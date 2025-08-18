Rohkem infot WAND

WAND Hinnainfo

WAND Valge raamat

WAND Ametlik veebisait

WAND Tokenoomika

WAND Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Wand logo

Wand hind (WAND)

Loendis mitteolevad

1 WAND/USD reaalajas hind:

$0.00836156
$0.00836156$0.00836156
+0.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Wand (WAND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:40:11 (UTC+8)

Wand (WAND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00828911
$ 0.00828911$ 0.00828911
24 h madal
$ 0.0083902
$ 0.0083902$ 0.0083902
24 h kõrge

$ 0.00828911
$ 0.00828911$ 0.00828911

$ 0.0083902
$ 0.0083902$ 0.0083902

$ 0.053002
$ 0.053002$ 0.053002

$ 0.00508731
$ 0.00508731$ 0.00508731

--

+0.69%

+5.20%

+5.20%

Wand (WAND) reaalajas hind on $0.00836156. Viimase 24 tunni jooksul WAND kaubeldud madalaim $ 0.00828911 ja kõrgeim $ 0.0083902 näitab aktiivset turu volatiivsust. WANDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.053002 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00508731.

Lüliajalise tootluse osas on WAND muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.69% 24 tunni vältel +5.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wand (WAND) – turuteave

$ 25.81K
$ 25.81K$ 25.81K

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

3.09M
3.09M 3.09M

119,996,195.274319
119,996,195.274319 119,996,195.274319

Wand praegune turukapitalisatsioon on $ 25.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WAND ringlev varu on 3.09M, mille koguvaru on 119996195.274319. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.00M.

Wand (WAND) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wand ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wand ja USD hinnamuutus $ -0.0015569450.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wand ja USD hinnamuutus $ +0.0007215591.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wand ja USD hinnamuutus $ -0.000810956793019034.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.69%
30 päeva$ -0.0015569450-18.62%
60 päeva$ +0.0007215591+8.63%
90 päeva$ -0.000810956793019034-8.84%

Mis on Wand (WAND)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wand (WAND) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Wand hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wand (WAND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wand (WAND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wand nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wand hinna ennustust kohe!

WAND kohalike valuutade suhtes

Wand (WAND) tokenoomika

Wand (WAND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wand (WAND) kohta

Kui palju on Wand (WAND) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAND hind USD on 0.00836156 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAND/USD hind?
Praegune hind WAND/USD on $ 0.00836156. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wand turukapitalisatsioon?
WAND turukapitalisatsioon on $ 25.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAND ringlev varu?
WAND ringlev varu on 3.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAND (ATH) hind?
WAND saavutab ATH hinna summas 0.053002 USD.
Mis oli kõigi aegade WAND madalaim (ATL) hind?
WAND nägi ATL hinda summas 0.00508731 USD.
Milline on WAND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAND kauplemismaht on -- USD.
Kas WAND sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAND hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:40:11 (UTC+8)

Wand (WAND) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.