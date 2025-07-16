هفت سال رشد MEXC به سمت تعالی: ساختن آینده دست در دست کاربران ما

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC
TL;DRدلار USDe، دلاری مصنوعی نه متکی بر ارز فیات: برخلاف استیبلکوینهای سنتی که پشتوانه آنها ذخایر فیات است، USDe بر پایه داراییهای رمزارزی و موقعیتهای فروش آتی (Short Futures) پشتیبانی میشود. این ساخت
TL;DR1) دستاورد مهم: BIANRENSHENG （BINANCELIFE） نخستین میم کوین چینی شد که در بایننس عرضه شد و قواعد مرسوم بازار را شکست.2) رشد انفجاری: ظرف تنها سه روز از زمان عرضه، ارزش بازار BINANCELIFE از صفر به
TL;DR1) هوش غیرمتمرکز در لبه: پروژه 375ai موفق به طراحی و پیادهسازی نخستین شبکه غیرمتمرکز هوش داده در لبه شده است که پردازش و تحلیل دادهها را مستقیماً در منبع و بهصورت بلادرنگ انجام میدهد. این معماری،