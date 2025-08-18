Mis on Zap (ZAP)

Zap’s objective is to be disruptive, driving change in a wide range of global industries, including finance, insurance, real estate, and shipping. Zap will also find applications in dynamic new distributed application protocols, providing new monezation opportunities for individuals and emerging economies. Zap is well-positioned to be the premier provider of data for smart contracts, and stands to potentially monetize any device linked to the Internet of Things (IoT) Zap's core objectives are to: 1. Build a Robust, Source Agnostic Oracle Network Zap is bringing together the existing wealth of global data with the diverse capabilities of distributed applications by ensuring the secure creation of oracles. 2. Incentivize Oracle Creation and Curation Zap is building a global, decentralized data marketplace and populating it with unique incenvization tools, empowering anyone to begin monezing their data. 3. Fuel the Next Generation of Embedded Dapps Zap is supplying a much-needed fundamental piece of the Ethereum ecosystem and the Web 3.0 paradigm, enabling developers to construct Dapps that simply could not function without it.

Zap hinna ennustus (USD)

ZAP kohalike valuutade suhtes

Zap (ZAP) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zap (ZAP) kohta Kui palju on Zap (ZAP) tänapäeval väärt? Reaalajas ZAP hind USD on 0.00184319 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZAP/USD hind? $ 0.00184319 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZAP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zap turukapitalisatsioon? ZAP turukapitalisatsioon on $ 847.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZAP ringlev varu? ZAP ringlev varu on 460.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZAP (ATH) hind? ZAP saavutab ATH hinna summas 1.16 USD . Mis oli kõigi aegade ZAP madalaim (ATL) hind? ZAP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ZAP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZAP kauplemismaht on -- USD . Kas ZAP sel aastal kõrgemale ka suundub? ZAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZAP hinna ennustust

