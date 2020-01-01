Zenon (ZNN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zenon (ZNN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zenon (ZNN) teave Ametlik veebisait: https://zenon.network/ Ostke ZNN kohe!

Zenon (ZNN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zenon (ZNN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M Koguvaru: $ 12.64M $ 12.64M $ 12.64M Ringlev varu: $ 12.64M $ 12.64M $ 12.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.53 $ 5.53 $ 5.53 Kõigi aegade madalaim: $ 0.352745 $ 0.352745 $ 0.352745 Praegune hind: $ 0.455448 $ 0.455448 $ 0.455448 Lisateave Zenon (ZNN) hinna kohta

Zenon (ZNN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zenon (ZNN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZNN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZNN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZNN tokeni tokenoomikat, avastage ZNN tokeni reaalajas hinda!

ZNN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZNN võiks suunduda? Meie ZNN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZNN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!