Mis on WiFi Map (WIFI)

WiFi Map is a super app with the core asset of a community-driven decentralized wireless network that incorporates a database of 4.5 billion WiFi hotspots. We have achieved great success in Web2 space, reaching 150,000,000 million users, MAU 3,000,000 million and DAU 300,000 users, and are now ready to revolutionize the Web3 space with the vision of becoming a global virtual network operator. We are a live product that is on the market already for 8 years. More details on the App: - $WIFI and in-app wallet. An ERC-20 token on the Polygon network and the currency underpinning the entire WiFi Map ecosystem. $WIFI will be stored on the proprietary in-app wallet as well as third-party wallets. There will be a 20%-40% discount available for redeeming services via the token inside the app, in addition to lockup and staking rewards. Furthermore, the tokenization of the platform will bring redeemable rewards for those who rise up through the ranks of the leaderboard and create further incentives for community members to contribute to the platform by adding hotspots, verifying credentials and running speed tests. - Participate-to-earn: earn tokens for adding hotspots, verifying credentials, and running speed tests - Beneficial terms for partner services: enjoy special terms when accessing partner services including power banks. - Tripping: leave $WIFI tokens as a gesture of thanks to the person who added your favorite hotspot. - eSIM cashback: when you purchase eSIM data, you’ll receive 3–5% instant cashback in $WIFI tokens. When you redeem $WIFI tokens for eSIM data, you’ll receive a 15–20% token cashback reward. - Hold-to-earn: hold $WIFI in your in-app wallet to earn eSIM data. - WiFi Map DAO: 10% of all redeemed $WIFI flows into a DAO, where the WiFi Map community can decide on the best way to grow the ecosystem.

Valge raamat Ametlik veebisait

WiFi Map (WIFI) tokenoomika

WiFi Map (WIFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WIFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WiFi Map (WIFI) kohta Kui palju on WiFi Map (WIFI) tänapäeval väärt? Reaalajas WIFI hind USD on 0.00342558 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WIFI/USD hind? $ 0.00342558 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WIFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on WiFi Map turukapitalisatsioon? WIFI turukapitalisatsioon on $ 2.02M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WIFI ringlev varu? WIFI ringlev varu on 589.21M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WIFI (ATH) hind? WIFI saavutab ATH hinna summas 0.499973 USD . Mis oli kõigi aegade WIFI madalaim (ATL) hind? WIFI nägi ATL hinda summas 0.00297187 USD . Milline on WIFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WIFI kauplemismaht on -- USD . Kas WIFI sel aastal kõrgemale ka suundub? WIFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WIFI hinna ennustust

