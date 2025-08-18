Mis on Wicked (WICKED)

This is a meme coin run by communty members. A DISCORD AND TWITCH EMOTE DEPICTING PEEPO WEARING MULTI-COLORED CYCLING SUNGLASSES. THE EMOTE WAS POSTED TO FRANKERFACEZ IN APRIL 2020 AND BECAME INCREASINGLY POPULARIZED ON TWITCH IN THE FOLLOWING YEARS. IT IS USED TO CONVEY COOLNESS AND IS USED TO REACT WHEN SOMETHING COOL HAPPENS. A MEME DRIVEN CULT! A CULT DRIVEN MEME! PUT SHADES ON ADN JOIN THE CULT

Üksuse Wicked (WICKED) allikas Ametlik veebisait

Wicked hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wicked (WICKED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wicked (WICKED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wicked nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wicked hinna ennustust kohe!

WICKED kohalike valuutade suhtes

Wicked (WICKED) tokenoomika

Wicked (WICKED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WICKED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wicked (WICKED) kohta Kui palju on Wicked (WICKED) tänapäeval väärt? Reaalajas WICKED hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WICKED/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WICKED/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wicked turukapitalisatsioon? WICKED turukapitalisatsioon on $ 232.74K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WICKED ringlev varu? WICKED ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WICKED (ATH) hind? WICKED saavutab ATH hinna summas 0.00447666 USD . Mis oli kõigi aegade WICKED madalaim (ATL) hind? WICKED nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WICKED kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WICKED kauplemismaht on -- USD . Kas WICKED sel aastal kõrgemale ka suundub? WICKED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WICKED hinna ennustust

Wicked (WICKED) Olulised valdkonna uudised