شرکت Backed Finance با راه‌ اندازی xStocks، مدل توکن‌ سازی دارایی‌ های سنتی را از نو تعریف می‌ کند.

راهاندازی xStocks توسط Backed Finance نشاندهندهی یک پیشرفت بزرگ در ادغام بلاکچین و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) ( decentralized finance (DeFi) ) است. این پروژهی نوآورانه، نحوهی دسترسی، معامله و ادغام داراییهای مالی سنتی در اکوسیستم کریپتو را متحول میکند. xStocks با توکنیزه کردن سهام متعارف، پلی بیسابقه بین امور مالی سنتی (TradFi) و امور مالی غیرمتمرکز ایجاد میکند.





ارز xStocks که رسماً در 30 ژوئن 2025 راهاندازی شد، اکنون بیش از 60 سهام توکنیزه شده را در صرافیهای بزرگ ارز دیجیتال مانند Bybit و Kraken و همچنین در اکوسیستم DeFi در بلاکچین Solana ارائه میدهد. این مقاله، تجزیه و تحلیل جامعی از معماری فنی محصول، تأثیر بازار، مشارکتهای استراتژیک و پتانسیل آیندهی آن ارائه میدهد.









توکن سازی دارایی ها از یک مفهوم نظری به یک نیروی تحول آفرین تبدیل شده است که بازارهای مالی جهانی را تغییر شکل میدهد. ظهور xStocks مظهر سالها پیشرفت های تکنولوژیکی در زیرساخت های بلاکچین، چارچوب های نظارتی شفاف تر و تقاضای رو به رشد برای ابزارهای مالی با دسترسی بالا است. Backed Finance با آوردن سهام سنتی به بلاکچین، محصولی را ایجاد کرده است که هم به کاربران بومی کریپتو که به دنبال پرتفوی متنوع هستند و هم به سرمایهگذاران سنتی که به دنبال دسترسی آسانتر و امکانات مالی جدید هستند، خدمترسانی میکند.





راه اندازی این پروژه در لحظه ای محوری رخ میدهد که بازار کریپتو از معاملات سوداگرانه به سمت کاربرد های عملی و دنیای واقعی در حال تغییر است. پس از ایجاد ارزش توسط استیبل کوینها، سهام توکنیزه شده گام طبیعی بعدی در استفاده از زیرساخت های بلاکچین برای ایجاد ادغام عمیق تر با سیستم مالی جهانی هستند.













ارز xStocks بر روی بلاکچین Solana ساخته شده است که به دلیل توان عملیاتی بالا، هزینههای تراکنش پایین و اکوسیستم بالغ DeFi انتخاب شده است. توانایی Solana در پردازش هزاران تراکنش در ثانیه با حفظ حداقل کارمزد، آن را به گزینهای ایدهآل برای تقاضاهای معاملاتی با فرکانس بالا در بازار سهام تبدیل میکند.





این توکنها از استاندارد SPL (کتابخانه برنامه Solana) پیروی میکنند و ادغام یکپارچه با برنامههای اصلی Solana مانند کیف پول Phantom wallet Jupiter aggregator و پروتکلهای مختلف DeFi را بدون نیاز به توسعه سفارشی تضمین میکنند.









یکی از ارکان اصلی فناوری xStocks، ادغام آن با راهکارهای اوراکل ارائه شده توسط Chainlink است. این همکاری به یک چالش حیاتی میپردازد: ارائه دقیق و قابل اعتماد قیمتهای داراییهای دنیای واقعی به صورت درون زنجیرهای.





ارز Chainlink به عنوان ارائه دهنده رسمی اوراکل برای xStocks، یک سیستم اختصاصی "جریان داده xStocks" با قابلیت های کلیدی زیر توسعه داده است:





بهروزرسانیهای قیمت با فرکانس بالا: تأخیر زیر ثانیه، همگامسازی بلادرنگ بین قیمتهای درون زنجیرهای و بازارهای سنتی را تضمین میکند.

تایید اقدامات شرکتی: پردازش بلادرنگ سود سهام، تقسیم سهام و سایر رویدادهای شرکتی.

قابلیت همکاری بین زنجیره ای: ادغام با پروتکل همکاری بین زنجیرهای (CCIP)، پایه و اساس گسترش آینده به سایر بلاکچینها.

اثبات ذخایر: تأیید شفاف داراییهای اساسی از طریق پروتکل اثبات ذخایر Chainlink.





این سیستم اوراکل پیشرفته، چیزی را که تیم آن را "تجربه کاربری در سطح CEX با اجرای درون زنجیرهای" مینامد، فراهم میکند و شکاف عملکرد بین محیطهای معاملاتی متمرکز و غیرمتمرکز را پر میکند.









هر توکن xStocks به نسبت 1:1 توسط سهام مربوطه پشتیبانی میشود - به این معنی که هر سهم توکنیزه شده توسط یک سهم واقعی که توسط Backed Finance، یک موسسه مالی دارای مجوز در اروپا، نگهداری میشود، پشتیبانی میشود. این مدل نگهداری چندین مزیت کلیدی ارائه میدهد:





رعایت مقررات: تحت چارچوب مقررات مالی اروپا عمل میکند و اطمینان قانونی و حفاظت از کاربر را تضمین میکند.

قابلیت بازخرید: در اصل، توکنها را میتوان با ارزش بازار خارج از زنجیره بازخرید کرد و از ثبات قیمت پشتیبانی کرد.

نگهداری در سطح نهادی: خدمات نگهداری حرفهای، امنیت دارایی های اساسی را تضمین میکنند.

شفافیت: حسابرسی ها و گزارش های منظم، شفافیت را در مورد دارایی های ذخیره حفظ میکنند.









در مرحله اولیه، xStocks بیش از 60 سهام توکنیزه شده و ETF با دقت انتخاب شده را ارائه میدهد و بر داراییهای با نقدینگی بالا و شناخت بالا که نیازهای سرمایهگذاران خرد و نهادی را برآورده میکنند، تمرکز دارد. استراتژی انتخاب دارایی، بینش عمیق بازار را منعکس میکند:









اپل (APPLx): ارزشمندترین شرکت جهان

مایکروسافت (MSFTx): غولی در حوزه محاسبات ابری و نرم افزار

انویدیا (NVDAx): پیشرو در حوزه نیمه هادی ها و هوش مصنوعی

گوگل/آلفابت (GOOGLx): نیروی غالب در حوزه جستجو و سرویس های ابری

متا (METAx): پلتفرم رسانه های اجتماعی و متاورس









کوین بیس (COINx): یک صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده

میکرواستراتژی (MSTRx): به دلیل نگهداری ذخایر عظیم بیتکوین شناخته شده است

سیرکل (CRCLx): صادرکننده استیبلکوین USDC









صندوق SPDR S&P 500 ETF (SPYx): صندوق شاخص بازار گسترده

صندوق Invesco QQQ Trust (QQQx): و ETF متمرکز بر بخش فناوری





این استراتژی درک دقیق تیم پروژه از تقاضای کاربر را نشان میدهد - دسترسی به داراییهای با کیفیت بالا و حجم بالا از بازارهای سنتی با عملکرد اثبات شده را فراهم میکند.













همکاری کراکن، به عنوان یکی از صرافیهای پیشرو در زمینه ارزهای دیجیتال در جهان، با Backed Finance، نشان دهنده حمایت قوی از مفهوم xStocks است. کاربران کراکن در بیش از 190 کشور اکنون میتوانند مستقیماً از طریق رابط کاربری آشنای معاملات ارزهای دیجیتال به سهام توکنیزه شده دسترسی داشته باشند - که زیرساختی در سطح سازمانی را برای سرمایهگذاران خرد جهانی فراهم میکند.









نوآوری واقعی xStocks نه تنها در توکنسازی، بلکه در ادغام یکپارچه آن با پروتکلهای DeFi نهفته است که موارد استفاده مالی کاملاً جدیدی را آشکار میکند:





کامینو فایننس (Kamino Finance): کامینو به عنوان بزرگترین بازار پول در سولانا (با بیش از 2 میلیارد دلار نقدینگی)، به کاربران اجازه میدهد تا در ازای xStocks به عنوان وثیقه وام بگیرند یا با وام دادن سهام توکنیزه شده، سود کسب کنند - که استراتژیهای مالی پیچیدهای را که قبلاً فقط برای سرمایهگذاران نهادی قابل دسترسی بود، امکانپذیر میکند. : کامینو به عنوان بزرگترین بازار پول در سولانا (با بیش از 2 میلیارد دلار نقدینگی)، به کاربران اجازه میدهد تا در ازای xStocks به عنوان وثیقه وام بگیرند یا با وام دادن سهام توکنیزه شده، سود کسب کنند - که استراتژیهای مالی پیچیدهای را که قبلاً فقط برای سرمایهگذاران نهادی قابل دسترسی بود، امکانپذیر میکند.





ریدیم (Raydium): ریدیم که به عنوان قطب اصلی نقدینگی برای xStocks در سولانا فعالیت میکند، به کاربران این امکان را میدهد که نقدینگی ارائه دهند و کارمزد معاملاتی کسب کنند. مدل بازارساز خودکار (AMM) آن، کشف مداوم قیمت و استخرهای نقدینگی عمیق را تضمین میکند. : ریدیم که به عنوان قطب اصلی نقدینگی برای xStocks در سولانا فعالیت میکند، به کاربران این امکان را میدهد که نقدینگی ارائه دهند و کارمزد معاملاتی کسب کنند. مدل بازارساز خودکار (AMM) آن، کشف مداوم قیمت و استخرهای نقدینگی عمیق را تضمین میکند.





ژوپیتر: ژوپیتر به عنوان تجمیعکننده پیشرو صرافی غیرمتمرکز سولانا، معاملات را در چندین منبع نقدینگی مسیریابی میکند تا اطمینان حاصل شود که کاربران بهترین قیمت را در معاملات xStocks دریافت میکنند. الگوریتم های مسیریابی پیشرفته آن، کیفیت اجرای بسیار رقابتی را ارائه می دهند.









تشکیل اتحادیه xStocks نشان دهنده تمرکز استراتژیک بر بی طرفی و دسترسی گسترده به جای انحصار پلتفرم است. اعضای این اتحادیه عبارتند از:





و Backed Finance (صادرکننده توکن و آغازگر پروژه)؛ Kraken (صرافی ارز دیجیتال اصلی)؛ Solana (زیرساخت بلاکچین)؛ AlchemyPay (ارائه دهنده راهکارهای پرداخت)؛ Chainlink (ارائه دهنده زیرساخت اوراکل)





این مدل مشارکتی تضمین میکند که xStocks به عنوان یک طبقه دارایی "کالای عمومی" که به کل اکوسیستم سود میرساند، تکامل یابد، نه اینکه محدود به یک پلتفرم یا بلاکچین واحد باشد.













و xStocks اولین حضور قدرتمند خود در بازار را تجربه کرد و ظرف چند ساعت پس از راهاندازی به حجم معاملات بیش از 2 میلیون دلار رسید - که نشان دهنده تقاضای پنهان قابل توجه در اکوسیستم کریپتو برای محصولات سهام توکنیزه شده است.





چندین عامل کلیدی در این عملکرد قوی نقش داشتند:





تقاضای انباشته: کاربران کریپتو مدتهاست که به دنبال راههایی برای دسترسی به داراییهای سنتی بدون ترک اکوسیستم کریپتو هستند.

معاملات 24 ساعته: برخلاف بازارهای سهام سنتی، xStocks از معاملات 24 ساعته پشتیبانی میکند.

دسترسی جهانی: کاربران میتوانند بدون محدودیت جغرافیایی کارگزاران سنتی، در سهام ایالات متحده سرمایهگذاری کنند.

ادغام DeFi: دسترسی فوری به موارد استفاده عملی فراتر از معامله از طریق ادغام با پروتکلهای DeFi موجود









اکنون xStocks از یک استراتژی نقدینگی ترکیبی استفاده میکند که منابع متمرکز و غیرمتمرکز را با هم ترکیب میکند:





صرافیهای متمرکز، دفاتر سفارش عمیق و نقدینگی در سطح نهادی را ارائه میدهند.

پروتکلهای غیرمتمرکز از بازارسازی خودکار و فرصتهای بازدهی پشتیبانی میکنند.

آربیتراژ بین پروتکلی به حفظ قیمتگذاری ثابت در پلتفرمها کمک میکند.





این رویکرد چندلایه، نقدینگی قوی و کشف قیمت کارآمد را تضمین میکند، در حالی که نقاط دسترسی متنوعی متناسب با ترجیحات مختلف کاربران ارائه میدهد.













به عنوان یک موسسه مالی دارای مجوز در اروپا، Backed Finance یک پایه نظارتی محکم برای xStocks فراهم میکند که ابعاد کلیدی انطباق را پوشش میدهد:





الزامات مجوز: تحت مقررات خدمات مالی اروپا فعالیت میکند و انطباق در نگهداری داراییها و توکنسازی را تضمین میکند.





حمایت از مصرفکننده: نظارت نظارتی، تضمینکننده حفاظت از سرمایهگذاران خرد، از جمله مکانیسمهای حل اختلاف و استانداردهای عملیاتی است.





مبارزه با پولشویی (AML): مطابق با قوانین AML اتحادیه اروپا است و بررسیهای لازم و نظارت بر تراکنشها را تضمین میکند.









با توجه به پیچیدگیهای نظارتی پیرامون اوراق بهادار توکنیزه شده، xStocks در حال حاضر برای کاربران در ایالات متحده و سایر حوزههای قضایی محدود در دسترس نیست. این محدودیت، رویکردی محتاطانه و مبتنی بر انطباق را نشان میدهد، نه یک محدودیت فنی - که به محصول اجازه میدهد در محیطهای سهلگیرانهتر به بلوغ برسد و در عین حال، با بهبود وضوح نظارتی، فضای توسعه را نیز حفظ کند.













در مقایسه با کارگزاران آنلاین مرسوم، xStocks چندین مزیت متمایز ارائه میدهد:





معاملات 24 ساعته: محدودیتهای سنتی ساعت بازار را از بین میب رد و امکان معامله مداوم را فراهم میکند.

دسترسی جهانی: موانع جغرافیایی را از بین میبرد و به کاربران در سراسر جهان اجازه می دهد تا در سهام ایالات متحده سرمایهگذاری کنند.

مانع ورود کم: حداقل الزامات سرمایه گذاری را کاهش میدهد و راه اندازی حساب را ساده میکند.

ادغام DeFi: امکان استفاده از داراییهای سهام به عنوان وثیقه یا شرکت در استراتژی های بازده را فراهم می کند.









در فضای ارزهای دیجیتال، xStocks با چندین دسته از محصولات رقابت میکند:





قراردادهای CFD سهام (قراردادهای مابهالتفاوت): برخی از صرافیهای ارز دیجیتال، CFDهایی را روی سهام سنتی ارائه میدهند، اما اینها فاقد حقوق مالکیت و قابلیت ترکیب DeFi مانند xStocks هستند.

دارایی های مصنوعی: سایر پروتکلها از طریق مکانیسمهای مصنوعی، داراییهای سنتی را در معرض دید قرار میدهند، اگرچه ممکن است فاقد پشتوانه مستقیم xStocks و انطباق با مقررات باشند.

و ETFهای سنتی: ETFهای با موضوع کریپتو، داراییهای سنتی را در معرض دید قرار میدهند، اما فاقد جزئیات xStocks در انتخاب سهام و قابلیتهای ادغام DeFi هستند.













عرضه اولیه بیش از 60 دارایی، تنها آغاز یک استراتژی توسعه گستردهتر است. حوزههای تمرکز آینده عبارتند از:





سهام بینالمللی: گسترش فراتر از سهام ایالات متحده برای شامل کردن سهام اروپا، آسیا و بازارهای نوظهور





درآمد ثابت: معرفی اوراق قرضه توکنیزه شده و سایر ابزارهای بدهی





کالاها: افزایش ریسک فلزات گرانبها، انرژی و محصولات کشاورزی





داراییهای جایگزین: گنجاندن بالقوه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs)، زیرساختها و سایر طبقات سرمایهگذاری جایگزین









استقرار بین زنجیرهای: استفاده از Chainlink CCIP برای استقرار xStocks در بلاکچینهای اضافی مانند اتریوم، Polygon و موارد دیگر





قابلیت های پیشرفته DeFi: توسعه محصولات مالی پیچیده مانند آپشنها، محصولات ساختاریافته و ابزارهای مدیریت خودکار پرتفوی





زیرساخت های نهادی: افزایش پشتیبانی از تراکنشهای در مقیاس بزرگ و خدمات اختصاصی نگهداری متناسب با سرمایهگذاران نهادی









ابزارهای توسعهدهندگان: ساخت APIها و چارچوبهای توسعه برای پشتیبانی از ادغام برنامههای شخص ثالث

منابع آموزشی: ارائه محتوای آموزشی جامع برای کمک به کاربران در درک و استفاده مؤثر از داراییهای توکنیزه شده

گسترش جهانی: گسترش به بازارهای منطقهای جدید، منوط به تأیید نظارتی













اکوسیستم xStocks از طریق کانالهای متعدد ارزش ایجاد میکند:





هزینه های معاملاتی: کمیسیون های پلتفرم های معاملاتی یکپارچه

هزینه های نگهداری: هزینه های نگهداری و مدیریت دارایی های اساسی

تقسیم درآمد ادغام DeFi: درآمد مشترک با شرکای پروتکل DeFi

خدمات ارزش افزوده: ویژگی های ممتاز و هزینه های خدمات نهادی









این مدل اقتصادی برای طیف وسیعی از شرکتکنندگان مفید است:





دارندگان توکن: از طریق قابلیتهای بومی کریپتو، در معرض داراییهای سنتی قرار می گیرند.

ارائهدهندگان نقدینگی: با مشارکت در نقدینگی، کارمزد معاملاتی دریافت می کنند.

شرکای پروتکل: از طریق ادغام و همکاری در خدمات، درآمد را به اشتراک می گذارند.

رشد اکوسیستم: کارمزدها از توسعه و گسترش مداوم پشتیبانی میکنند.













و xStocks با حذف موانع سنتی، گامی مهم در جهت دموکراتیزه کردن دسترسی به بازارهای سهام جهانی برمیدارد:





دسترسی جغرافیایی: کاربران جهانی را قادر میسازد تا بدون محدودیتهای مکانی در سهام ایالات متحده سرمایهگذاری کنند.

آستانه های سرمایهگذاری پایین: مالکیت جزئی و نقاط ورود پایینتر، سرمایهگذاری را قابل دسترستر میکند.

دسترسی 24 ساعته: معاملات مداوم، مناطق زمانی جهانی و ترجیحات کاربر را در بر میگیرد.

خدمات مالی یکپارچه: ادغام DeFi ابزارهای مالی حرفه ای را در اختیار کاربران خرد قرار میدهد.









ادغام داراییهای سنتی با زیرساخت بلاکچین، مزایای بهرهوری متعددی را به همراه دارد:





تسویه سریع تر: تسویه تقریباً فوری در مقایسه با جدول زمانی سنتی T+2

هزینه های تراکنش کمتر: کارایی بلاکچین هزینه های انتقال و نگهداری دارایی را کاهش میدهد

شفافیت بیشتر: تراکنش های درون زنجیره ای قابلیت ردیابی و حسابرسی کامل را ارائه میدهند

انباشت نقدینگی جهانی: ادغام بین پلتفرمی، بازارهای عمیق تر و کارآمد تری را ایجاد میکند









راهاندازی xStocks توسط Backed Finance نقطه عطفی بزرگ در تکامل خدمات مالی مبتنی بر بلاکچین است. این پروژه با پیوند موفقیتآمیز سهام سنتی با زیرساخت DeFi، قابلیت اجرایی داراییهای توکنیزه شده را به عنوان یک محصول مالی اصلی نشان داده است.





و xStocks با زیرساخت اوراکل پیشرفته، مشارکتهای استراتژیک قوی و اولین حضور چشمگیر در بازار، پتانسیل تغییر اساسی نحوه دسترسی افراد و موسسات به بازارهای سهام جهانی را نشان میدهد. دسترسی 24 ساعته، دسترسی جهانی و قابلیت ترکیب DeFi، یک گزاره ارزشی ارائه میدهد که زیرساختهای مالی سنتی برای تکرار آن تلاش میکنند.





با این حال، موفقیت بلندمدت xStocks به چندین عامل کلیدی بستگی دارد: رعایت مداوم مقررات و گسترش منطقهای، مقیاسپذیری زیرساخت فنی آن برای مدیریت حجمهای رو به رشد، تنوعبخشی به طبقات دارایی برای برآوردن نیازهای متنوع سرمایهگذاران و نوآوری مداوم در ادغام DeFi. اهمیت xStocks فراتر از خود محصول است - این ثابت میکند که ادغام امور مالی سنتی و امور مالی غیرمتمرکز صرفاً یک دیدگاه نظری نیست، بلکه یک واقعیت عملی است. این موفقیت میتواند نوآوریهای بیشتر در حوزه داراییهای توکنیزه شده را تسریع کرده و پذیرش زیرساختهای مالی بلاکچین را تسریع بخشد.





با ادامه تکامل و گسترش این پروژه، به عنوان یک مطالعه موردی حیاتی برای امکانسنجی تبدیل داراییهای توکنیزه شده به یک دسته اصلی در امور مالی جریان اصلی مطرح میشود. شاخصهای اولیه نشان میدهند که xStocks در حال حاضر بر موانع فنی، نظارتی و بازار که قبلاً مانع تلاشهای توکنیزه شدن بودهاند، غلبه کرده و آن را به عنوان یک معیار بالقوه برای خدمات مالی بلاکچین نسل بعدی قرار داده است.





معیار نهایی موفقیت آن در توانایی آن در خدمترسانی به میلیونها کاربر در سراسر جهان تحت چارچوبهای سازگار، گسترش پوشش داراییها و نوآوری مداوم برای ارائه ارزش کاربری فراتر از امور مالی سنتی نهفته است. پیشرفتهای اولیه نشان میدهد که این پروژه به طور پیوسته به سمت این چشمانداز بلندپروازانه در حال پیشرفت است - که به طور بالقوه آغازگر دوران جدیدی از دسترسی توکنیزه شده به بازارهای مالی جهانی است.





