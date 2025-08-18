Mis on Virtua (TVK)

Virtua is a gamified metaverse which provides immersive social, web3 gaming, digital collectible and interactive experiences.

Kui palju on Virtua (TVK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Virtua (TVK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Virtua nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Virtua (TVK) tokenoomika

Virtua (TVK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TVK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Virtua (TVK) kohta Kui palju on Virtua (TVK) tänapäeval väärt? Reaalajas TVK hind USD on 0.03136581 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TVK/USD hind? $ 0.03136581 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TVK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Virtua turukapitalisatsioon? TVK turukapitalisatsioon on $ 2.62M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TVK ringlev varu? TVK ringlev varu on 83.47M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TVK (ATH) hind? TVK saavutab ATH hinna summas 1.21 USD . Mis oli kõigi aegade TVK madalaim (ATL) hind? TVK nägi ATL hinda summas 0.01767338 USD . Milline on TVK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TVK kauplemismaht on -- USD . Kas TVK sel aastal kõrgemale ka suundub? TVK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TVK hinna ennustust

