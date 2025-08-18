Mis on Usual ETH (ETH0)

ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.

Üksuse Usual ETH (ETH0) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ETH0 kohalike valuutade suhtes

Usual ETH (ETH0) tokenoomika

Usual ETH (ETH0) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETH0 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Usual ETH (ETH0) kohta Kui palju on Usual ETH (ETH0) tänapäeval väärt? Reaalajas ETH0 hind USD on 4,314.29 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ETH0/USD hind? $ 4,314.29 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ETH0/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Usual ETH turukapitalisatsioon? ETH0 turukapitalisatsioon on $ 65.65M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ETH0 ringlev varu? ETH0 ringlev varu on 15.28K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETH0 (ATH) hind? ETH0 saavutab ATH hinna summas 4,779.42 USD . Mis oli kõigi aegade ETH0 madalaim (ATL) hind? ETH0 nägi ATL hinda summas 2,133.68 USD . Milline on ETH0 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ETH0 kauplemismaht on -- USD . Kas ETH0 sel aastal kõrgemale ka suundub? ETH0 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETH0 hinna ennustust

