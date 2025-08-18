Rohkem infot SN70

SN70 Hinnainfo

SN70 Ametlik veebisait

SN70 Tokenoomika

SN70 Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Vericore logo

Vericore hind (SN70)

Loendis mitteolevad

1 SN70/USD reaalajas hind:

$0.651487
$0.651487$0.651487
-5.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Vericore (SN70) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:12:59 (UTC+8)

Vericore (SN70) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.647856
$ 0.647856$ 0.647856
24 h madal
$ 0.698353
$ 0.698353$ 0.698353
24 h kõrge

$ 0.647856
$ 0.647856$ 0.647856

$ 0.698353
$ 0.698353$ 0.698353

$ 1.086
$ 1.086$ 1.086

$ 0.647856
$ 0.647856$ 0.647856

-1.11%

-5.81%

-16.69%

-16.69%

Vericore (SN70) reaalajas hind on $0.651487. Viimase 24 tunni jooksul SN70 kaubeldud madalaim $ 0.647856 ja kõrgeim $ 0.698353 näitab aktiivset turu volatiivsust. SN70kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.086 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.647856.

Lüliajalise tootluse osas on SN70 muutunud -1.11% viimase tunni jooksul, -5.81% 24 tunni vältel -16.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vericore (SN70) – turuteave

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

--
----

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

2.00M
2.00M 2.00M

1,998,945.646276476
1,998,945.646276476 1,998,945.646276476

Vericore praegune turukapitalisatsioon on $ 1.30M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SN70 ringlev varu on 2.00M, mille koguvaru on 1998945.646276476. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.30M.

Vericore (SN70) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Vericore ja USD hinnamuutus $ -0.0402084802799921.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vericore ja USD hinnamuutus $ -0.1466318729.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vericore ja USD hinnamuutus $ -0.1440285309.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vericore ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0402084802799921-5.81%
30 päeva$ -0.1466318729-22.50%
60 päeva$ -0.1440285309-22.10%
90 päeva$ 0--

Mis on Vericore (SN70)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Vericore (SN70) allikas

Ametlik veebisait

Vericore hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vericore (SN70) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vericore (SN70) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vericore nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vericore hinna ennustust kohe!

SN70 kohalike valuutade suhtes

Vericore (SN70) tokenoomika

Vericore (SN70) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN70 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vericore (SN70) kohta

Kui palju on Vericore (SN70) tänapäeval väärt?
Reaalajas SN70 hind USD on 0.651487 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SN70/USD hind?
Praegune hind SN70/USD on $ 0.651487. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vericore turukapitalisatsioon?
SN70 turukapitalisatsioon on $ 1.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SN70 ringlev varu?
SN70 ringlev varu on 2.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN70 (ATH) hind?
SN70 saavutab ATH hinna summas 1.086 USD.
Mis oli kõigi aegade SN70 madalaim (ATL) hind?
SN70 nägi ATL hinda summas 0.647856 USD.
Milline on SN70 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SN70 kauplemismaht on -- USD.
Kas SN70 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SN70 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN70 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:12:59 (UTC+8)

Vericore (SN70) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.