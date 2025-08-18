Mis on Vera (VERA)

Vera is the leading decentralized protocol that enables NFT sharing, renting/leasing, and financing/mortgaging. Founded in 2021, Vera’s mission is simple: To build open, secure, and powerful NFT financial products that are equally available to everyone everywhere.

Vera hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vera (VERA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vera (VERA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vera nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

VERA kohalike valuutade suhtes

Vera (VERA) tokenoomika

Vera (VERA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VERA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vera (VERA) kohta Kui palju on Vera (VERA) tänapäeval väärt? Reaalajas VERA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VERA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VERA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Vera turukapitalisatsioon? VERA turukapitalisatsioon on $ 36.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VERA ringlev varu? VERA ringlev varu on 253.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VERA (ATH) hind? VERA saavutab ATH hinna summas 0.681438 USD . Mis oli kõigi aegade VERA madalaim (ATL) hind? VERA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VERA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VERA kauplemismaht on -- USD . Kas VERA sel aastal kõrgemale ka suundub? VERA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VERA hinna ennustust

