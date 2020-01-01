YodeSwap (YODE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi YodeSwap (YODE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

YodeSwap (YODE) teave Yodeswap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchanges (DEX) for the Dogechain Network.

YodeSwap (YODE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage YodeSwap (YODE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.59K $ 30.59K $ 30.59K Koguvaru: $ 10.88M $ 10.88M $ 10.88M Ringlev varu: $ 9.88M $ 9.88M $ 9.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.70K $ 33.70K $ 33.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 13.76 $ 13.76 $ 13.76 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0030967 $ 0.0030967 $ 0.0030967 Lisateave YodeSwap (YODE) hinna kohta

YodeSwap (YODE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud YodeSwap (YODE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YODE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YODE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YODE tokeni tokenoomikat, avastage YODE tokeni reaalajas hinda!

YODE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YODE võiks suunduda? Meie YODE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

