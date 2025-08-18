Rohkem infot ZNN

Zenon hind (ZNN)

Loendis mitteolevad

1 ZNN/USD reaalajas hind:

$0.474496
$0.474496$0.474496
-2.00%1D
USD
Zenon (ZNN) reaalajas hinnagraafik
Zenon (ZNN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.470898
$ 0.470898$ 0.470898
24 h madal
$ 0.499445
$ 0.499445$ 0.499445
24 h kõrge

$ 0.470898
$ 0.470898$ 0.470898

$ 0.499445
$ 0.499445$ 0.499445

$ 5.53
$ 5.53$ 5.53

$ 0.352745
$ 0.352745$ 0.352745

+0.62%

-2.20%

-22.26%

-22.26%

Zenon (ZNN) reaalajas hind on $0.47382. Viimase 24 tunni jooksul ZNN kaubeldud madalaim $ 0.470898 ja kõrgeim $ 0.499445 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZNNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.53 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.352745.

Lüliajalise tootluse osas on ZNN muutunud +0.62% viimase tunni jooksul, -2.20% 24 tunni vältel -22.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zenon (ZNN) – turuteave

$ 5.98M
$ 5.98M$ 5.98M

--
----

$ 5.98M
$ 5.98M$ 5.98M

12.62M
12.62M 12.62M

12,624,193.72163795
12,624,193.72163795 12,624,193.72163795

Zenon praegune turukapitalisatsioon on $ 5.98M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZNN ringlev varu on 12.62M, mille koguvaru on 12624193.72163795. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.98M.

Zenon (ZNN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Zenon ja USD hinnamuutus $ -0.0106677476097046.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zenon ja USD hinnamuutus $ -0.0975555579.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zenon ja USD hinnamuutus $ +0.0322348748.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zenon ja USD hinnamuutus $ -0.3449804512466401.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0106677476097046-2.20%
30 päeva$ -0.0975555579-20.58%
60 päeva$ +0.0322348748+6.80%
90 päeva$ -0.3449804512466401-42.13%

Mis on Zenon (ZNN)

Üksuse Zenon (ZNN) allikas

Ametlik veebisait

Zenon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zenon (ZNN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zenon (ZNN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zenon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zenon hinna ennustust kohe!

ZNN kohalike valuutade suhtes

Zenon (ZNN) tokenoomika

Zenon (ZNN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZNN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zenon (ZNN) kohta

Kui palju on Zenon (ZNN) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZNN hind USD on 0.47382 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZNN/USD hind?
Praegune hind ZNN/USD on $ 0.47382. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zenon turukapitalisatsioon?
ZNN turukapitalisatsioon on $ 5.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZNN ringlev varu?
ZNN ringlev varu on 12.62M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZNN (ATH) hind?
ZNN saavutab ATH hinna summas 5.53 USD.
Mis oli kõigi aegade ZNN madalaim (ATL) hind?
ZNN nägi ATL hinda summas 0.352745 USD.
Milline on ZNN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZNN kauplemismaht on -- USD.
Kas ZNN sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZNN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZNN hinna ennustust.
Zenon (ZNN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

