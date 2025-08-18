Mis on upsidedowncat (USDCAT)

"Upsidedowncat", an internet meme sensation from January 2021, features video of a cat delightfully hanging upside-down off a sofa. USDCAT token captures the whimsical spirit of the "upsidedowncat". Just like a de-pegged stablecoin, "upsidedowncat" remains upside-down until USDCAT repegs to 1 USD. Abandoned by the original team, USDCAT is a community-driven meme on Solana. There are no team tokens, 100% of the supply is circulating, no taxes or funny shenanigans like that. USDCAT is meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse upsidedowncat (USDCAT) allikas Ametlik veebisait

upsidedowncat hinna ennustus (USD)

Kui palju on upsidedowncat (USDCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie upsidedowncat (USDCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida upsidedowncat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake upsidedowncat hinna ennustust kohe!

USDCAT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

upsidedowncat (USDCAT) tokenoomika

upsidedowncat (USDCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse upsidedowncat (USDCAT) kohta Kui palju on upsidedowncat (USDCAT) tänapäeval väärt? Reaalajas USDCAT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDCAT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDCAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on upsidedowncat turukapitalisatsioon? USDCAT turukapitalisatsioon on $ 182.49K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDCAT ringlev varu? USDCAT ringlev varu on 8.53B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDCAT (ATH) hind? USDCAT saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade USDCAT madalaim (ATL) hind? USDCAT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on USDCAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDCAT kauplemismaht on -- USD . Kas USDCAT sel aastal kõrgemale ka suundub? USDCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDCAT hinna ennustust

upsidedowncat (USDCAT) Olulised valdkonna uudised