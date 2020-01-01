Usual USD (USD0) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Usual USD (USD0) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Usual USD (USD0) teave USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC. Ametlik veebisait: https://usual.money Valge raamat: https://docs.usual.money/ Ostke USD0 kohe!

Usual USD (USD0) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Usual USD (USD0) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 573.98M $ 573.98M $ 573.98M Koguvaru: $ 574.87M $ 574.87M $ 574.87M Ringlev varu: $ 574.87M $ 574.87M $ 574.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 573.98M $ 573.98M $ 573.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Kõigi aegade madalaim: $ 0.962885 $ 0.962885 $ 0.962885 Praegune hind: $ 0.998552 $ 0.998552 $ 0.998552 Lisateave Usual USD (USD0) hinna kohta

Usual USD (USD0) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Usual USD (USD0) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USD0 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USD0 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USD0 tokeni tokenoomikat, avastage USD0 tokeni reaalajas hinda!

USD0 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USD0 võiks suunduda? Meie USD0 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USD0 tokeni hinna ennustust kohe!

