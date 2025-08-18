Rohkem infot TPAD

TPAD Hinnainfo

TPAD Ametlik veebisait

TPAD Tokenoomika

TPAD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TrustPad logo

TrustPad hind (TPAD)

Loendis mitteolevad

1 TPAD/USD reaalajas hind:

$0.00024366
$0.00024366$0.00024366
-4.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
TrustPad (TPAD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:07:16 (UTC+8)

TrustPad (TPAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.07996
$ 0.07996$ 0.07996

$ 0
$ 0$ 0

-0.50%

-4.44%

-15.64%

-15.64%

TrustPad (TPAD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TPAD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TPADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07996 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TPAD muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -4.44% 24 tunni vältel -15.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TrustPad (TPAD) – turuteave

$ 74.49K
$ 74.49K$ 74.49K

--
----

$ 243.66K
$ 243.66K$ 243.66K

305.70M
305.70M 305.70M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

TrustPad praegune turukapitalisatsioon on $ 74.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TPAD ringlev varu on 305.70M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 243.66K.

TrustPad (TPAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TrustPad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TrustPad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TrustPad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TrustPad ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.44%
30 päeva$ 0-9.95%
60 päeva$ 0-15.86%
90 päeva$ 0--

Mis on TrustPad (TPAD)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TrustPad (TPAD) allikas

Ametlik veebisait

TrustPad hinna ennustus (USD)

Kui palju on TrustPad (TPAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TrustPad (TPAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TrustPad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TrustPad hinna ennustust kohe!

TPAD kohalike valuutade suhtes

TrustPad (TPAD) tokenoomika

TrustPad (TPAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TPAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TrustPad (TPAD) kohta

Kui palju on TrustPad (TPAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas TPAD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TPAD/USD hind?
Praegune hind TPAD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TrustPad turukapitalisatsioon?
TPAD turukapitalisatsioon on $ 74.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TPAD ringlev varu?
TPAD ringlev varu on 305.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TPAD (ATH) hind?
TPAD saavutab ATH hinna summas 0.07996 USD.
Mis oli kõigi aegade TPAD madalaim (ATL) hind?
TPAD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TPAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TPAD kauplemismaht on -- USD.
Kas TPAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
TPAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TPAD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:07:16 (UTC+8)

TrustPad (TPAD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.