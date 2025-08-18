Rohkem infot VERA

VERA Hinnainfo

VERA Ametlik veebisait

VERA Tokenoomika

VERA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Vera logo

Vera hind (VERA)

Loendis mitteolevad

1 VERA/USD reaalajas hind:

$0.00014307
$0.00014307$0.00014307
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Vera (VERA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:39:14 (UTC+8)

Vera (VERA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.681438
$ 0.681438$ 0.681438

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.01%

+0.07%

+0.07%

Vera (VERA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul VERA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. VERAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.681438 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on VERA muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +0.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vera (VERA) – turuteave

$ 36.30K
$ 36.30K$ 36.30K

--
----

$ 143.07K
$ 143.07K$ 143.07K

253.75M
253.75M 253.75M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vera praegune turukapitalisatsioon on $ 36.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VERA ringlev varu on 253.75M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 143.07K.

Vera (VERA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Vera ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vera ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vera ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vera ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.01%
30 päeva$ 0+16.27%
60 päeva$ 0+18.22%
90 päeva$ 0--

Mis on Vera (VERA)

Vera is the leading decentralized protocol that enables NFT sharing, renting/leasing, and financing/mortgaging. Founded in 2021, Vera’s mission is simple: To build open, secure, and powerful NFT financial products that are equally available to everyone everywhere.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Vera (VERA) allikas

Ametlik veebisait

Vera hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vera (VERA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vera (VERA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vera nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vera hinna ennustust kohe!

VERA kohalike valuutade suhtes

Vera (VERA) tokenoomika

Vera (VERA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VERA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vera (VERA) kohta

Kui palju on Vera (VERA) tänapäeval väärt?
Reaalajas VERA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VERA/USD hind?
Praegune hind VERA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vera turukapitalisatsioon?
VERA turukapitalisatsioon on $ 36.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VERA ringlev varu?
VERA ringlev varu on 253.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VERA (ATH) hind?
VERA saavutab ATH hinna summas 0.681438 USD.
Mis oli kõigi aegade VERA madalaim (ATL) hind?
VERA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on VERA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VERA kauplemismaht on -- USD.
Kas VERA sel aastal kõrgemale ka suundub?
VERA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VERA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:39:14 (UTC+8)

Vera (VERA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.