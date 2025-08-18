Rohkem infot USD0

Usual USD hind (USD0)

1 USD0/USD reaalajas hind:

$0.998744
0.00%1D
USD
Usual USD (USD0) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:55:14 (UTC+8)

Usual USD (USD0) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.998426
24 h madal
$ 0.999075
24 h kõrge

$ 0.998426
$ 0.999075
$ 1.33
$ 0.962885
+0.01%

+0.00%

+0.12%

+0.12%

Usual USD (USD0) reaalajas hind on $0.998882. Viimase 24 tunni jooksul USD0 kaubeldud madalaim $ 0.998426 ja kõrgeim $ 0.999075 näitab aktiivset turu volatiivsust. USD0kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.33 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.962885.

Lüliajalise tootluse osas on USD0 muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.00% 24 tunni vältel +0.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Usual USD (USD0) – turuteave

$ 573.68M
--
$ 573.68M
574.40M
574,397,313.9227626
Usual USD praegune turukapitalisatsioon on $ 573.68M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USD0 ringlev varu on 574.40M, mille koguvaru on 574397313.9227626. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 573.68M.

Usual USD (USD0) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Usual USD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Usual USD ja USD hinnamuutus $ +0.0012070490.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Usual USD ja USD hinnamuutus $ +0.0011692912.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Usual USD ja USD hinnamuutus $ +0.0013675108487958.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.00%
30 päeva$ +0.0012070490+0.12%
60 päeva$ +0.0011692912+0.12%
90 päeva$ +0.0013675108487958+0.14%

Mis on Usual USD (USD0)

USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC.

Üksuse Usual USD (USD0) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Usual USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Usual USD (USD0) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Usual USD (USD0) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Usual USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Usual USD hinna ennustust kohe!

USD0 kohalike valuutade suhtes

Usual USD (USD0) tokenoomika

Usual USD (USD0) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USD0 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Usual USD (USD0) kohta

Kui palju on Usual USD (USD0) tänapäeval väärt?
Reaalajas USD0 hind USD on 0.998882 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USD0/USD hind?
Praegune hind USD0/USD on $ 0.998882. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Usual USD turukapitalisatsioon?
USD0 turukapitalisatsioon on $ 573.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USD0 ringlev varu?
USD0 ringlev varu on 574.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USD0 (ATH) hind?
USD0 saavutab ATH hinna summas 1.33 USD.
Mis oli kõigi aegade USD0 madalaim (ATL) hind?
USD0 nägi ATL hinda summas 0.962885 USD.
Milline on USD0 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USD0 kauplemismaht on -- USD.
Kas USD0 sel aastal kõrgemale ka suundub?
USD0 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USD0 hinna ennustust.
Usual USD (USD0) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

