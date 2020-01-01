Tyler (TYLER) tokenoomika

Tyler (TYLER) teave

This project was first launched as a community meme coin. The project has expanded into a utility now as well. The project has developed a bot that helps other coins get on trending on dextools and dexscreener with payment to the bot. It increases volume. The fees raised by the bot are used to buy more $tyler then burn the supply. The project is aiming to make this bot used by all new and existing Base projects.

Ametlik veebisait:
https://www.basedtyler.com/
Valge raamat:
https://www.basedtyler.com/_files/ugd/b3af8a_1b374eee9390474f89184168eb0e4f56.pdf

Tyler (TYLER) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Tyler (TYLER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 20.75K
$ 20.75K
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 20.75K
$ 20.75K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00368524
$ 0.00368524
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0

Tyler (TYLER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Tyler (TYLER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate TYLER tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

TYLER tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate TYLER tokeni tokenoomikat, avastage TYLER tokeni reaalajas hinda!

TYLER – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu TYLER võiks suunduda? Meie TYLER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.