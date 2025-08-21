چگونه تنظیمات برداشت را انجام دهیم





مسائل امنیتی در حوزه ارزهای دیجیتال همواره مورد توجه پلتفرم ها و کاربران بوده است. تأثیر حادثه Mt. Gox هنوز از بین نرفته و موارد سرقت ارز دیجیتال همچنان ادامه دارد. برای حفاظت از دارایی کاربران، MEXC احراز هویت دو عاملی (2FA) و تنظیمات امنیتی پیشرفته ارائه میدهد.





هنگام انجام برداشت، باید کدهای تأیید ایمیل، کدهای تأیید موبایل و کدهای گوگل آتنتیکیتور را وارد کنید. این موارد همگی اقدامات امنیتی در چارچوب احراز هویت دو عاملی (2FA) هستند. برای اطمینان از امنیت حساب خود، توصیه میشود حداقل یکی از روشهای احراز هویت دو عاملی را فعال کنید. اگر میخواهید نحوه تنظیم گوگل آتنتیکیتور را بیاموزید، میتوانید به محتوای با عنوان "اتصال Google Authenticator" مراجعه کنید. در تنظیمات امنیتی پیشرفته، میتوانید برداشت ها را پیکربندی کنید تا از امنیت دارایی های شخصی خود اطمینان حاصل کنید.





وب

اپلیکیشن









مرکز امنیتی را انتخاب کنید. به پایین بروید تا به «امنیت پیشرفته» برسید و در زیر «تنظیمات امنیتی صندوق» را پیدا خواهید کرد. وارد MEXC شوید، نشانگر ماوس را روی نماد کاربر در گوشه سمت راست بالای صفحه اصلی نگه دارید ورا انتخاب کنید. به پایین بروید تا به «امنیت پیشرفته» برسید و در زیر «تنظیمات امنیتی صندوق» را پیدا خواهید کرد.









«تنظیمات امنیتی صندوق» به سه ویژگی تقسیم میشود: برداشت سریع، لیست سفید برداشت و انتقال سریع +DEX.













روی دکمه ی تغییر وضعیت در سمت راست «برداشت سریع» کلیک کنید، محدودیت مبلغ برداشت/انتقال تکی بدون تأیید را انتخاب کنید. در اینجا، ما از 500 USDT به عنوان مثال استفاده خواهیم کرد. روی تأیید کلیک کنید.









اطلاعات تأیید امنیتی را پر کنید و برای فعال کردن برداشت سریع، روی تأیید کلیک کنید.





لطفاً توجه داشته باشید که تأیید بر اساس تنظیمات احراز هویت دو عاملی (2FA) که شخصاً پیکربندی کردهاید، انجام خواهد شد. در مثال زیر، روش های تأیید موجود عبارتند از تأیید ایمیل، تأیید Google Authenticator و تأیید پیامکی موبایل.









پس از فعال سازی برداشت سریع، زمانی که مقدار برداشت خورد شما کمتر از 500 USDT باشد، دیگر نیازی به احراز هویت دو عاملی (2FA) نخواهد بود و برداشت مستقیماً انجام خواهد شد.









برای فعال کردن این ویژگی، روی دکمهی تغییر وضعیت در سمت راست فهرست سفید برداشت کلیک کنید و تأیید امنیتی را تکمیل کنید.





لازم به ذکر است که قبل از فعال کردن فهرست سفید برداشت، میتوانید به هر آدرسی برداشت کنید. پس از فعال کردن، فقط میتوانید به آدرسهای موجود در فهرست سفید خود برداشت کنید.









پس از فعال شدن موفقیت آمیز لیست سفید برداشت، روی مدیریت آدرس ها/مخاطبین لیست سفید کلیک کنید تا به صفحه تنظیمات آدرسها/مخاطبین برداشت هدایت شوید.









روی «افزودن آدرس برداشت» کلیک کنید، آدرس عادی را انتخاب کنید، رمز ارز، شبکه انتقال، آدرس برداشت و برچسب آدرس (اختیاری) را وارد کنید. سپس، کادر کنار «تنظیم به عنوان آدرس لیست سفید» را علامت بزنید و روی تأیید کلیک کنید.









اطلاعات تأیید امنیتی را پر کنید و برای تکمیل افزودن آدرس برداشت، روی تأیید کلیک کنید. به طور مشابه، تأیید بر اساس تنظیمات احراز هویت دو عاملی (2FA) که شخصاً پیکربندی کردهاید، انجام خواهد شد.









اگر میخواهید چندین آدرس را به صورت عمده به لیست سفید خود اضافه کنید، میتوانید روی افزودن عمده کلیک کنید. در صفحه «افزودن عمده آدرس برداشت»، رمز ارز، شبکه انتقال، برچسب آدرس (اختیاری)، آدرس برداشت، یادداشت/برچسب (اختیاری) را وارد کنید و گزینه «لیست سفید» را فعال کنید. پس از افزودن همه آدرسها، روی ذخیره کلیک کنید.









ویژگی محدودیت امنیتی لیست سفید:





هنگامی که لیست سفید برداشت فعال باشد، گزینه محدودیت امنیتی لیست سفید ظاهر میشود. لطفاً توجه داشته باشید:

پس از فعال شدن، برداشتها به آدرسهای لیست سفید جدید، نیاز به یک دوره انتظار 24 ساعته دارند.

اگر این ویژگی را پس از فعال کردن غیرفعال کنید، حساب شما باید 24 ساعت صبر کند تا برداشتها دوباره انجام شوند.

برای امنیت داراییهایتان، اکیداً توصیه میشود که این ویژگی را فعال نگه دارید.













روی دکمه جابجایی کنار «انتقال سریع DEX+» کلیک کنید، محدودیت انتقال بدون تأیید (1 تا 2,000 USDT، مثلاً 200 USDT) را وارد کنید، سپس روی تأیید کلیک کنید.





اطلاعات تأیید امنیتی را پر کنید و دوباره روی تأیید کلیک کنید تا ویژگی انتقال سریع +DEX فعال شود.





پس از فعال شدن، انتقالهای کوچک توکنهای شبکه اصلی بین حساب +DEX و حساب اسپات شما دیگر نیازی به تأیید امنیتی نخواهند داشت.













در داخل اپلیکیشن، روی نماد کاربر در گوشه بالا سمت چپ ضربه بزنید و امنیت را انتخاب کنید. سپس، به پایین صفحه بروید و تنظیمات امنیتی دارایی را انتخاب کنید.













1) روی دکمهی تغییر وضعیت در سمت راست لیست سفید ضربه بزنید، کد تأیید احراز هویت دو مرحلهای را وارد کنید، و ویژگی لیست سفید فعال خواهد شد. پس از فعال شدن، فقط میتوانید به آدرسهای موجود در لیست سفید برداشت کنید و برداشت به آدرسهای دیگر امکانپذیر نخواهد بود.





2) اگر هیچ آدرسی در لیست سفید ندارید، روی آدرس برداشت در زیر ضربه بزنید تا وارد صفحهی افزودن آدرسهای لیست سفید شوید.





3) روی افزودن آدرس ضربه بزنید.





4) در نوار جستجو، رمزارزی را که میخواهید اضافه کنید وارد کنید. در این مثال، ما از MX استفاده خواهیم کرد.





5) رمزارز، آدرس، جزئیات شبکه و غیره را وارد کنید. سپس، کادر کنار «افزودن به لیست سفید» را علامت بزنید و برای اتمام، روی تأیید ضربه بزنید.









محدودیت امنیتی لیست سفید:





هنگامی که لیست سفید برداشت فعال باشد، گزینه محدودیت امنیتی لیست سفید ظاهر میشود. لطفاً توجه داشته باشید:

پس از فعال شدن، برداشتها به آدرسهای لیست سفید جدید، نیاز به یک دوره انتظار 24 ساعته دارند.

اگر این ویژگی را پس از فعال کردن غیرفعال کنید، حساب شما باید 24 ساعت صبر کند تا برداشتها دوباره انجام شوند.

برای امنیت دارایی هایتان، اکیداً توصیه میشود که این ویژگی را فعال نگه دارید.













روی دکمهی تغییر وضعیت در سمت راست «برداشت سریع» ضربه بزنید، محدودیت برداشت تکی بدون تأیید را انتخاب کنید، روی تأیید ضربه بزنید، کد تأیید را برای احراز هویت دو مرحلهای وارد کنید و ویژگی برداشت سریع فعال خواهد شد. تصویر زیر محدودیت برداشت تکی بدون تأیید ۵۰۰ USDT را نشان میدهد که تنظیم شده است.





پس از فعال شدن ویژگی برداشت سریع، دیگر برای برداشتهای کوچک (مانند 500 USDT) به آدرسهای لیست سفید، تأیید امنیتی لازم نخواهد بود و امکان برداشت سریع را فراهم میکند.













دکمه جابجایی کنار «انتقال سریع +DEX» را لمس کنید، محدودیت انتقال تعیینشده برای هر تراکنش (1 تا 2,000 USDT، مثلاً 200 USDT) را وارد کنید، سپس روی تأیید ضربه بزنید.





اطلاعات تأیید امنیتی را پر کنید و دوباره روی تأیید ضربه بزنید تا ویژگی انتقال سریع +DEX فعال شود.





پس از فعال شدن، انتقالهای کوچک توکنهای شبکه اصلی بین حساب +DEX و حساب اسپات شما دیگر نیازی به تأیید امنیتی نخواهند داشت.













اگر شما به طور مکرر برداشت انجام میدهید، تنظیمات برداشت میتواند کارایی شما را افزایش داده و به طور مؤثر از دارایی های شما محافظت کند.





ویژگی برداشت سریع به شما این امکان را میدهد که برداشتهایی را در یک بازه خاص از مبلغ بدون نیاز به احراز هویت دو عاملی (2FA) آغاز کنید و بهسرعت وجه را برداشت کنید. هنگامی که از ویژگی لیست سفید برداشت استفاده میکنید، میتوانید بهسرعت به آدرسهای پرکاربرد برداشت کنید بدون اینکه هر بار نیاز به کپی کردن این آدرسها داشته باشید. تنها کافی است این آدرسها را هنگام تنظیم لیست سفید برچسبگذاری کنید.





در سناریوهای عملی، اگر عادت به سرمایهگذاری بلندمدت دارید، میتوانید توکنهایی را که در پلتفرم MEXC خریداری کردهاید، خریداری کرده و سپس از ویژگی لیست سفید برای برداشت سریع به آدرسهای مختلف کیف پول استفاده کنید. اگر بهطور مکرر انتقالهای کوچک به آدرسهای خاص انجام میدهید، مانند پرداخت حقوق به همکاران، استفاده از ویژگی برداشت سریع نیز میتواند کارایی شما را افزایش دهد.



