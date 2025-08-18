Mis on USDFI (USDFI)

USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse USDFI (USDFI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

USDFI hinna ennustus (USD)

Kui palju on USDFI (USDFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USDFI (USDFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USDFI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USDFI hinna ennustust kohe!

USDFI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

USDFI (USDFI) tokenoomika

USDFI (USDFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USDFI (USDFI) kohta Kui palju on USDFI (USDFI) tänapäeval väärt? Reaalajas USDFI hind USD on 0.856519 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDFI/USD hind? $ 0.856519 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on USDFI turukapitalisatsioon? USDFI turukapitalisatsioon on $ 855.68K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDFI ringlev varu? USDFI ringlev varu on 999.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDFI (ATH) hind? USDFI saavutab ATH hinna summas 1.62 USD . Mis oli kõigi aegade USDFI madalaim (ATL) hind? USDFI nägi ATL hinda summas 0.42826 USD . Milline on USDFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDFI kauplemismaht on -- USD . Kas USDFI sel aastal kõrgemale ka suundub? USDFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDFI hinna ennustust

USDFI (USDFI) Olulised valdkonna uudised