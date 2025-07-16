Fragmetric (FRAG): زیرساخت مدیریت دارایی مدولار و استیک مجدد در سولانا

با گسترش مدیریت دارایی درونزنجیرهای و استیک مجدد به عنوان ارکان اصلی اکوسیستم دیفای، Fragmetric راه حلی ماژولار و ترکیب پذیر را در شبکه سولانا پیشگام شده است. با معرفی استاندارد دارایی FRAG-22 و مدل استیکینگ نقد شونده چند دارایی، Fragmetric تجربه ای یکپارچه در استیکینگ و مکانیزمی کارآمد برای توزیع سود ارائه میدهد — و زیرساختی ایمن تر و انعطاف پذیرتر برای همکاری بین دارایی ها میسازد که هم برای کاربران و هم توسعه دهندگان طراحی شده است.









پروتکل Fragmetric یک سیستم مدیریت دارایی ماژولار است که بر بستر شبکه سولانا ایجاد شده است. هدف آن، ارائه رویکردی یکپارچه برای مدیریت نقدینگی، تجمیع پاداش ها و پشتیبانی از حاکمیت ماژولار برای انواع مختلف دارایی های استیک شده، از جمله SOL و توکن های استیکینگ نقد شونده (LST) پیشرو است.





این پروتکل بر پایه دو مؤلفه کلیدی طراحی شده است:





چارچوب استاندارد FRAG-22: یک ساختار مدیریت دارایی مبتنی بر Solana Token Extensions که امکان نگاشت چند دارایی و کنترل ماژولار را فراهم میکند.

دارایی های نماینده Frag (مانند fragSOL و fragJTO): توکن هایی که کاربران در ازای واریز دارایی های استیک شده دریافت میکنند. این توکن ها نقدشونده، ترکیب پذیر و دارای قابلیت بازتوزیع خودکار سود هستند.





با تکیه بر یک چارچوب استاندارد سازی شده برای دارایی ها و مدل پاداش دهی خودکار، پروتکل Fragmetric به دنبال افزایش بهره وری سرمایه در فرآیند استیکینگ، کاهش پیچیدگی های عملیاتی، و ایجاد زیرساختی بنیادی برای نسل جدید همکاری های دارایی محور در اکوسیستم دیفای است.









2.1 پشتیبانی از انواع مختلف دارایی های استیک شده





کاربران میتوانند دارایی های مختلفی را در Fragmetric واریز کنند، از جمله SOL (توکن بومی شبکه سولانا) و انواع توکن های استیکینگ نقد شونده (LST) مانند JitoSOL، mSOL، bSOL، JTO و دیگر موارد.





پس از واریز، کاربران توکن های معادل frag (مانند fragSOL) را دریافت میکنند که نمایانگر موقعیت استیک شده آن ها هستند. این توکن های frag نقد شونده بوده و میتوان از آن ها در پروتکل های دیفای برای معامله، استیک مجدد یا سایر فعالیت های سودآور استفاده کرد.





2.2 منابع متنوع سوددهی





با تجمیع چندین جریان درآمدی، توکن های frag به دارندگان خود امکان کسب بازدهی مرکب را میدهند. منابع اصلی این سودها عبارتاند از:





پاداش های اعتبارسنج PoS: پاداش های سنتی بلاک ناشی از استیکینگ در شبکه های اثبات سهام

درآمد MEV (بیشینه ارزش قابل استخراج): یکپارچه سازی با فرصت های MEV از طریق شبکه Jito

مشوق های خدمات شبکه ماژولار (AVS): پاداش های حاصل از مشارکت در سرویس های غیرمتمرکز مانند Switchboardk (اوراکل) و Ping Network (زیرساخت نود)





2.3 استاندارد ماژولار دارایی FRAG-22





استاندارد FRAG-22 یک استاندارد بومی دارایی است که توسط Fragmetric در شبکه سولانا معرفی شده و بر پایه Token Extensions ساخته شده است. این استاندارد ویژگی های کلیدی زیر را ارائه میدهد:





نمایش یکپارچه دارایی ها: نگاشت انواع دارایی های استیک شده به توکن های frag که مدیریت پورتفولیو و یکپارچه سازی را ساده میکند

ماژول های کنترل برنامه پذیر: امکان مدیریت پویا انتقال ها، پاداش ها و پارامترها از طریق هوک های انتقال

ردیابی و توزیع خودکار پاداشها: رفع ناهماهنگی های رایج در سیستم پاداش LST سنتی برای بهبود دقت و عدالت

ترکیب پذیری آماده برای دیفای: مدل های استاندارد دارایی که سازگاری و یکپارچگی با سایر پروتکلهای دیفای را ارتقاء میدهند





2.4 معماری امنیتی و حسابرسی ها





تمام اجزای حیاتی پروتکل Fragmetric تحت حسابرسی و اعتبارسنجی رسمی توسط Certora و Quantstamp قرار گرفته اند. این موارد شامل سیستم توزیع پاداش، کنترل سطوح دسترسی قرارداد ها و زیرساخت مسیریابی دارایی بین ماژول ها میباشند—که امنیت قوی پروتکل و مدیریت شفاف دارایی ها را تضمین میکنند.









توکن FRAG توکن بومی حاکمیتی پروتکل Fragmetric است و با عرضه ثابت 1 میلیارد توکن منتشر میشود. این توکن تنها یک بار توزیع شده و هیچ برنامه ای برای تورم یا عرضه اضافی در آینده وجود ندارد.فراتر از نقش اصلی در حاکمیت، دارندگان توکن FRAG میتوانند با استیک کردن آن در فرآیند های رأی گیری و پیشنهادات پروتکل مشارکت داشته باشند. همچنین این توکن نقش مهمی در ایجاد مشوقهای درون اکوسیستم ایفا میکند:استیک FRAG باعث دریافت امتیاز ایردراپ (F Points) و افزایش وزن پاداش ها میشود.در آینده، توکن FRAG برای تشویق توسعه دهندگان ماژول ها، مشارکت کنندگان شبکه، و یکپارچه سازی خدمات اعتبارسنجی فعال (AVS) نیز استفاده خواهد شد—و به این ترتیب به محرک اصلی ارزش و هماهنگی در کل سیستم تبدیل میشود.مروری بر تخصیص و زمانبندی آزادسازی توکن به شرح زیر است:





دسته بندی تخصیص برنامه آزادسازی مشارکت کنندگان اصلی 20% یک سال قفل اولیه (cliff) + آزادسازی خطی طی دو سال سرمایه گذاران اولیه 22% 10% آزادسازی اولیه، مابقی با قفل یک ساله و آزادسازی دو ساله بنیاد 13% آزادسازی خطی چهار ساله بهصورت فصلی توسعه جامعه و اکوسیستم 30% یک سوم آزادسازی اولیه، مابقی طی چهار سال آزاد میشود ایردراپ 15% آزادسازی مرحله ای؛ 1.8% تخصیص یافته در فصل اول













اولین رویداد ایردراپ Fragmetric (فصل اول) با ثبت اسنپ شات در ژوئن 2025 به پایان رسید و از 2 ژوئیه ادعاها باز شد. این ایردراپ به اعضای فعال جامعه، از جمله دارندگان دارایی هایی مانند fragSOL و fragJTO، توزیع شد. این ایردراپ نه تنها نقطه عطف مهمی در توزیع اولیه توکن FRAG بود، بلکه هدف آن تشویق مشارکت گسترده کاربران، تقویت تعامل جامعه و پایهریزی برای حکمرانی غیرمتمرکز بود.





همزمان، توکن FRAG بهصورت رسمی از اول ژوئیه 2025 در چندین صرافی از جمله MEXC برای معامله لیست شد. عرضه در گردش اولیه تقریباً 202 میلیون توکن بود. با ادامه پیشرفت پروتکل و تعمیق مشارکت جامعه، انتظار میرود کاربردهای FRAG فراتر از حکمرانی و استیکینگ پایه ای گسترش یافته و شامل مشوق های گسترده تر اکوسیستم و همکاری های فراتحولی پروتکلها شود.





یک راهکار جامع برای بهره وری دارایی، حکمرانی مدولار و ادغام بازده چندگانه توسط Fragmetric ارائه میشود که از استاندارد FRAG-22 و مدل چند دارایی استیک مجدد استفاده میکند. نوآوری این پروژه در بهکارگیری مکانیزم های استاندارد و خودکار برای ایجاد تعادل بین نقدینگی دارایی و بازده مرکب است. در آینده، Fragmetric قصد دارد پشتیبانی از انواع گسترده تری از توکن های استیکینگ نقد شونده (LST) و خدمات فعال تأیید شده (AVS) را گسترش دهد، با شبکه ای وسیع تر از توسعه دهندگان مدولار ادغام شود و زیرساخت دارایی مشارکتی را برای کل اکوسیستم سولانا و چند زنجیره ای بسازد.





به عنوان پروژه ای که نوآوری فنی را با کاربرد دنیای واقعی ترکیب میکند، Fragmetric مزایای ساختاری واضح و پتانسیل بلند مدت در حوزه تأمین مالی استیکینگ را نشان میدهد و ارزش دنبال کردن دارد.





