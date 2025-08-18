Mis on YodeSwap (YODE)

Yodeswap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchanges (DEX) for the Dogechain Network.

Üksuse YodeSwap (YODE) allikas Ametlik veebisait

YodeSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on YodeSwap (YODE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YodeSwap (YODE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YodeSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

YODE kohalike valuutade suhtes

YodeSwap (YODE) tokenoomika

YodeSwap (YODE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YODE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YodeSwap (YODE) kohta Kui palju on YodeSwap (YODE) tänapäeval väärt? Reaalajas YODE hind USD on 0.0032781 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YODE/USD hind? $ 0.0032781 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YODE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on YodeSwap turukapitalisatsioon? YODE turukapitalisatsioon on $ 32.39K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YODE ringlev varu? YODE ringlev varu on 9.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YODE (ATH) hind? YODE saavutab ATH hinna summas 13.76 USD . Mis oli kõigi aegade YODE madalaim (ATL) hind? YODE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on YODE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YODE kauplemismaht on -- USD . Kas YODE sel aastal kõrgemale ka suundub? YODE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YODE hinna ennustust

