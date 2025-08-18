Mis on Zenon (ZNN)

Üksuse Zenon (ZNN) allikas Ametlik veebisait

Zenon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zenon (ZNN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zenon (ZNN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zenon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zenon hinna ennustust kohe!

ZNN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Zenon (ZNN) tokenoomika

Zenon (ZNN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZNN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zenon (ZNN) kohta Kui palju on Zenon (ZNN) tänapäeval väärt? Reaalajas ZNN hind USD on 0.47382 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZNN/USD hind? $ 0.47382 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZNN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zenon turukapitalisatsioon? ZNN turukapitalisatsioon on $ 5.98M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZNN ringlev varu? ZNN ringlev varu on 12.62M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZNN (ATH) hind? ZNN saavutab ATH hinna summas 5.53 USD . Mis oli kõigi aegade ZNN madalaim (ATL) hind? ZNN nägi ATL hinda summas 0.352745 USD . Milline on ZNN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZNN kauplemismaht on -- USD . Kas ZNN sel aastal kõrgemale ka suundub? ZNN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZNN hinna ennustust

Zenon (ZNN) Olulised valdkonna uudised