Zoomer is an omnichain token created using the open XERC20 cross-chain standard to onboard the true crypto-native generation, Gen Z, into the world of crypto and Web3.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zoomer (ZOOMER) kohta Kui palju on Zoomer (ZOOMER) tänapäeval väärt? Reaalajas ZOOMER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZOOMER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZOOMER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zoomer turukapitalisatsioon? ZOOMER turukapitalisatsioon on $ 495.93K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZOOMER ringlev varu? ZOOMER ringlev varu on 69.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZOOMER (ATH) hind? ZOOMER saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ZOOMER madalaim (ATL) hind? ZOOMER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ZOOMER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZOOMER kauplemismaht on -- USD . Kas ZOOMER sel aastal kõrgemale ka suundub? ZOOMER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZOOMER hinna ennustust

