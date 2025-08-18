Rohkem infot USDFI

USDFI hind (USDFI)

1 USDFI/USD reaalajas hind:

$0.85654
$0.85654$0.85654
-2.30%1D
USDFI (USDFI) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

USDFI (USDFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.856479
$ 0.856479$ 0.856479
24 h madal
$ 0.882679
$ 0.882679$ 0.882679
24 h kõrge

$ 0.856479
$ 0.856479$ 0.856479

$ 0.882679
$ 0.882679$ 0.882679

$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

$ 0.42826
$ 0.42826$ 0.42826

-0.32%

-2.41%

-0.37%

-0.37%

USDFI (USDFI) reaalajas hind on $0.856519. Viimase 24 tunni jooksul USDFI kaubeldud madalaim $ 0.856479 ja kõrgeim $ 0.882679 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.62 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.42826.

Lüliajalise tootluse osas on USDFI muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -2.41% 24 tunni vältel -0.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

USDFI (USDFI) – turuteave

$ 855.68K
$ 855.68K$ 855.68K

--
----

$ 855.68K
$ 855.68K$ 855.68K

999.00K
999.00K 999.00K

998,999.8999959005
998,999.8999959005 998,999.8999959005

USDFI praegune turukapitalisatsioon on $ 855.68K -- 24 tunnise kauplemismahuga. USDFI ringlev varu on 999.00K, mille koguvaru on 998999.8999959005. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 855.68K.

USDFI (USDFI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse USDFI ja USD hinnamuutus $ -0.021236316833491.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse USDFI ja USD hinnamuutus $ +0.0238245898.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse USDFI ja USD hinnamuutus $ +0.1974313125.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse USDFI ja USD hinnamuutus $ +0.1248227783608788.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.021236316833491-2.41%
30 päeva$ +0.0238245898+2.78%
60 päeva$ +0.1974313125+23.05%
90 päeva$ +0.1248227783608788+17.06%

Mis on USDFI (USDFI)

USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse USDFI (USDFI) allikas

Ametlik veebisait

USDFI hinna ennustus (USD)

Kui palju on USDFI (USDFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USDFI (USDFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USDFI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USDFI hinna ennustust kohe!

USDFI kohalike valuutade suhtes

USDFI (USDFI) tokenoomika

USDFI (USDFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USDFI (USDFI) kohta

Kui palju on USDFI (USDFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDFI hind USD on 0.856519 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDFI/USD hind?
Praegune hind USDFI/USD on $ 0.856519. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on USDFI turukapitalisatsioon?
USDFI turukapitalisatsioon on $ 855.68K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDFI ringlev varu?
USDFI ringlev varu on 999.00K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDFI (ATH) hind?
USDFI saavutab ATH hinna summas 1.62 USD.
Mis oli kõigi aegade USDFI madalaim (ATL) hind?
USDFI nägi ATL hinda summas 0.42826 USD.
Milline on USDFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDFI kauplemismaht on -- USD.
Kas USDFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDFI hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.