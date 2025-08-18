Rohkem infot XSP

XSwap Protocol hind (XSP)

Loendis mitteolevad

1 XSP/USD reaalajas hind:

$0.00053603
$0.00053603$0.00053603
0.00%1D
XSwap Protocol (XSP) reaalajas hinnagraafik
XSwap Protocol (XSP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01451122
$ 0.01451122$ 0.01451122

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

+0.03%

+5.67%

+5.67%

XSwap Protocol (XSP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul XSP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. XSPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01451122 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XSP muutunud -0.53% viimase tunni jooksul, +0.03% 24 tunni vältel +5.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XSwap Protocol (XSP) – turuteave

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M

2.40B
2.40B 2.40B

13,000,000,000.0
13,000,000,000.0 13,000,000,000.0

XSwap Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 1.28M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XSP ringlev varu on 2.40B, mille koguvaru on 13000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.97M.

XSwap Protocol (XSP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse XSwap Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XSwap Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XSwap Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XSwap Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.03%
30 päeva$ 0+46.53%
60 päeva$ 0+1.69%
90 päeva$ 0--

Mis on XSwap Protocol (XSP)

XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse XSwap Protocol (XSP) allikas

Ametlik veebisait

XSwap Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on XSwap Protocol (XSP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XSwap Protocol (XSP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XSwap Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XSwap Protocol hinna ennustust kohe!

XSP kohalike valuutade suhtes

XSwap Protocol (XSP) tokenoomika

XSwap Protocol (XSP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XSP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XSwap Protocol (XSP) kohta

Kui palju on XSwap Protocol (XSP) tänapäeval väärt?
Reaalajas XSP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XSP/USD hind?
Praegune hind XSP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XSwap Protocol turukapitalisatsioon?
XSP turukapitalisatsioon on $ 1.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XSP ringlev varu?
XSP ringlev varu on 2.40B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XSP (ATH) hind?
XSP saavutab ATH hinna summas 0.01451122 USD.
Mis oli kõigi aegade XSP madalaim (ATL) hind?
XSP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XSP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XSP kauplemismaht on -- USD.
Kas XSP sel aastal kõrgemale ka suundub?
XSP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XSP hinna ennustust.
