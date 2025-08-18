Rohkem infot ETH0

Usual ETH hind (ETH0)

1 ETH0/USD reaalajas hind:

$4,314.29
$4,314.29$4,314.29
-3.00%1D
Usual ETH (ETH0) reaalajas hinnagraafik
Usual ETH (ETH0) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,295.28
$ 4,295.28$ 4,295.28
24 h madal
$ 4,558.72
$ 4,558.72$ 4,558.72
24 h kõrge

$ 4,295.28
$ 4,295.28$ 4,295.28

$ 4,558.72
$ 4,558.72$ 4,558.72

$ 4,779.42
$ 4,779.42$ 4,779.42

$ 2,133.68
$ 2,133.68$ 2,133.68

-0.76%

-3.00%

-0.12%

-0.12%

Usual ETH (ETH0) reaalajas hind on $4,314.29. Viimase 24 tunni jooksul ETH0 kaubeldud madalaim $ 4,295.28 ja kõrgeim $ 4,558.72 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETH0kõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,779.42 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2,133.68.

Lüliajalise tootluse osas on ETH0 muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -3.00% 24 tunni vältel -0.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Usual ETH (ETH0) – turuteave

$ 65.65M
$ 65.65M$ 65.65M

--
----

$ 65.65M
$ 65.65M$ 65.65M

15.28K
15.28K 15.28K

15,275.39738406474
15,275.39738406474 15,275.39738406474

Usual ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 65.65M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ETH0 ringlev varu on 15.28K, mille koguvaru on 15275.39738406474. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 65.65M.

Usual ETH (ETH0) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Usual ETH ja USD hinnamuutus $ -133.584445136627.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Usual ETH ja USD hinnamuutus $ +932.0820773370.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Usual ETH ja USD hinnamuutus $ +3,089.0721943260.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Usual ETH ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -133.584445136627-3.00%
30 päeva$ +932.0820773370+21.60%
60 päeva$ +3,089.0721943260+71.60%
90 päeva$ 0--

Mis on Usual ETH (ETH0)

ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.

Üksuse Usual ETH (ETH0) allikas

Usual ETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on Usual ETH (ETH0) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Usual ETH (ETH0) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Usual ETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Usual ETH hinna ennustust kohe!

ETH0 kohalike valuutade suhtes

Usual ETH (ETH0) tokenoomika

Usual ETH (ETH0) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETH0 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Usual ETH (ETH0) kohta

Kui palju on Usual ETH (ETH0) tänapäeval väärt?
Reaalajas ETH0 hind USD on 4,314.29 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ETH0/USD hind?
Praegune hind ETH0/USD on $ 4,314.29. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Usual ETH turukapitalisatsioon?
ETH0 turukapitalisatsioon on $ 65.65M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ETH0 ringlev varu?
ETH0 ringlev varu on 15.28K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETH0 (ATH) hind?
ETH0 saavutab ATH hinna summas 4,779.42 USD.
Mis oli kõigi aegade ETH0 madalaim (ATL) hind?
ETH0 nägi ATL hinda summas 2,133.68 USD.
Milline on ETH0 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ETH0 kauplemismaht on -- USD.
Kas ETH0 sel aastal kõrgemale ka suundub?
ETH0 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETH0 hinna ennustust.
Usual ETH (ETH0) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

