تجربه کرده است. تا تاریخ 9 ژوئیه، ارزش کل این بازار از 400 میلیون دلار فراتر رفته و پیش بینی میشود در سال های آینده به سطح چندین تریلیون دلار نیز برسد. این رشد چشمگیر، نشانهای از استقبال روزافزون سرمایه گذاران از ساختارهای مالی نوین مبتنی بر دارایی های واقعی است.













در حال حاضر، دو مدل اصلی برای پیاده سازی سهام توکنیزه شده در صنعت خدمات مالی مورد استفاده قرار میگیرد:





1) مدل مبتنی بر توکن های اوراق بهادار با پشتوانه 1:1 (Asset-Backed Security Tokens) این ساختار که توسط پلتفرمهایی مانند xStocks بهکار گرفته میشود، بر پایه تطبیق مستقیم یا غیرمستقیم هر توکن با یک سهم واقعی در بازارهای سنتی بنا شده است. به عنوان مثال، توکنی با نماد TSLAX ممکن است نمایندهی سهم واقعی شرکت تسلا (TSLA) باشد. در این مدل، توکن به طور قانونی معادل مالکیت یا حق بهرهمندی از یک سهم خاص تلقی میشود. هدف اصلی در این رویکرد، ایجاد یک بازنمایی دقیق و قانونی از سهام واقعی بر بستر بلاکچین است که شفافیت، قابلیت ردیابی و اتکاپذیری بالای دارایی پایه را تضمین میکند.





2) مدل مبتنی بر مشتقات مالی (Derivative-Based Token Contracts) این مدل که نمونه بارز آن در پلتفرمهایی نظیر Robinhood مشاهده میشود، بر اساس قراردادهای مشتقه طراحی شده است. در اینجا، توکن توکنیزهشده لزوماً نشاندهنده مالکیت قانونی سهم پایه نیست. بلکه، کاربر در واقع وارد یک قرارداد مشتقه فرابورسی (OTC) با نهادی مانند Robinhood Europe میشود؛ قرارداد مذکور صرفاً متعهد به بازتاب قیمت سهم واقعی است، بدون آنکه حق مالکیت واقعی را منتقل کند. در این مدل، توکن موجود در بلاک چین نقش گواهی دیجیتالی را ایفا میکند که حقوق و تعهدات طرفین در چارچوب آن قرارداد مشتقه را نمایندگی مینماید، نه خودِ دارایی پایه را.









TSLAX (تسلا)، در بخش معاملات اسپات (Spot Trading) صرافی MEXC، امکان خرید و فروش مجموعهای از سهام توکنیزهشده شرکتهای مطرح آمریکایی فراهم شده است. این سهام دیجیتالی با پشتیبانی پلتفرم xStocks ارائه میشوند و شامل نمادهایی همچون:(تسلا)، MCDX (مکدونالد)، AMZNX (آمازون)، CRCLX (سیرکل)، COINX (کوین بیس)، NVDAX (انویدیا)، AAPLX (اپل)، HOODX (رابینهود)، GOOGLX (گوگل)، METAX (متا/فیسبوک)، DFDVX MSTRX (مایکرو استراتژی)، SPYX و موارد دیگر میباشد.





سهام توکنیزه شده در صفحه بازار (Market) MEXC مراجعه کنید. معاملات این توکنها با استفاده از USDT (تتر) انجام میگیرد که امکان ورود سریع، انعطافپذیر و مقرونبهصرفه به بازار سهام شرکتهای بینالمللی را برای سرمایهگذاران از سراسر جهان فراهم میسازد. پشتیبانی MEXC از سهام توکنیزهشده، پلی میان بازارهای سنتی و دنیای داراییهای دیجیتال ایجاد کرده و فرصت دسترسی غیرمتمرکز و ۲۴ ساعته به سهام شرکتهای بزرگ را بدون نیاز به افتتاح حساب بورسی سنتی مهیا میسازد. برای مشاهده و معامله این داراییها، کافیست به بخشدر صفحه بازار (Market) MEXC مراجعه کنید. معاملات این توکنها با استفاده از(تتر) انجام میگیرد که امکان ورود سریع، انعطافپذیر و مقرونبهصرفه به بازار سهام شرکتهای بینالمللی را برای سرمایهگذاران از سراسر جهان فراهم میسازد. پشتیبانی MEXC از سهام توکنیزهشده، پلی میان بازارهای سنتی و دنیای داراییهای دیجیتال ایجاد کرده و فرصت دسترسی غیرمتمرکز و ۲۴ ساعته به سهام شرکتهای بزرگ را بدون نیاز به افتتاح حساب بورسی سنتی مهیا میسازد.









سهام توکنیزه شده در صرافی MEXC مراجعه کرده و با کلیک روی گزینه Trade، وارد صفحه معاملات اسپات (Spot Trading) شوید. برای شروع معامله، میتوانید مستقیماً به بخشدر صرافی MEXC مراجعه کرده و با کلیک روی گزینه، وارد صفحه معاملات اسپات (Spot Trading) شوید.





همچنین، برای دسترسی سریع تر، کافی ست نام توکن موردنظر خود—برای مثال TSLAX—را در نوار جستوجوی پلتفرم وارد کنید تا مستقیماً به رابط معاملاتی آن توکن هدایت شوید. این دو روش امکان معامله ای آسان، سریع و کاربرپسند را برای سرمایه گذاران فراهم میکنند تا به سادگی به سهام دیجیتال شرکت های بین المللی دسترسی داشته باشند.













برای خرید سهام توکنیزه شده و تکمیل تراکنش، نوع سفارشی را انتخاب کنید که به بهترین وجه با نیازهای معاملاتی شما مطابقت داشته باشد. در حال حاضر، MEXC برای معاملات سهام توکنیزه شده، هیچ کارمزد معاملاتی ارائه نمیدهد و این امر به طور قابل توجهی موانع ورود را کاهش داده و مشارکت کاربران بیشتر در سرمایهگذاری در سهام جهانی با کیفیت بالا را آسانتر میکند.





مطالعه پیشنهادی:

انواع مختلف سفارش های اسپات: آشنایی با نحوه عملکرد انواع سفارشهای Spot مانند Market، Limit، و Stop-Limit برای انجام معاملات حرفه ای تر و کارآمدتر. آشنایی با نحوه عملکرد انواع سفارشهای Spot مانند Market، Limit، و Stop-Limit برای انجام معاملات حرفه ای تر و کارآمدتر.

سهام توکنیزه شده: انقلابی در دموکراتیزه سازی مالی و بازتعریف بازارهای سرمایه: بررسی نقش توکنایزیشن در کاهش موانع ورود به بازارهای مالی و گسترش دسترسی عمومی به ابزارهای سرمایهگذاری. بررسی نقش توکنایزیشن در کاهش موانع ورود به بازارهای مالی و گسترش دسترسی عمومی به ابزارهای سرمایهگذاری.

راهاندازی xStocks توسط Backed Finance؛ بازتعریف مدل توکنیزه سازی دارایی های سنتی: تحلیلی بر نوآوری Backed Finance در ایجاد زیرساختی جدید برای توکنیزه سازی اوراق بهادار سنتی، با تمرکز بر شفافیت، نقدشوندگی و انطباق قانونی. تحلیلی بر نوآوری Backed Finance در ایجاد زیرساختی جدید برای توکنیزه سازی اوراق بهادار سنتی، با تمرکز بر شفافیت، نقدشوندگی و انطباق قانونی.



