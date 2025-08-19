Mis on Zenko Protocol (ZENKO)

Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Zenko Protocol (ZENKO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Zenko Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zenko Protocol (ZENKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zenko Protocol (ZENKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zenko Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zenko Protocol hinna ennustust kohe!

ZENKO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Zenko Protocol (ZENKO) tokenoomika

Zenko Protocol (ZENKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZENKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zenko Protocol (ZENKO) kohta Kui palju on Zenko Protocol (ZENKO) tänapäeval väärt? Reaalajas ZENKO hind USD on 0.03594585 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZENKO/USD hind? $ 0.03594585 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZENKO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zenko Protocol turukapitalisatsioon? ZENKO turukapitalisatsioon on $ 5.55M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZENKO ringlev varu? ZENKO ringlev varu on 155.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZENKO (ATH) hind? ZENKO saavutab ATH hinna summas 0.076833 USD . Mis oli kõigi aegade ZENKO madalaim (ATL) hind? ZENKO nägi ATL hinda summas 0.03016829 USD . Milline on ZENKO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZENKO kauplemismaht on -- USD . Kas ZENKO sel aastal kõrgemale ka suundub? ZENKO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZENKO hinna ennustust

Zenko Protocol (ZENKO) Olulised valdkonna uudised