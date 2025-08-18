Rohkem infot YODE

YodeSwap logo

YodeSwap hind (YODE)

Loendis mitteolevad

1 YODE/USD reaalajas hind:

+1.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
YodeSwap (YODE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:42:33 (UTC+8)

YodeSwap (YODE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+1.52%

+1.76%

-5.85%

-5.85%

YodeSwap (YODE) reaalajas hind on $0.0032781. Viimase 24 tunni jooksul YODE kaubeldud madalaim $ 0.00320621 ja kõrgeim $ 0.00342882 näitab aktiivset turu volatiivsust. YODEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.76 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on YODE muutunud +1.52% viimase tunni jooksul, +1.76% 24 tunni vältel -5.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

YodeSwap (YODE) – turuteave

--
----

YodeSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 32.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. YODE ringlev varu on 9.88M, mille koguvaru on 10882762.57798895. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.68K.

YodeSwap (YODE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse YodeSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse YodeSwap ja USD hinnamuutus $ -0.0008927357.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse YodeSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0008196607.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse YodeSwap ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.76%
30 päeva$ -0.0008927357-27.23%
60 päeva$ +0.0008196607+25.00%
90 päeva$ 0--

Mis on YodeSwap (YODE)

Yodeswap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchanges (DEX) for the Dogechain Network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse YodeSwap (YODE) allikas

Ametlik veebisait

YodeSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on YodeSwap (YODE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YodeSwap (YODE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YodeSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake YodeSwap hinna ennustust kohe!

YODE kohalike valuutade suhtes

YodeSwap (YODE) tokenoomika

YodeSwap (YODE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YODE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YodeSwap (YODE) kohta

Kui palju on YodeSwap (YODE) tänapäeval väärt?
Reaalajas YODE hind USD on 0.0032781 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YODE/USD hind?
Praegune hind YODE/USD on $ 0.0032781. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on YodeSwap turukapitalisatsioon?
YODE turukapitalisatsioon on $ 32.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YODE ringlev varu?
YODE ringlev varu on 9.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YODE (ATH) hind?
YODE saavutab ATH hinna summas 13.76 USD.
Mis oli kõigi aegade YODE madalaim (ATL) hind?
YODE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on YODE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YODE kauplemismaht on -- USD.
Kas YODE sel aastal kõrgemale ka suundub?
YODE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YODE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:42:33 (UTC+8)

