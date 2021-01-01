Vera (VERA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vera (VERA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vera (VERA) teave Vera is the leading decentralized protocol that enables NFT sharing, renting/leasing, and financing/mortgaging. Founded in 2021, Vera’s mission is simple: To build open, secure, and powerful NFT financial products that are equally available to everyone everywhere. Ametlik veebisait: https://vera.financial/ Ostke VERA kohe!

Vera (VERA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vera (VERA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.29K $ 36.29K $ 36.29K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 253.75M $ 253.75M $ 253.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 143.00K $ 143.00K $ 143.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.681438 $ 0.681438 $ 0.681438 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00010697 $ 0.00010697 $ 0.00010697 Praegune hind: $ 0.000143 $ 0.000143 $ 0.000143 Lisateave Vera (VERA) hinna kohta

Vera (VERA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vera (VERA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VERA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VERA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VERA tokeni tokenoomikat, avastage VERA tokeni reaalajas hinda!

VERA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VERA võiks suunduda? Meie VERA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VERA tokeni hinna ennustust kohe!

